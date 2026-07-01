Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

El antiguo Parque de Material de León, donde el Gobierno iba a construir viviendas sociales (Google Maps)

El Ministerio de Defensa ha decidido sacar al mercado parte de su patrimonio inmobiliario. En total, pondrá en subasta pública electrónica 17 inmuebles repartidos por siete comunidades autónomas, desde antiguos acuartelamientos y grandes parcelas hasta locales comerciales, con un valor conjunto cercano a los 4,8 millones de euros y precios de salida que oscilan entre los 27.450 y los 2,39 millones de euros. La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está dirigida al personal militar y al personal civil al servicio del departamento y combina inmuebles que se estrenan en el proceso con otros que ya afrontan su tercera oportunidad tras haber quedado desiertos en anteriores convocatorias.

El grueso del valor económico de la subasta se concentra en apenas dos propiedades. La más relevante es el antiguo Parque de Material de León, una finca de 2.033 metros cuadrados situada en los números 41 y 43 de la avenida Mariano Andrés que sale a licitación por 2.399.323,15 euros. Si no encontrara comprador, volvería a ofrecerse en una segunda subasta por 2.159.390,84 euros.

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El terreno no pasa desapercibido porque figuraba entre los suelos que el Gobierno anunció para impulsar la construcción de vivienda social mediante un acuerdo entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), con el objetivo de aprovechar terrenos militares en desuso para promover vivienda asequible. El BOE incorpora ahora esa finca a la relación de inmuebles que Defensa ha decidido sacar a subasta pública.

Aquel acuerdo contemplaba también otros desarrollos residenciales en la provincia de León. En la capital incluía los terrenos del acuartelamiento de San Marcelo, conocido como cuartel de Almansa, donde se preveía la construcción de 310 viviendas asequibles. Además, en Valverde de la Virgen se reservaron dos parcelas para levantar otras 30 y 32 viviendas, respectivamente.

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El segundo activo de mayor valor es el Acuartelamiento Carraclaca, en Lorca (Murcia). La finca cuenta con una superficie registral de 688.484 metros cuadrados y parte de un precio de licitación de 1.456.177,11 euros, que se reduciría a 1.310.559,40 euros si fuera necesaria una segunda convocatoria. Entre ambos inmuebles concentran más del 80% del valor total de la subasta.

Ruinas del Balneario de Carraclaca, donde estaba el Acuartelamiento Carraclaca, en Murcia (Google Maps)

Más allá de estas dos grandes operaciones, la convocatoria reúne inmuebles de perfiles muy distintos. El más llamativo por su extensión, aunque no por su precio, es una parcela situada en el Campo de Tiro de Quart, en Girona. Con una superficie registral de 400.000 metros cuadrados, sale directamente en tercera subasta por 143.856 euros, después de no haber encontrado comprador en anteriores convocatorias. Si tampoco se adjudica en esta ocasión, el precio bajará hasta los 129.470,40 euros en una cuarta subasta.

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Galicia y Castilla y León concentran buena parte de la oferta

La distribución geográfica tampoco es homogénea. Galicia y Castilla y León reúnen la mitad de los inmuebles incluidos en esta convocatoria. Solo en Ferrol salen a subasta cinco locales. Cuatro de ellos se encuentran en la calle Marqués de Santa Cruz y otro más en la calle Ejército Español. Todos parten de precios relativamente asequibles, entre 27.450 y 43.588 euros, y salen por primera vez a licitación.

En Castilla y León, además del inmueble millonario de León, Defensa pone a la venta otros cuatro locales en Valladolid. Tres de ellos ya han pasado por anteriores convocatorias sin éxito y llegan a esta nueva fase con precios rebajados, mientras que el cuarto, situado en la calle San Quirce, sale por primera vez con un precio inicial de 75.889 euros.

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La Región de Murcia aporta otros dos activos. Además del antiguo acuartelamiento de Lorca, el Ministerio subasta un solar de 1.473 metros cuadrados en Cartagena por 68.646 euros. Cataluña suma dos propiedades —el local de Berga y la parcela de Quart—, mientras que Madrid, País Vasco y Aragón participan con un inmueble cada una: un local en el paseo de los Lanceros de Madrid, otro en la calle Flandes de Vitoria-Gasteiz y un tercero en la calle Jorge Manrique de Zaragoza.

Cómo participar en la subasta

El proceso será íntegramente telemático. Las ofertas podrán presentarse desde este jueves, 2 de julio, hasta las 00.00 horas del próximo 7 de septiembre a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, utilizando certificado digital o el sistema Cl@ve. El BOE precisa que no se admitirán propuestas fuera de plazo y que, si un mismo licitador remite varias ofertas, únicamente se tendrá en cuenta la última presentada correctamente.

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Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

Para participar será necesario depositar una garantía equivalente al 4% del precio de salida más elevado de los inmuebles por los que se puje. La adjudicación no dependerá exclusivamente de la oferta económica, ya que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) establece un orden de prioridad en función de distintos criterios, entre ellos la situación administrativa del solicitante, su antigüedad y sus cargas familiares. La apertura pública de las ofertas económicas tendrá lugar el próximo 7 de octubre en la sede central del organismo, en Madrid.