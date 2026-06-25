Julianne Moore será una actriz de teatro comunitario en una película que apunta a los Oscar: un ama de casa que se obsesiona con un papel

Tráiler de 'The Debut', película dirigida por Jesse Eisenberg y protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti.

A24 ha mostrado el primer tráiler de The Debut, la nueva película dirigida por Jesse Eisenberg tras A Real Pain, una comedia musical con Julianne Moore y Paul Giamatti que llegará este otoño y que sitúa a una ama de casa tímida en el centro de una guerra creativa dentro del teatro comunitario de Nueva Jersey.

La película está protagonizada por Moore como Mona Friedman, una mujer nerviosa y reservada que consigue un papel en una producción local y acaba enfrentada al director Jerry, interpretado por Paul Giamatti, presentado como “el nombre más importante del teatro comunitario de Nueva Jersey”, mientras el adelanto la muestra sometida a un proceso de exigencia extrema.

PUBLICIDAD

Se trata del siguiente largometraje como director de Eisenberg después de la ‘oscarizada’ A Real Pain. The Debut tendrá calificación R en Estados Unidos y gira en torno a la transformación de Mona, que pasa de ser una ama de casa discreta a una actriz de método dispuesta a todo para defender la integridad artística de un papel mínimo.

Una comedia entre bambalinas

El tráiler arranca con una confesión de la protagonista: “No he cantado delante de nadie desde el coro de la iglesia”. Aun así, termina obteniendo un papel protagonista en una producción dirigida por Jerry, cuya reputación dentro de ese circuito teatral local marca el tono del conflicto.

PUBLICIDAD

La película ha sido descrita como una comedia entre bambalinas en la que Mona cae bajo la influencia de un director temperamental y enigmático. La relación entre ambos derivará en un pulso artístico mientras la vida de la protagonista empieza a descontrolarse.

'The Debut', película de Jesse Eisenberg sobre una compañía de teatro comunitario (A24)

Una de las advertencias del avance llega a través del personaje de Halle Bailey: “Jerry va a ponerte a prueba, va a empujarte y va a arrastrarte por el barro”. La frase encuentra su réplica en otra intervención del propio director, cuando le espeta a Mona: “Todas y cada una de las cosas que estás haciendo no funcionan”.

PUBLICIDAD

Eisenberg aparece también en pantalla como otro actor de la troupe de teatro comunitario. Completan el reparto Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov y Bernadette Peters, en una cinta especialmente vinculada al mundo escénico.

La producción reúne de nuevo a Eisenberg con Topic Studios y Fruit Tree, socios con los que ya trabajó en A Real Pain. Entre los productores figuran Emma Stone, Dave McCary, Ali Herting y el propio cineasta.

PUBLICIDAD

Tercera película como director de Eisenberg

La nueva película será la tercera incursión de Eisenberg en la dirección tras Cuando termines de salvar el mundo y A Real Pain. “Escribo todo tipo de cosas. La mayoría no se publican ni se producen, como le pasa a la mayoría de la gente, supongo”, dijo Eisenberg en su momento.

Añadía que había escrito un musical hace 15 años y que parte de ese material ha acabado reciclado en esta nueva historia ambientada en el teatro comunitario. También vinculaba el proyecto con su obra Happy Talk, protagonizada por Susan Sarandon.

PUBLICIDAD

Paul Giamatti y Julianne Moore en la película 'The Debut'

El anterior largometraje de Eisenberg, A Real Pain, seguía a dos primos, David y Benji, en un viaje por Polonia para rendir homenaje a su abuela. La película obtuvo nominaciones al Óscar a mejor actor de reparto y mejor guion original, y Kieran Culkin ganó la estatuilla al mejor actor de reparto en 2025.

La película consolidó el perfil de Eisenberg como director después de una carrera como actor que ya había incluido una nominación al Óscar por interpretar a Mark Zuckerberg en La red social, de David Fincher.

PUBLICIDAD

The Debut supondrá además la segunda colaboración de Eisenberg con A24 después de Cuando termines de salvar el mundo, que también contó con Julianne Moore. Por ahora, la distribuidora no ha fijado una fecha concreta de estreno, aunque se supone que estará ligada a la temporada de festivales y, cómo no, también a los premios