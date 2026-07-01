Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Las fuerzas armadas de Alemania durante una presentación al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, a 17 de septiembre de 2024. (Reuters/Thilo Schmuelgen)

Alemania ha dado un nuevo paso en su estrategia para reforzar la capacidad defensiva del país ante el actual contexto internacional. El Gobierno federal ha aprobado un proyecto de ley que endurece las obligaciones de los reservistas y elimina el carácter voluntario que hasta ahora tenían muchos de los ejercicios militares. La medida forma parte de un amplio paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo para incrementar la preparación de las Fuerzas Armadas y responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

Bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento de las Reservas, la iniciativa busca aumentar el número de militares disponibles y garantizar que quienes forman parte de la reserva mantengan una preparación adecuada. El Ministerio de Defensa ha considerado que el modelo vigente ha dejado de responder a las necesidades actuales, especialmente tras el deterioro del escenario de seguridad en Europa y la guerra en Ucrania.

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El cambio supone una modificación importante respecto al sistema anterior. Hasta ahora, tanto los reservistas como sus empleadores podían rechazar la participación en maniobras militares gracias al principio de “doble voluntariedad”. Con la nueva normativa, esa posibilidad desaparece y los antiguos soldados podrán ser llamados de forma obligatoria para participar en ejercicios o desempeñar otras tareas relacionadas con la defensa nacional.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha defendido que Alemania necesita contar con una reserva plenamente operativa que pueda integrarse rápidamente en las Fuerzas Armadas si la situación lo exige. Según el Gobierno, la experiencia de conflictos recientes ha demostrado que los reservistas desempeñan un papel esencial en la protección de infraestructuras críticas, rutas logísticas y servicios estratégicos durante situaciones de crisis.

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Uno de los objetivos del Ejecutivo es ampliar considerablemente el número de reservistas en los próximos años. Tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, la reserva perdió efectivos y envejeció progresivamente. Ahora, el Gobierno pretende pasar de unos 60.000 reservistas actuales a cerca de 200.000 efectivos antes de 2033, al tiempo que el ejército profesional incrementará también su plantilla hasta superar los 260.000 soldados.

No descartan el servicio militar obligatorio

Un avión del Ejército del Aire aterriza en Venezuela con personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Miembros de la UME descienden de la aeronave en el aeropuerto, equipados para labores de apoyo y rescate. En el tarmac, individuos con distintos uniformes y equipamiento interactúan. La operación forma parte de la respuesta internacional para asistir en la zona afectada por los terremotos, con la participación de equipos europeos.

Para conseguirlo, Berlín quiere implicar no solo a antiguos militares, sino también formar a personas que en su momento no realizaron el servicio militar. El nuevo modelo de servicio voluntario pretende ampliar esa base de efectivos, aunque el propio Gobierno no descarta recuperar el servicio militar obligatorio para los hombres si el número de voluntarios resulta insuficiente para cubrir las necesidades previstas.

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La reforma también tendrá consecuencias para las empresas alemanas. Los reservistas podrán ser movilizados para realizar períodos de instrucción que oscilarán entre tres y 12 semanas al año, dependiendo del tiempo que hayan servido previamente en las Fuerzas Armadas. Además, quienes hayan realizado menos de un año de servicio podrán ser llamados hasta los 45 años, mientras que aquellos con una trayectoria militar más larga permanecerán disponibles hasta cumplir los 65.

Precisamente el impacto sobre la actividad económica ha despertado la preocupación del tejido empresarial. La Cámara de Industria y Comercio Alemana ha considerado insuficiente el plazo de preaviso previsto por la ley, que obliga a comunicar las movilizaciones con ocho semanas de antelación. Las empresas reclaman al menos tres meses para poder reorganizar plantillas y encontrar sustitutos que minimicen las interrupciones en la producción.

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Los empresarios advierten de que la ausencia temporal de trabajadores cualificados puede provocar pérdidas de productividad y dificultades organizativas, especialmente en sectores donde determinados perfiles profesionales son difíciles de reemplazar. Solo durante 2026 está previsto que los reservistas acumulen alrededor de 2,73 millones de jornadas de servicio, una cifra que previsiblemente aumentará conforme crezca el número de efectivos disponibles.

Consciente de estas críticas, el Gobierno ha incluido algunas medidas de apoyo para las compañías. Entre ellas figura la creación de ayudas destinadas a sufragar parte del coste de contratar trabajadores sustitutos, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, durante el período de servicio militar será el Estado quien asuma la remuneración correspondiente, liberando a los empleadores de esa obligación salarial.

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El fortalecimiento de la reserva militar también obligará a ampliar las infraestructuras del ejército. Paralelamente a esta reforma, el Ejecutivo ha aprobado una nueva ley para acelerar la construcción y modernización de cuarteles, centros de entrenamiento y depósitos militares. El Ministerio de Defensa prevé crear este mismo año 8.000 nuevas plazas mediante alojamientos prefabricados y alcanzar unas 54.000 adicionales durante los próximos cinco años, para disponer del espacio necesario que permita acoger a un número creciente de soldados y reservistas.