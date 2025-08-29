Emma Stone explica cómo vivió su radical transformación para su última película: “La primera ducha después de raparte es alucinante”

Emma Stone se afeitó la cabeza para su nueva película, 'Bugonia' (REUTERS/Focus Features)

Ahora mismo hay dos personas en la faz de la Tierra sobre las que absolutamente todo el mundo está comentando lo mismo: su rapado. El primero es Carlos Alcaraz, el tenista español que sigue avanzando firme dentro del US Open con la esperanza de llegar a la final y, quien sabe, obtener venganza frente a su rival y buen amigo Jannik Sinner. Pero la segunda es Emma Stone, quien ha reaparecido esta semana con motivo del Festival de Venecia, donde presenta su última película y con ella el peinado más radical que ha llevado a lo largo de toda su carrera.

La actriz estadounidense se ha presentado en el certamen italiano con un cabello corto y en el color pelirrojo que le caracteriza -aunque originalmente es rubia, todo hay que decirlo-, pero ello no ha evitado que mucha gente comentase su look en la película. En Bugonia, la ganadora del Oscar por La La Land y Pobres criaturas da vida a la CEO de una empresa que es secuestrada por dos hombres conspiranoicos que están convencidos de que esta mujer es en realidad un alienígena, y por eso deciden secuestrarla. En su cautiverio, la CEO terminará con la cabeza completamente afeitada, algo que llevó a Emma Stone a realizar la transformación más radical en toda su carrera.

“Es la cosa más fácil del mundo. Simplemente coges la cuchilla y (hace el gesto de afeitarse) ya está. Es mucho más fácil que cualquier otro peinado”, bromeaba la actriz, quien aprovechaba para detallar cómo fue ese cambio físico para la que es ya su cuarta colaboración con el griego Yorgos Lanthimos tras La favorita, Pobres criaturas y Kinds of kindness. “Para la preparación física hice algo de entrenamiento de pelea, intenté hacer bastante ejercicio, no sé como de efectivo fue para mi personaje. Y luego para nuestras secuencias de lucha contamos con un doble de acción, tuvimos unos especialistas alucinantes”, explicaba la intérprete.

(Focus Features)

¿A por otro Oscar?

Antes de llegar a Venecia, Stone ya había calmado los ánimos como acostumbra hacer después de que mucha gente se sorprendiese con su peinado. “La primera ducha después de raparte es alucinante”, bromeaba en entrevistas, igual que lo ha hecho ahora ironizando con la posibilidad de que ella misma no sea de este mundo. “¿Cómo sabes que no soy una alienígena?“, vacilaba la actriz de 36 años a uno de los periodistas desplazados a la rueda de prensa de la película en Venecia. Los que ya han podido ver la película han alabado precisamente la actuación de la estadounidense, quien con este papel podría optar nuevamente al Oscar, con la oportunidad de convertirse en una actriz legendaria en caso de ganar una tercera estatuilla sin haber pasado siquiera los cuarenta años.

Acabe siendo nominada al Oscar -algo que ha sucedido en las anteriores colaboraciones con Lanthimos- y lo gane o no, lo cierto es que Stone ha encontrado en el cineasta griego una de sus colaboraciones más fructíferas, siendo el director con el que más veces ha trabajado. La actriz, que este mismo año también participa en Eddington de Ari Aster, asegura que es feliz trabajando a su lado y no descarta seguir colaborando con él en el futuro, siempre y cuando ambos encuentren la historia adecuada para prolongar su relación.