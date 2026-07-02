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La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

El juez Calama ofreció a la Agencia Tributaria personarse en la investigación como “potencial perjudicada” por los hechos que se investigan

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Imagen de archivo de las joyas incautadas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. (Policía Nacional/Europa Press)
Imagen de archivo de las joyas incautadas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. (Policía Nacional/Europa Press)

La Abogacía del Estado representará a la Agencia Tributaria en la pieza separada abierta por el juez Calama que investiga el origen de las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, según una información adelantada por la cadena Ser.

El juez Calama ofreció el pasado viernes a la Agencia Tributaria personarse en la investigación como “potencial perjudicada” por los hechos que se investigan relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando. Según han indicado fuentes judiciales a la SER, la decisión de la Abogacía responde a una decisión técnica habitual.

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La investigación arrancó tras el hallazgo de cerca de 80 joyas en una caja fuerte localizada durante un registro en la oficina que Rodríguez Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid. El registro se realizó el pasado 19 de mayo y fue la Policía Nacional la encargada de intervenir las piezas. Posteriormente, la joyería Ansorena, reconocida por su trayectoria en el sector, realizó una tasación que fijó el valor de las joyas en 1,3 millones de euros, lo que motivó la apertura de una pieza separada el pasado 12 de junio.

La naturaleza de los hechos investigados, expuso el juez, “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT”, lo que la legitima, a su juicio, para “ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes”.

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Todavía no ha dado explicaciones sobre las joyas

Zapatero declaró ante el juez el pasado 17 de junio en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El expresidente se desvinculó de la operación y negó tener conocimiento sobre las mordidas.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarla "potencial perjudicada".

Allí debía responder también a las preguntas del magistrado sobre la cuestión de las joyas, principalmente sobre su origen y su tributación. Sin embargo, el exlíder socialista declinó dar explicaciones al entender que no dispuso de la documentación suficiente. La defensa de Zapatero aseguró que resolvería las dudas en una semana o diez días, si bien no se ha producido ningún movimiento hasta la fecha.

En un principio, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, las vinculó con “herencias” y regalos, y su portavoz, Luis Arroyo, las valoró entre los 30.000 y 50.000 euros. La tasación oficial contradijo esta versión, que posteriormente fue modificada desde el entorno de Zapatero, que lo vinculó a un supuesto regalo institucional de Arabia Saudí en 2007.

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