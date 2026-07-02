David Bisbal se sincera sobre la situación de su hermano tras desaparecer en 2023: “No se ha rendido y va a seguir luchando”

Bisbal compartió detalles de su homenaje a los grandes de la música en castellano de los años 70 y 80 (El Hormiguero)

David Bisbal ha dejado a un lado el escenario para mostrar su faceta más íntima. El cantante almeriense protagonizó una extensa conversación en el pódcast Cracks, presentado por el empresario Oso Trava, donde repasó tanto los momentos que marcaron su carrera como los episodios personales que más han influido en su forma de entender la vida. Entre todos ellos destacó el protagonismo de su familia, especialmente el de su hermano mayor, José María, a quien definió como una figura fundamental en sus primeros pasos hacia el éxito.

Durante la entrevista, el intérprete recordó que antes de convertirse en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional ya recorría escenarios formando parte de una orquesta. Aquella etapa comenzó cuando apenas tenía 18 años y supuso un aprendizaje constante, aunque también implicó importantes sacrificios personales. El propio Bisbal confesó que, debido a sus compromisos profesionales, tuvo que renunciar a vivir algunos momentos muy duros junto a los suyos.

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La familia ocupa un lugar esencial en la vida del artista. Hace apenas unos meses tuvo que afrontar la muerte de su padre, una pérdida que todavía sigue muy presente en su día a día. Además, destacó la estrecha relación que mantiene con su madre, con quien conversa habitualmente sobre sus sentimientos y con quien conserva una tradición muy especial. “Todos los años hacemos un viaje juntos”, comentó durante la entrevista.

Sin embargo, uno de los momentos más delicados de la conversación llegó cuando el entrevistador le preguntó por su hermano José María. En abril de 2023 desapareció durante más de 30 horas en Roquetas de Mar. Tras ser localizado con vida, se conoció que sufría una lesión medular que le dejó sin movilidad en las piernas, una situación por la que posteriormente denunció una presunta negligencia médica.

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Bisbal dejó claro desde el principio que continúa siendo un asunto especialmente sensible para toda la familia. “Mira, no me gustaría hablar mucho de este tema porque es durillo y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas”, afirmó.

Un apoyo fundamental

Pese a esa reserva, quiso rendir homenaje al papel que desempeñó José María en el nacimiento de su carrera artística. “Fue una persona clave”, aseguró antes de recordar uno de los episodios que cambió su vida para siempre: “Yo era un joven con 18 años. Él me defendió para que hiciera el casting de Operación Triunfo. Se enfrentó a los componentes de la orquesta Expresiones, que no querían que lo hiciera porque coincidía con una actuación en Cáceres”.

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Aquel respaldo no terminó ahí. El cantante explicó que su hermano fue quien lo acompañó hasta Madrid para afrontar la última fase del proceso de selección del concurso. “Mi hermano me llevó al casting final de Operación Triunfo en Madrid. Llegó desde Almería en su Opel Kadett, pasó por Cáceres, me recogió y me llevó a Madrid y se regresó sin dormir prácticamente. Ahí me dejó”, recordó con agradecimiento.

El cantante David Bisbal canta por sorpresa en la estación de metro de Sol este martes en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

Después del fenómeno televisivo, José María decidió implicarse de lleno en la carrera de David. Solicitó una excedencia en el Hospital de Poniente, donde trabajaba como administrador informático, para convertirse en su representante personal durante los primeros años de éxito.

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“Creo que la disciplina de José María ha sido lo que más he aprendido de él”, confesó Bisbal. “Antes, cuando llegábamos a la discográfica, los planes eran interminables, estaban desordenados y no tenía tiempo ni para comer. Sin embargo, José Mari me ayudó mucho a organizar el trabajo, a decirme a qué hora levantarme o a pedirme una pasta para controlar el peso, que me quedaba muy delgado en las giras”, explicó.

El cantante también destacó el enorme sacrificio personal que realizó su hermano para acompañarlo durante aquella etapa. “Me ayudaba mucho a lidiar con todos los directores que he tenido. Viajaba conmigo. Dejaba a su familia, y mi madre estaba muy tranquila porque José María viajaba conmigo”, recordó.

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David Bisbal, su padre y su hermano, José María Bisbal (Instagramj)

Sobre el estado actual de su hermano, Bisbal prefirió centrarse en su capacidad de superación. “Todo lo que ha sucedido ha sido difícil, pero creo que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando”, aseguró.

La conversación terminó con una profunda reflexión sobre cómo todas estas experiencias han cambiado su manera de afrontar la vida. “Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia, pero lo que te hace es pensar que la vida es muy efímera. Lo pensé con mi hermano José Mari, lo he pensado también con otros colegas que se fueron de este mundo y que no pensé nunca que es podían ir de este mundo. Pensaba que iban a estar conmigo toda la vida, hasta que yo fuese un anciano", afirmó.

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