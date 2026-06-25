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Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

La intérprete ha recordado que lo que aprendió en ‘Dr. Vegas’ se sirvió para atender a un herido de arma blanca

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Amy Adams en la premiere de Los Angeles de 'Cape Fear', la serie que protagoniza junto a Javier Bardem REUTERS/Mario Anzuoni
Amy Adams en la premiere de Los Angeles de 'Cape Fear', la serie que protagoniza junto a Javier Bardem REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz Amy Adams ha contado que salvó a un hombre apuñalado en Santa Mónica al aplicar consejos que había aprendido durante su paso por la serie médica de CBS Dr. Vegas, una ficción cancelada tras cinco episodios en 2004 y en la que interpretaba a una enfermera titulada.

La actriz ha relatado en el ‘pódcast’ SmartLess que el hombre había sido “apuñalado en el cuello” y que ella consiguió contener la hemorragia con toallas de playa mientras le pedía que dejara de moverse, una intervención que, según explicó, se produjo cuando salió de su restaurante favorito con su familia.

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Adams ha dicho que ella y los suyos fueron “las primeras personas en llegar” al lugar del apuñalamiento. La intérprete iba acompañada por su padre Richard Adams, su marido Darren Le Gallo y su hija, cuando se encontraron con la escena al salir del local.

Cómo se desarrollaron los acontecimientos

La actriz recordó que oyó gritos y vio a un hombre caminando mientras quienes estaban con él alertaban de que se estaba muriendo. Su marido identificó de inmediato que había sangre, y al comprobar que la herida estaba en el cuello, Le Gallo se quedó con su hija mientras Adams y su padre acudían a asistirle.

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Primer plano de Amy Adams, una mujer de cabello rojizo y ojos verdes, con un vestido azul oscuro sin hombros y pendientes de perlas, frente a un micrófono
Amy Adams, interpretando a Anna Bowden en la serie 'Cape Fear' (AppleTV)

Adams se encontró a un hombre que sangraba mientras sus amigos estaban “presos del pánico”. En ese momento, dijo haberse sentido muy centrada y utilizó las toallas que llevaban consigo para hacer presión sobre la herida y frenar la pérdida de sangre.

La actriz le dio una instrucción concreta a la víctima: “Cuanto más te esfuerces, más rápido vas a desangrarte. Túmbate”. Ese consejo, según explicó al medio, procedía de lo que había aprendido interpretando a Alice Doherty, una enfermera en Dr. Vegas.

Una maniobra aprendida en una serie

La serie se emitió en 2004 en CBS y solo duró cinco episodios. Estaba protagonizada por Rob Lowe, que daba vida al doctor Billy Grant, un médico joven que vivía y trabajaba en un complejo turístico y casino de la vieja escuela en Las Vegas.

Amy Adams en la época del drama médico en la que interpretaba a una enfermera.
Amy Adams en la época del drama médico en la que interpretaba a una enfermera.

En el reparto también figuraban Sarah Lancaster, Lisa Gabriel, Joe Pantoliano, Tom Sizemore y Adam Clark. La experiencia en aquella producción, pese a su breve recorrido, fue la referencia que Adams citó para explicar por qué supo cómo reaccionar en una emergencia de ese tipo.

Adams volvió a ver a la víctima un año después del apuñalamiento. Ocurrió en un restaurante, cuando un hombre se le acercó para preguntarle si era cierto que ella y su padre habían estado presentes cuando apuñalaron a alguien.

Cape Fear presenta un nuevo tráiler.

La actriz contó que entonces le reconoció de inmediato y comprendió que estaba hablando con la misma persona a la que había ayudado aquella noche. “Dios mío, eres tú”, recordó haber pensado al identificar al hombre con el que se reencontró tiempo después.

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