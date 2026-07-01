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Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

El castillo de Choulex, a orillas del lago Lemán, se suma a una lista de propiedades históricas suizas en venta, entre ellas el hotel-castillo Gütsch de Lucerna, cuyo propietario ruso pide 35 millones de francos por un inmueble que no encuentra comprador

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Castillo de Château Gütsch en Lucerna, Suiza. (Wikipedia)
Castillo de Château Gütsch en Lucerna, Suiza. (Wikipedia)

Suiza ha puesto a la venta varios de sus castillos más emblemáticos. Uno de ellos es el castillo de Choulex, una residencia de lujo del siglo XVIII a orillas del lago Lemán, en el cantón de Ginebra, con un precio de salida de 19,5 millones de francos suizos (aproximadamente 19,8 millones de euros). Levantado en 1750 y sometido a una reforma integral en 2010, el inmueble dispone de una parcela de 5.000 metros cuadrados completamente vallada.

El castillo de Choulex forma parte de una oleada de propiedades históricas que han salido al mercado en Suiza en los últimos meses. A pocos kilómetros de distancia, otra residencia aún más antigua, del siglo XVI y también en la región de Ginebra, se ofrece por 12,5 millones de francos suizos (unos 12,7 millones de euros). Esta segunda propiedad lleva en el mercado desde la primavera pasada sin haber encontrado todavía comprador.

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El Gütsch, el gran escaparate del mercado

Otro caso que ha llamado la atención es el del castillo Gütsch, el hotel-castillo de cuatro estrellas ubicado en la ciudad de Lucerna con vistas al lago de los Cuatro Cantones. Su propietario, el inversor ruso Kirill Androsov, desea desprenderse del inmueble desde hace tiempo, según han informado fuentes cercanas al expediente al diario Luzerner Zeitung.

Androsov adquirió el Gütsch en junio de 2021 por 16,5 millones de francos suizos (unos 16,7 millones de euros), prometiendo un compromiso a largo plazo con la propiedad. La invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022 alteró estos planos y, aunque el inversor no figura entre las personalidades rusas con sanciones internacionales, sí está sometido a una vigilancia reforzada por parte de las autoridades suizas debido a su trayectoria política y sus vínculos con el Kremlin. Una situación que ha reducido considerablemente su margen de maniobra financiera.

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El principal obstáculo para cerrar la operación es el precio de venta: 35 millones de francos suizos, equivalentes a aproximadamente 35,4 millones de euros. Una cifra que un observador del mercado calificó como “un precio absolutamente fantasioso”. Entre los potenciales compradores que habrían descartado la operación por esta razón figura Klaus-Michael Kühne, el multimillonario alemán de 89 años y magnate del sector logístico.

Aunque el propio Androsov reconoce que no tiene intención de vender por debajo de ese precio. Desde la compra inicial, el inversor ruso habría destinado al conjunto de la propiedad cerca de 24 millones de francos suizos adicionales (unos 24,3 millones de euros) en inversiones y mejoras. La suma total desembolsada asciende así a aproximadamente 40 millones de francos suizos, lo que explica su resistencia a aceptar ofertas por debajo de los 35 millones.

Klingenberg, otro castillo en busca de dueño

Al otro extremo del país, en el cantón de Turgovia, el castillo de Klingenberg, en la localidad de Homburg, también busca nuevo propietario. La propiedad, que incluye un granero, una caballeriza, una capilla, plazas de aparcamiento y una huerta, se ofrece en una horquilla de entre 6 y 7 millones de francos suizos (entre 6,1 y 7,1 millones de euros). El conjunto lleva cuatro años desocupado, aunque los agentes que lo comercializan subrayan su tamaño y la singularidad de su distribución interior como argumentos de venta.

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