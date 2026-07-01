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La fuerte discusión entre dos figuras de Bélgica cuando se quedaban sin Mundial y el abrazo de reconciliación tras la remontada

Mientras Senegal ganaba con autoridad en Seattle, Tielemans y Trossard protagonizaron un encendido cruce durante la segunda pausa de hidratación. Minutos después, fueron protagonistas del festejo que selló el pase de los europeos a la siguiente ronda

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Antes de iniciar la infartante remontada que la llevó a los octavos de final, Bélgica estaba inmersa en la desesperación y los nervios. El reloj marcaba los 24 minutos del segundo tiempo y a los europeos no le salía nada. Perdían 2-0 ante Senegal en el estadio de Seattle y estaban quedando eliminados del Mundial 2026. En ese contexto se produjo una tensa discusión entre dos de las figuras, Youri Tielemans y Leandro Trossard; un cruce propio de un equipo al borde del abismo y que fue registrado por la transmisión oficial.

La escena se desarrolló cuando el árbitro hondureño Said Martínez detuvo el juego para la pausa de hidratación. En ese momento, el capitán Tielemans se acercó a Trossard para reprocharle una acción del partido, con tono elevado y gestos ampulosos que llamaron la atención.

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El delantero del Arsenal respondió de inmediato, también enérgico, con los brazos abiertos y el rostro crispado. La situación no pasó a mayores porque sus compañeros Nicolas Raskin y Romelu Lukaku intervinieron rápidamente para separarlos, y hasta el senegalés Lamine Camara se metió e intentó calmar los ánimos.

Youri Tielemans y Leandro Trossard (Reuters/Blake Dahlin)
Youri Tielemans y Leandro Trossard (Reuters/Blake Dahlin)

La selección dirigida por Rudi García había llegado a este encuentro tras un recorrido irregular en fase de grupos. Luego de empatar ante Egipto e Irán, los belgas recuperaron terreno con una goleada por 5-1 frente a Nueva Zelanda. Ese resultado les permitió avanzar como primeros del Grupo G gracias a la diferencia de gol.

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Por su parte, Senegal accedió a octavos de final tras golear 5-0 a Irak en la última fecha, recuperándose de las caídas ante Francia y Noruega que la habían dejado contra las cuerdas. Fue uno de los ocho mejores terceros.

El desarrollo del partido en Seattle mostró al seleccionado africano muy superior durante buena parte del encuentro. A los 24 minutos, Habib Diarra abrió el marcador tras un rebote, luego de un cabezazo de Ismaila Sarr que dio en el palo. Ya en la segunda mitad, el propio Sarr amplió la ventaja con una definición precisa ante Thibaut Courtois.

En busca de modificar el rumbo, García movió el banco con dos cambios llamativos: decidió sacar a Kevin De Bruyne y a Jérémy Doku. Luego llegó el intercambio acalorado entre Tielemans y Trossard, un síntoma de la desesperación.

La discusión se produjo al momento de la segunda pausa de hidratación (Reuters/Blake Dahlin)
La discusión se produjo al momento de la segunda pausa de hidratación (Reuters/Blake Dahlin)

Tras el parate, los europeos buscaron el descuento con más ímpetu y, a cuatro minutos para el final, Lukaku convirtió tras una asistencia de Thomas Meunier.

La igualdad llegó tres minutos después. Tielemans marcó el empate de cabeza, aprovechando una mala salida del arquero Mory Diaw. Tras el gol, las cámaras captaron al mediocampista del Aston Villa y a Trossard abrazados en el festejo, una imagen que contrastó con la tensión anterior.

El partido se fue al alargue igualado 2-2. Y cuando parecía que el ganador se definiría en la tanda de penales, el árbitro Martínez sancionó un penal para Bélgica tras una revisión en el VAR y el propio Tielemans selló la remontada y le dio el triunfo a su equipo.

La celebración de los belgas tras dar vuelta el resultado (REUTERS/Lee Smith)
La celebración de los belgas tras dar vuelta el resultado (REUTERS/Lee Smith)

Los belgas ahora esperan en octavos de final al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina.

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