España Cultura

Julianne Moore será una actriz de teatro comunitario en una película que apunta a los Oscar: un ama de casa que se obsesiona con un papel

La intérprete encabeza ‘The Debut’ junto a Paul Giamatti, la tercera película tras la cámara del también actor Jesse Eisenberg tras su éxito con ‘A Real Pain’

Guardar
Google icon
Tráiler de 'The Debut', película dirigida por Jesse Eisenberg y protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti.

A24 ha mostrado el primer tráiler de The Debut, la nueva película dirigida por Jesse Eisenberg tras A Real Pain, una comedia musical con Julianne Moore y Paul Giamatti que llegará este otoño y que sitúa a una ama de casa tímida en el centro de una guerra creativa dentro del teatro comunitario de Nueva Jersey.

La película está protagonizada por Moore como Mona Friedman, una mujer nerviosa y reservada que consigue un papel en una producción local y acaba enfrentada al director Jerry, interpretado por Paul Giamatti, presentado como “el nombre más importante del teatro comunitario de Nueva Jersey”, mientras el adelanto la muestra sometida a un proceso de exigencia extrema.

PUBLICIDAD

Se trata del siguiente largometraje como director de Eisenberg después de la ‘oscarizada’ A Real Pain. The Debut tendrá calificación R en Estados Unidos y gira en torno a la transformación de Mona, que pasa de ser una ama de casa discreta a una actriz de método dispuesta a todo para defender la integridad artística de un papel mínimo.

Una comedia entre bambalinas

El tráiler arranca con una confesión de la protagonista: “No he cantado delante de nadie desde el coro de la iglesia”. Aun así, termina obteniendo un papel protagonista en una producción dirigida por Jerry, cuya reputación dentro de ese circuito teatral local marca el tono del conflicto.

PUBLICIDAD

La película ha sido descrita como una comedia entre bambalinas en la que Mona cae bajo la influencia de un director temperamental y enigmático. La relación entre ambos derivará en un pulso artístico mientras la vida de la protagonista empieza a descontrolarse.

'The Debut', película de Jesse Eisenberg sobre una compañía de teatro comunitario (A24)
'The Debut', película de Jesse Eisenberg sobre una compañía de teatro comunitario (A24)

Una de las advertencias del avance llega a través del personaje de Halle Bailey: “Jerry va a ponerte a prueba, va a empujarte y va a arrastrarte por el barro”. La frase encuentra su réplica en otra intervención del propio director, cuando le espeta a Mona: “Todas y cada una de las cosas que estás haciendo no funcionan”.

Eisenberg aparece también en pantalla como otro actor de la troupe de teatro comunitario. Completan el reparto Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov y Bernadette Peters, en una cinta especialmente vinculada al mundo escénico.

La producción reúne de nuevo a Eisenberg con Topic Studios y Fruit Tree, socios con los que ya trabajó en A Real Pain. Entre los productores figuran Emma Stone, Dave McCary, Ali Herting y el propio cineasta.

Tercera película como director de Eisenberg

La nueva película será la tercera incursión de Eisenberg en la dirección tras Cuando termines de salvar el mundo y A Real Pain. “Escribo todo tipo de cosas. La mayoría no se publican ni se producen, como le pasa a la mayoría de la gente, supongo”, dijo Eisenberg en su momento.

Añadía que había escrito un musical hace 15 años y que parte de ese material ha acabado reciclado en esta nueva historia ambientada en el teatro comunitario. También vinculaba el proyecto con su obra Happy Talk, protagonizada por Susan Sarandon.

Paul Giamatti y Julianne Moore en la película 'The Debut'
Paul Giamatti y Julianne Moore en la película 'The Debut'

El anterior largometraje de Eisenberg, A Real Pain, seguía a dos primos, David y Benji, en un viaje por Polonia para rendir homenaje a su abuela. La película obtuvo nominaciones al Óscar a mejor actor de reparto y mejor guion original, y Kieran Culkin ganó la estatuilla al mejor actor de reparto en 2025.

La película consolidó el perfil de Eisenberg como director después de una carrera como actor que ya había incluido una nominación al Óscar por interpretar a Mark Zuckerberg en La red social, de David Fincher.

The Debut supondrá además la segunda colaboración de Eisenberg con A24 después de Cuando termines de salvar el mundo, que también contó con Julianne Moore. Por ahora, la distribuidora no ha fijado una fecha concreta de estreno, aunque se supone que estará ligada a la temporada de festivales y, cómo no, también a los premios

Temas Relacionados

Julianne MoorePaul GiamattiJesse EisenbergCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La actriz Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

La intérprete ha recordado que lo que aprendió en ‘Dr. Vegas’ se sirvió para atender a un herido de arma blanca

La actriz Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

Por qué las nuevas generaciones prefieren ver ‘Backrooms’ u ‘Obsession’ antes que la última película de Steven Spielberg

Una encuesta realizada por la revista The Hollywood Reporter ha desvelado que los jóvenes prefieren historias originales y sin grandes presupuestos por encima de los ‘blockbusters’

Por qué las nuevas generaciones prefieren ver ‘Backrooms’ u ‘Obsession’ antes que la última película de Steven Spielberg

Frente al FOMO, el JOMO: el placer de parar frente a la ansiedad digital en un ensayo en el que se aboga por decir ‘no’ en vez de ‘sí’ a todo

Juan Evaristo Vall publica ‘JOMO. El gusto de perder’, una apuesta tan filosófica como práctica alrededor de la necesidad de descansar como posicionamiento político frente a la cultura del trabajo

Frente al FOMO, el JOMO: el placer de parar frente a la ansiedad digital en un ensayo en el que se aboga por decir ‘no’ en vez de ‘sí’ a todo

¿Comprarías un robot que fuera una réplica de un ser querido muerto? La película que habla sobre cómo la tecnología podría generar androides a partir de personas

La nueva película del director japonés Hirokazu Koreeda se titula ‘Sheep in the Box’ y aborda el duelo a través de las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial

¿Comprarías un robot que fuera una réplica de un ser querido muerto? La película que habla sobre cómo la tecnología podría generar androides a partir de personas

Isabel Pantoja cancela su concierto en Sevilla y el único en España: la organización del festival amenaza con denunciarla por estafa

El Incónica Santalucía Sevilla Fest hace frente a la segunda cancelación a tan solo tres días de su celebración

Isabel Pantoja cancela su concierto en Sevilla y el único en España: la organización del festival amenaza con denunciarla por estafa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año de duelos entre Donald Trump y Pedro Sánchez por el gasto militar y las acusaciones sobre España de ser un “terrible” aliado

Un año de duelos entre Donald Trump y Pedro Sánchez por el gasto militar y las acusaciones sobre España de ser un “terrible” aliado

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

ECONOMÍA

Los jubilados con pensiones más bajas pueden cobrar un complemento en 2026: los ingresos que no deben superar para poder pedirlo

Los jubilados con pensiones más bajas pueden cobrar un complemento en 2026: los ingresos que no deben superar para poder pedirlo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La derrama que no todos los vecinos tienen que pagar: los tres requisitos que marca la ley

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo