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Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

Los pasajeros podrán dividir el importe del billete en tres mensualidades sin intereses o financiar compras de hasta 3.000 euros en seis o 10 meses

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Tren Iryo (Europa Press)
Tren Iryo (Europa Press)

Los pasajeros de Iryo pueden pagar desde este miércoles sus billetes de tren a plazos a través de la incorporación de la tecnología seQura entre sus métodos de pago. Con esta iniciativa, la empresa ferroviaria se une a la tendencia digital de ‘compra ahora y paga después’ cada vez más frecuente en compañías de transporte y negocio minorista para pequeñas cuotas.

En concreto, los viajeros podrán dividir el coste de los trayectos en tres meses sin intereses o fraccionar importes de hasta 3.000 euros en seis y 10 meses. Se trata de la primera vez que Iryo incorpora un sistema de este tipo desde su puesta en marcha en España en 2022.

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La incorporación de estas modalidades responde a una demanda creciente de flexibilidad en categorías como el ocio, los viajes y las experiencias, según explica seQura en un comunicado publicado este miércoles.

Su lanzamiento coincide con uno de los momentos de mayor actividad para la movilidad y el turismo en España, con un elevado volumen de desplazamientos previstos durante los meses de verano.

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La compañía sostiene que las soluciones de pago han evolucionado en los últimos años hasta convertirse en herramientas que acompañan al usuario más allá del momento de la compra. A través de esta medida, se incorpora “una nueva alternativa de pago que facilita la planificación de los desplazamientos y permite a los viajeros gestionar sus compras con mayor libertad y tranquilidad”, según indicó Fabrizio Favara, CEO de iryo.

La tendencia ‘compra ahora, paga después’ en internet

El auge del comercio electrónico ha dado lugar a nuevas formas de pago que buscan captar a diferentes perfiles de consumidores con necesidades diversas, entre las que se encuentra el pago fraccionado para productos o servicios de bajo coste.

El sistema Buy Now, Pay Later (BNPL), conocido en español como ‘compra ahora, paga después’, permite adquirir un producto o servicio de forma online y abonarlo en varias cuotas, que en muchos casos no tienen intereses si se cumplen los plazos de pago.

Se utiliza con frecuencia en productos que no suponen un gasto elevado, como puede ser ropa, cosmética, accesorios para el hogar, dispositivos electrónicos o viajes. Algunas de las entidades más conocidas que trabajan con negocios de venta al público a través de este modelo son seQura, Klarna y la modalidad de pago aplazado de PayPal

No obstante, según explica BBVA, no todo son ventajas porque si, por alguna razón, no es posible hacer frente a tiempo a las cuotas periódicas, se cobrarán comisiones por retraso en el pago y unos intereses generalmente muy por encima de la media del mercado en préstamos al consumo.

El transporte se suma al auge del pago fraccionado

Iryo se une ahora a esta modalidad de pago, cada vez más frecuente en el sector del transporte. Antes que ella, Renfe ya incorporó en 2023 esta opción para permitir a los viajeros fraccionar el importe de sus billetes con plataformas de financiación digital.

Actualmente, Renfe permite al cliente pagar sus billetes en cuatro plazos, con una financiación instantánea al 0% de interés, siempre que la compra sea superior o igual a 150 euros a través de la plataforma Aplazame.

Trenes Renfe en una estación de ferrocarril (Europa Press)
Trenes Renfe en una estación de ferrocarril (Europa Press)

La compañía de autobuses Alsa también utilizó temporalmente un sistema de pago a plazos con Klarna que permitía financiar la compra en tres meses sin intereses. Sin embargo, esta opción ya no aparece entre los métodos de pago de la empresa.

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