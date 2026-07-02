Más de 70 horas semanales y descansos sin cumplir: así trabajan los médicos MIR en España

Un médico joven, visiblemente cansado, se sienta en el suelo de un hospital. (Canva)

Tras años batallando por un nuevo Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad se ha adentrado en una nueva reforma legislativa: el equipo de Mónica García plantea mejorar las condiciones laborales de los residentes en formación de especialistas. Son médicos (MIR), enfermeros (EIR), psicólogos (PIR), biólogos (BIR), físicos (RFIR), químicos (QIR) o farmacéuticos (FIR) que, ya graduados, deben pasar por un periodo de dos a cinco años hasta especializarse en una rama concreta.

Durante años, este colectivo ha denunciado situaciones de sobrecarga laboral, falta de descansos y abusos por parte de los facultativos que deben controlar y guiar su trabajo. La nueva regulación de Sanidad intentaría paliar este escenario, pero el colectivo no confía demasiado en la propuesta, que considera insuficiente.

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La Asociación MIR España ha valorado el proyecto como “un avance relevante respecto al marco vigente”, pero “no resuelve por completo la precariedad del residente”. “Creemos que el texto supone un avance importante y que incorpora muchas reivindicaciones históricas de los residentes. Sin embargo, la experiencia nos dice que una buena norma no siempre se traduce en una buena práctica”, expresan en un comunicado.

El 80% de los MIR trabaja por encima del límite legal

Una médica MIR en una imagen de archivo. (Canva)

Bien lo sabe Carmen, residente de la especialidad de Medicina del Trabajo en Castilla y León. Aunque su jornada laboral debería estar limitada a las 37 horas y media semanales (48 horas al incluir las guardias), no todas son iguales: “A veces puedo hacer 49 horas, otras veces 72″, confiesa a Infobae.

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Si las horas aumentan tanto algunas semanas es por las guardias médicas, dice Carmen, que varían según las necesidades del servicio. “El mes pasado, por ejemplo, hice 5 guardas completas (de 24 horas) y dos guardias de tarde (desde las 8:00 hasta las 22:00 horas), pero otras veces he llegado a las 7 guardias completas, por falta de personal en épocas complicadas, como verano, diciembre o enero”, explica.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

Actualmente, los residentes médicos no pueden realizar más de 7 guardias al mes, un límite que la reforma de Sanidad quiere reducir a cinco, pero los descansos posteriores no se suelen cumplir. Pese a haber trabajado durante 12 o 24 horas, “al día siguiente hay que estar a las ocho de la mañana”, dice la residente.

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Es un incumplimiento bastante generalizado en toda España, según la Organización Médica Colegial: su Estudio sobre la jornada laboral y descansos de los MIR en España de 2023 certificó que más de un 80% de los MIR incumple el máximo de jornada laboral y que el 47% de los MIR no tiene un descanso semanal ininterrumpido de al menos 36 horas.

Promedio de guardias que realizan los residentes al mes según su especialidad (Elaborado por Infobae España a partir de datos de la OMC)

Realizar estas jornadas es obligatorio y, además, indispensable para alcanzar un sueldo decente. “El salario MIR depende mucho de las guardias, ya que, sin ellas, ganamos apenas 1.250 euros, y eso sin descontar el IRPF”, calcula Carmen. Según los últimos cálculos del Centro de Estudios Vicente Matas, del Sindicato Médico Andaluz (SMA), un residente de medicina cobra, sin guardias, una media de 1.447 euros brutos mensuales en su primer año y 1.973 euros brutos mensuales en el último. Si realizan una guardia de 24 horas a la semana, los R1 podrían ganar 2.806 euros brutos mensuales, mientras que los R5 llegan a una media de 3.929 euros brutos.

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Menos horas, menos guardias y más dinero: la propuesta de Sanidad para los MIR

El Ministerio de Sanidad ha lanzado esta semana su reforma del Real Decreto 1146/2006 a audiencia pública. El texto propuesto por el equipo de Mónica García introduce cambios relevantes, como una reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales de promedio anual, ampliables hasta las 45 horas en cómputo trimestral cuando se hagan guardias.

La reforma plantea, además, que la jornada debe ser previsible, es decir, los residentes deben conocer la distribución de su horario al menos con dos meses de antelación. El ministerio propone también reducir a 4 el número máximo de guardias que realizan los MIR y que estas no puedan superar las 17 horas de trabajo (68 horas mensuales de guardia). De forma excepcional, se podrá añadir una quinta jornada.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Respecto a los descansos, se establecen mínimos de 12 horas de descanso continuo entre jornadas y un mínimo de 24 horas adicionales a la semana. Tras las guardias, no podrá exigirse al residente que realice la jornada ordinaria prevista a continuación, ni que recupere posteriormente esas horas.

Asimismo, se actualiza el régimen retributivo, con mejoras para el complemento de grado de formación desde el primer curso (10% en primer año, 20% en segundo, 30% en tercero, 40% en cuarto y 50% en quinto). Se mantiene el complemento de atención continuada para las guardias y otras jornadas extra, así como el plus de residencia establecido en Ceuta y Melilla.

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De aprobarse, el texto tendría una aplicación progresiva: las mejoras salariales entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2027 y las actualizaciones de la jornada, a partir del 1 de septiembre de 2027.