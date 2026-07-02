España

David Bisbal se sincera sobre la situación de su hermano tras desaparecer en 2023: “No se ha rendido y va a seguir luchando”

El cantante ha hablado sobre el apoyo que supuso su hermano en sus primeros años de carrera

Guardar
Google icon
El artista habló sobre el equilibrio entre su carrera musical y la vida familiar
Bisbal compartió detalles de su homenaje a los grandes de la música en castellano de los años 70 y 80 (El Hormiguero)

David Bisbal ha dejado a un lado el escenario para mostrar su faceta más íntima. El cantante almeriense protagonizó una extensa conversación en el pódcast Cracks, presentado por el empresario Oso Trava, donde repasó tanto los momentos que marcaron su carrera como los episodios personales que más han influido en su forma de entender la vida. Entre todos ellos destacó el protagonismo de su familia, especialmente el de su hermano mayor, José María, a quien definió como una figura fundamental en sus primeros pasos hacia el éxito.

Durante la entrevista, el intérprete recordó que antes de convertirse en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional ya recorría escenarios formando parte de una orquesta. Aquella etapa comenzó cuando apenas tenía 18 años y supuso un aprendizaje constante, aunque también implicó importantes sacrificios personales. El propio Bisbal confesó que, debido a sus compromisos profesionales, tuvo que renunciar a vivir algunos momentos muy duros junto a los suyos.

PUBLICIDAD

La familia ocupa un lugar esencial en la vida del artista. Hace apenas unos meses tuvo que afrontar la muerte de su padre, una pérdida que todavía sigue muy presente en su día a día. Además, destacó la estrecha relación que mantiene con su madre, con quien conversa habitualmente sobre sus sentimientos y con quien conserva una tradición muy especial. “Todos los años hacemos un viaje juntos”, comentó durante la entrevista.

Sin embargo, uno de los momentos más delicados de la conversación llegó cuando el entrevistador le preguntó por su hermano José María. En abril de 2023 desapareció durante más de 30 horas en Roquetas de Mar. Tras ser localizado con vida, se conoció que sufría una lesión medular que le dejó sin movilidad en las piernas, una situación por la que posteriormente denunció una presunta negligencia médica.

PUBLICIDAD

Imagen QLONVQECV5AXXCEA2FB5L4SUSE

Bisbal dejó claro desde el principio que continúa siendo un asunto especialmente sensible para toda la familia. “Mira, no me gustaría hablar mucho de este tema porque es durillo y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas”, afirmó.

Un apoyo fundamental

Pese a esa reserva, quiso rendir homenaje al papel que desempeñó José María en el nacimiento de su carrera artística. “Fue una persona clave”, aseguró antes de recordar uno de los episodios que cambió su vida para siempre: “Yo era un joven con 18 años. Él me defendió para que hiciera el casting de Operación Triunfo. Se enfrentó a los componentes de la orquesta Expresiones, que no querían que lo hiciera porque coincidía con una actuación en Cáceres”.

Aquel respaldo no terminó ahí. El cantante explicó que su hermano fue quien lo acompañó hasta Madrid para afrontar la última fase del proceso de selección del concurso. “Mi hermano me llevó al casting final de Operación Triunfo en Madrid. Llegó desde Almería en su Opel Kadett, pasó por Cáceres, me recogió y me llevó a Madrid y se regresó sin dormir prácticamente. Ahí me dejó”, recordó con agradecimiento.

El cantante David Bisbal canta por sorpresa en la estación de metro de Sol este martes en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez
El cantante David Bisbal canta por sorpresa en la estación de metro de Sol este martes en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Después del fenómeno televisivo, José María decidió implicarse de lleno en la carrera de David. Solicitó una excedencia en el Hospital de Poniente, donde trabajaba como administrador informático, para convertirse en su representante personal durante los primeros años de éxito.

“Creo que la disciplina de José María ha sido lo que más he aprendido de él”, confesó Bisbal. “Antes, cuando llegábamos a la discográfica, los planes eran interminables, estaban desordenados y no tenía tiempo ni para comer. Sin embargo, José Mari me ayudó mucho a organizar el trabajo, a decirme a qué hora levantarme o a pedirme una pasta para controlar el peso, que me quedaba muy delgado en las giras”, explicó.

El cantante también destacó el enorme sacrificio personal que realizó su hermano para acompañarlo durante aquella etapa. “Me ayudaba mucho a lidiar con todos los directores que he tenido. Viajaba conmigo. Dejaba a su familia, y mi madre estaba muy tranquila porque José María viajaba conmigo”, recordó.

David Bisbal, su padre y su hermano, José María Bisbal (Instagramj)
David Bisbal, su padre y su hermano, José María Bisbal (Instagramj)

Sobre el estado actual de su hermano, Bisbal prefirió centrarse en su capacidad de superación. “Todo lo que ha sucedido ha sido difícil, pero creo que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando”, aseguró.

La conversación terminó con una profunda reflexión sobre cómo todas estas experiencias han cambiado su manera de afrontar la vida. “Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia, pero lo que te hace es pensar que la vida es muy efímera. Lo pensé con mi hermano José Mari, lo he pensado también con otros colegas que se fueron de este mundo y que no pensé nunca que es podían ir de este mundo. Pensaba que iban a estar conmigo toda la vida, hasta que yo fuese un anciano", afirmó.

Temas Relacionados

David BisbalFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La regularización de migrantes registra casi 1,2 millones de solicitudes: el 67% procede de América Latina

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que ya hay 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las peticiones presentadas

La regularización de migrantes registra casi 1,2 millones de solicitudes: el 67% procede de América Latina

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

Los pasajeros podrán dividir el importe del billete en tres mensualidades sin intereses o financiar compras de hasta 3.000 euros en seis o 10 meses

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

El Código Civil contempla una compensación para quien entrega un objeto perdido, pero exige avisar cuanto antes al dueño o a la autoridad

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en representación de la Agencia Tributaria

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en representación de la Agencia Tributaria

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

ECONOMÍA

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”