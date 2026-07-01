Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

Bertín Osborne

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a Bertín Osborne (71 años) para que actúe en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, que se celebran a mediados de julio en tres distritos de la capital: Puente de Vallecas, Carabanchel y Chamberí. El cantante, presentador y empresario madrileño actuará el viernes 17 de julio precisamente en este último distrito, en la Plaza de Chamberí. El Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almeida le ha contratado a través de la Junta de Chamberí, que pagará 45.980 (IVA incluido) para que los vecinos escuchen al intérprete. Precisamente, Bertín Osborne apareció esta semana en la última lista de morosos que publica cada año la Agencia Tributaria: en 2025 debía 835.000 euros.

La contratación se ha realizado a través de la empresa ‘Treinta y Tres Producciones y Management’, una conocida firma de la industria musical que representa en exclusiva a Osborne. Las fiestas tendrán lugar entre el 16 y el 19 de julio con el objetivo de “fomentar la participación ciudadana, la dinamización cultural del distrito y el acceso de los vecinos a actividades de ocio de calidad”. La actuación de Bertín Osborne se considera idónea para el cumplimiento de dichos fines, atendiendo a su trayectoria artística consolidada, su reconocimiento por parte del público y su capacidad de convocatoria, especialmente en el contexto de unas fiestas populares dirigidas a un público amplio y heterogéneo”, señala la memoria justificativa del contrato. Chamberí es, además, el distrito donde reside la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.

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Una memoria que también señala que los criterios para la elección del cantante “no son otros que su calidad artística, vinculada a su identidad personal, estilo interpretativo y repertorio”. Jorge Donaire, concejal socialista, asegura que la contratación de Osborne “es un error de criterio político del gobierno de Almeida. Madrid tiene capacidad para atraer a algunos de los mejores artistas del país y no necesita recurrir a nombres que llegan acompañados de polémicas perfectamente evitables. En las últimas semanas, Bertín Osborne ha vuelto a aparecer en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

El grupo municipal socialista recuerda además “que la empresa de telecomunicaciones con la que Osborne está vinculado ha sido denunciada por FACUA por presuntas irregularidades en materia de consumo. La sociedad se llama Española de Telefonía y ha debutado en el mercado rodeada de polémica. La compañía ha sido denunciada por esta organización de consumidores por una serie de presuntas irregularidades que vulnerarían hasta cinco normativas diferentes relacionadas. “Sin prejuzgar estos procedimientos, creemos que el Ayuntamiento podía haber optado por muchas otras alternativas. Las fiestas de los distritos deben servir para acercar la cultura a los barrios, apoyar el talento y generar convivencia, no para alimentar polémicas innecesarias”, señala Donaire.

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Presentador de Telemadrid

Desde el PSOE recuerdan que Osborne es un asiduo de las fiestas de Madrid, ya que hace unos años actuó en las fiestas del distrito de Chamartín. El “cantante, compositor, presentador, empresario y caballista”, tal y como se presenta en sus redes sociales, también tuvo hasta hace poco un programa en Telemadrid, la cadena autonómica. El concierto de Chamberí aún no se anuncia en la web del artista ni en ningún espacio municipal. De momento. Para los socialistas, la contratación de Osborne “forma parte de un problema más amplio. Mientras algunos reconocimientos se tramitan a velocidad exprés, como ocurrió en Chamberí con la plaza a Mario Vaquerizo, siguen pendientes homenajes importantes para otras figuras como Jorge Semprún o Marisa Paredes. Esa diferencia de prioridades dice mucho del modelo cultural del gobierno de Almeida".