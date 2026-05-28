Espana agencias

PhotoEspaña muestra 'Los Americanos’, el emblemático proyecto fotográfico de Robert Frank

Guardar
Google icon

Madrid, 28 may (EFE).- Fundación Telefónica y PhotoEspaña presentan ‘Robert Frank & Los Americanos’, una exposición que reúne el conjunto completo de imágenes del emblemático proyecto con el que Robert Frank revolucionó la fotografía contemporánea y puso a Estados Unidos frente al espejo.

Realizadas durante dos viajes por Estados Unidos a mediados de los años 50, estas icónicas fotografías redefinieron el lenguaje fotográfico y cuestionaron las narrativas oficiales de prosperidad y éxito que dominaban la imagen de Estados Unidos en la posguerra.

PUBLICIDAD

“Frank marcó un hito en la fotografía, el hito de empezar a mirar, que la cámara no se ponga al servicio del relato, sino a la realidad de l que ve el que sostiene la cámara”, señala la directora de PhotoEspaña, María Santoyo.

“Es el primer monumento a la honestidad fotográfica”, añade.

PUBLICIDAD

La exposición de las 83 imágenes que componen la serie, prestadas por la Maison Européenne de la Photographie de París, acompañadas de hojas de contacto, y ediciones del libro, que se publicó en 1958 con prólogo del escritor Jack Kerouac, se podrán ver hasta el 1 de noviembre en la sede de la Fundación Telefónica.

‘Los Americanos’ es el resultado de dos viajes por el interior de Estados Unidos que Frank realizó entre 1955 y 1956 gracias a sendas becas de la Fundación Guggenheim que le permitieron recorrer el país en un viejo coche de segunda mano y fotografiar lo que realmente veía.

Desde los políticos de Washington y las fiestas de Nueva York, hasta el glamour del mundo del espectáculo de Los Ángeles, pasando por la vida cotidiana en barrios humildes, cafeterías en las que se agolpaban los obreros a comer, celebraciones populares, las condiciones en el interior de la fábrica de Ford. La vida tal y como era.

En total fueron 16.000 kilómetros, 48 estados, unos 780 rollos de película en blanco y negro. De las 26.000 imágenes, sólo 83 pasaron el filtro.

Pero las fotos no gustaron. Estaban desenfocadas, aparentemente desencuadradas, con mucho grano y mostraban una realidad cotidiana dura y desencantada.

A lo largo de su recorrido, el optimismo inicial del fotógrafo fue transformándose en una mirada cada vez más crítica.

Sus imágenes ponen de manifiesto la distancia entre el ideal de prosperidad que Estados Unidos proyectaba dentro y fuera de sus fronteras y la realidad cotidiana de muchos de sus ciudadanos: la segregación racial, la alienación urbana, el peso de los símbolos nacionales o el impacto creciente de la cultura del consumo.

Muchos críticos fueron hostiles y lo consideraron “mala fotografía, fea, vulgar, antiamericana, comunista”, otros lo vieron como “una confrontación súbita e imposible de ignorar con aquello que había permanecido oculto a plena vista entre los autoengaños del país y los mitos que vendían una imagen de éxito y felicidad”, reza un cartel de la exposición.

Con el paso del tiempo, ‘Los Americanos’ se consideró como un hito fundamental de la fotografía que no sólo redefinió el lenguaje fotográfico, sino que también cuestionó las narrativas oficiales de prosperidad y éxito que dominaban la imagen de Estados Unidos en la posguerra. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joana Vasconcelos juega a transfigurar lo cotidiano en el Museo Picasso de Málaga

Infobae

La alcaldesa de València testificará ante la jueza de la dana el 8 de julio

Infobae

Vox no logra el apoyo del PP a la 'prioridad nacional' para las ayudas sociales en Sevilla

Infobae

La Fiscalía recurre el tercer grado del exjefe del aparato militar de ETA Olarra Guridi

Infobae

Militares aprovechan Día Fuerzas Armadas para denunciar salarios y falta de reconocimiento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El PSOE niega haber participado en la presunta trama encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán: “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones”

La declaración del exministro Fernández Díaz en la que niega cualquier relación con el espionaje a Bárcenas: “La verdad nos hace libres”

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista