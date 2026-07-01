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La novela corta perfecta para el verano que ha sido descrita como una “lección de vida”: un conmovedor ‘best seller’ sobre cómo conectar con la naturaleza

Chloe Dalton trabajaba como asesora política, pero su vida cambió por completo cuando, durante la pandemia, topó con un pequeño animal que empezó a cuidar

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un libro abierto y unas gafas de sol descansan sobre una colorida toalla de rayas en una playa. (VisualesIA ScribNews)

Llega el verano y, con el calor y (con suerte) las vacaciones, también el tiempo de retomar el hábito de la lectura, con todas esas novelas y ensayos pendientes que habíamos dejado, precisamente, para estas fechas. Conscientes de ello, las editoriales lanzan algunas de sus propuestas más interesantes en estas fechas, como Libros del Asteroide, que ya en primavera llevó a las librerías un best seller internacional que, pese a su inusual temática y a su breve extensión de apenas 250 páginas, se ha convertido en uno de los libros del año, con más de 250.000 ejemplares.

Estamos hablando de La liebre y yo, una historia escrita por Chloe Dalton, una mujer que durante muchos años trabajó como asesora política, pero cuya vida cambió por completo en 2021, cuando pasó el confinamiento en la campiña inglesa y se encontró con una liebre recién nacida en mitad de un camino. Temiendo por el destino de este animal, decidió recogerlo y tenerlo junto a ella hasta que creciera. No imaginaba, por aquel entonces, el viaje vital que acababa de iniciar y del que deja constancia en esta emocionante historia.

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“Era excesivo. Era ridículo. Era hermoso”. Con estas palabras describe la autora el proceso de cuidar a otro ser vivo que enfrentó en el mismo momento en el que recogió a la liebre. El mero hecho de atender a la liebre la transforma completamente: la hace consciente de sí misma y de la naturaleza, y de que las vivencias más intensas y reveladoras pueden aparecer en los actos más pequeños e inesperados.

Cubierta de 'La liebre y yo', de Chloe Dalton.
Cubierta de 'La liebre y yo', de Chloe Dalton. (Libros del Asteroide)

“Es una lectura verdaderamente conmovedora y maravillosa”

La editorial Libros del Asteroide advierte que este éxito de ventas internacional “ofrece una delicada lección de vida”. La liebre y yo invita a tomarnos la vida con calma, a encontrar la belleza en lo inesperado y en lo bondadoso, y a recuperar el mundo de la sensibilidad que, en mitad del frenesí del día a día, hemos acabado perdiendo.

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Eso sí, además, del éxito de ventas, el libro también goza de una inmensa mayoría de críticas y reseñas positivas tanto en España como fuera del país. En la plataforma de lectores Goodreads, por ejemplo, goza de una puntuación de casi 4,3 estrellas sobre un total de 5, una cantidad poco habitual en los libros que acumulan miles de reseñas y opiniones. Así, en una de las reseñas más aplaudidas, se hace hincapié en que se trata de una crónica “atractiva y hermosa” que celebra la conexión huana con el mundo natural. “Es una lectura verdaderamente conmovedora y maravillosa”.

Beatriz Martínez inaugura la nueva sección de Infobae, 'Una peli, una serie y un libro', con las mejores recomendaciones. Descubre la película española 'Iván y Hadoum', la temporada final de la serie 'El Inmortal' y la divertida novela 'El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina'.

La novela de Chloe Dalton ganó el premio Wainwright de literatura de naturaleza, uno de los más relevantes galardones británicos dentro del ámbito conservacionista y también quedó finalista del Women’s Prize, uno de los más importantes del mundo, en la categoría de no ficción. El jurado de esta última distinción destacó que las memorias de Dalton son “un intento sostenido y paciente de cruzar el abismo de la especie y ver el mundo a través de los ojos de la liebre”. En otras palabras, una invitación a una empatía que nos conecte no solo con otras personas, sino con la vida en sí misma, y que nos haga más conscientes del mundo en el que vivimos.

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