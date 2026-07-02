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Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

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Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Tras un ascenso de las temperaturas que ya se ha empezado a notar en el suroeste y que irá en aumento a lo largo de lo que queda de semana, podría llegar la segunda ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que, de cumplirse los requisitos, el episodio de temperaturas extremas empezaría el domingo y no remitiría hasta el miércoles, con descensos térmicos en el centro y norte, mientras que en el sur podrían continuar los ascensos.

Por lo pronto, este jueves se espera una jornada calurosa, con “tiempo estable y alguna tormenta por la tarde en zonas de montaña del este”, conforme detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. A lo largo del día, subirán las temperaturas en el tercio norte, aunque bajarán ligeramente en el resto. “Se superarán los 35 grados en puntos del nordeste, los 38 en el valle del Tajo y los 40 a 42 en el Guadiana y Guadalquivir”, avisa.

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Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos por calor en nivel amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, y la Comunidad de Madrid.

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 2 de julio. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 2 de julio. (Aemet)

El viernes, habrá una nueva subida de las temperaturas en el norte de la península. Se superarán los 34 grados en el sur de Galicia, meseta norte y los 36 en el nordeste y zona centro y, de nuevo, los 40 grados o más en los valles del sur de la península. Ahora bien, el sábado subirán aún más y el domingo podrán cumplirse los requisitos de la Aemet para establecer la ola de calor.

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Será el último día de la semana cuando se superarán los 35 grados en amplias zonas de Galicia. En Ourense incluso llegarán a los 40 grados. En toda la región, avisa Del Campo, “va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad, porque será un calor bastante generalizado por allí”.

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En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con una madrugada que además habrá sido muy calurosa este día, los termómetros llegarán a los 42 grados. Durante la noche, no se habrá bajado de 25 grados en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla.

La semana próxima comenzará con temperaturas “todavía más altas y calor muy intenso”, tanto nocturno como diurno, en la mayor parte del país, que con los pronósticos actuales podría prolongarse al menos hasta el jueves. En este episodio podrán superarse los 36 a 38 grados en el interior de Galicia y comunidades cantábricas, los 38 a 40 grados en la meseta norte y Baleares, sobre todo Mallorca, y los 40 a 42 grados en el nordeste, zona centro y mitad sur. Además, no se bajará de 22 a 24 grados en amplias zonas e incluso habrá localidades en las que no se baje de los 25 grados, las denominadas noches tórridas. Esto sucederá sobre todo en puntos del Mediterráneo y en localidades del centro y del sur de la península. Habrá que esperar al miércoles para tener un nuevo respiro.

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