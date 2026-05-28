PhotoEspaña muestra 'Los Americanos’, el emblemático proyecto fotográfico de Robert Frank

Madrid, 28 may (EFE).- Fundación Telefónica y PhotoEspaña presentan ‘Robert Frank & Los Americanos’, una exposición que reúne el conjunto completo de imágenes del emblemático proyecto con el que Robert Frank revolucionó la fotografía contemporánea y puso a Estados Unidos frente al espejo.

Realizadas durante dos viajes por Estados Unidos a mediados de los años 50, estas icónicas fotografías redefinieron el lenguaje fotográfico y cuestionaron las narrativas oficiales de prosperidad y éxito que dominaban la imagen de Estados Unidos en la posguerra.

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“Frank marcó un hito en la fotografía, el hito de empezar a mirar, que la cámara no se ponga al servicio del relato, sino a la realidad de l que ve el que sostiene la cámara”, señala la directora de PhotoEspaña, María Santoyo.

“Es el primer monumento a la honestidad fotográfica”, añade.

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La exposición de las 83 imágenes que componen la serie, prestadas por la Maison Européenne de la Photographie de París, acompañadas de hojas de contacto, y ediciones del libro, que se publicó en 1958 con prólogo del escritor Jack Kerouac, se podrán ver hasta el 1 de noviembre en la sede de la Fundación Telefónica.

‘Los Americanos’ es el resultado de dos viajes por el interior de Estados Unidos que Frank realizó entre 1955 y 1956 gracias a sendas becas de la Fundación Guggenheim que le permitieron recorrer el país en un viejo coche de segunda mano y fotografiar lo que realmente veía.

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Desde los políticos de Washington y las fiestas de Nueva York, hasta el glamour del mundo del espectáculo de Los Ángeles, pasando por la vida cotidiana en barrios humildes, cafeterías en las que se agolpaban los obreros a comer, celebraciones populares, las condiciones en el interior de la fábrica de Ford. La vida tal y como era.

En total fueron 16.000 kilómetros, 48 estados, unos 780 rollos de película en blanco y negro. De las 26.000 imágenes, sólo 83 pasaron el filtro.

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Pero las fotos no gustaron. Estaban desenfocadas, aparentemente desencuadradas, con mucho grano y mostraban una realidad cotidiana dura y desencantada.

A lo largo de su recorrido, el optimismo inicial del fotógrafo fue transformándose en una mirada cada vez más crítica.

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Sus imágenes ponen de manifiesto la distancia entre el ideal de prosperidad que Estados Unidos proyectaba dentro y fuera de sus fronteras y la realidad cotidiana de muchos de sus ciudadanos: la segregación racial, la alienación urbana, el peso de los símbolos nacionales o el impacto creciente de la cultura del consumo.

Muchos críticos fueron hostiles y lo consideraron “mala fotografía, fea, vulgar, antiamericana, comunista”, otros lo vieron como “una confrontación súbita e imposible de ignorar con aquello que había permanecido oculto a plena vista entre los autoengaños del país y los mitos que vendían una imagen de éxito y felicidad”, reza un cartel de la exposición.

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Con el paso del tiempo, ‘Los Americanos’ se consideró como un hito fundamental de la fotografía que no sólo redefinió el lenguaje fotográfico, sino que también cuestionó las narrativas oficiales de prosperidad y éxito que dominaban la imagen de Estados Unidos en la posguerra. EFE