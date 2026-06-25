Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 26 de junio: Tasio empieza a verse acorralado ante las sospechas por la muerte de Brossard

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana ha estado marcada por la tensión, las traiciones y los conflictos personales en Sueños de libertad, pero ningún acontecimiento ha tenido un impacto tan profundo como la inesperada muerte de Antoine Brossard. El fallecimiento del empresario, producido en el episodio del jueves, abre ahora una nueva etapa para los habitantes de la colonia y centra toda la atención del capítulo de este viernes, donde las consecuencias comienzan a hacerse evidentes.

Durante los últimos días, la situación de La Industrial ha sido uno de los principales focos argumentales. La empresa atraviesa una grave crisis económica y la posibilidad de una venta ha generado divisiones entre los personajes. Mientras algunos veían la operación como la única salida viable para garantizar la supervivencia de la fábrica, otros, especialmente Tasio, se mostraban totalmente contrarios a aceptar determinadas condiciones.

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En paralelo, Gabriel ha continuado desarrollando sus propios planes, cada vez más obsesionado con controlar todo lo que sucede a su alrededor. Sus movimientos, apoyados discretamente por Beatriz, han contribuido a incrementar el clima de desconfianza que se respira en la colonia.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana también ha dejado importantes avances en varias historias personales. El regreso de Nieves tras demostrar su inocencia supuso uno de los momentos más emotivos de los últimos capítulos. Después de abandonar la prisión, la mujer decidió afrontar de frente las críticas y rumores que habían surgido durante su ausencia, negándose a esconderse ante quienes cuestionaron su versión de los hechos.

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Al mismo tiempo, las relaciones sentimentales han seguido atravesando momentos complicados. Valentina optó por poner fin a su historia con Andrés, convencida de que continuar juntos era imposible, mientras que Claudia y Paula han intentado resolver las diferencias que amenazan con romper definitivamente su vínculo.

Sin embargo, todas esas tramas quedaron eclipsadas por el dramático desenlace vivido en el episodio del jueves. Antoine Brossard sufrió un ataque al corazón en medio de una situación especialmente delicada. Aunque Andrés trató de auxiliarle, nada pudo hacerse para salvar su vida.

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La tragedia ha dejado completamente descolocados a los de la Reina, que ahora afrontan un futuro incierto. La desaparición del empresario modifica el equilibrio de poder dentro de la compañía y deja abiertas numerosas incógnitas sobre quién asumirá el control de los negocios familiares.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo (Atresmedia)

Pero el verdadero terremoto llega para Tasio. Tras la muerte de Brossard, descubre algo que podría cambiarlo todo: durante una noche marcada por los excesos, se llevó accidentalmente el pastillero que el empresario necesitaba para seguir su tratamiento médico. Una revelación que podría tener importantes consecuencias.

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Episodio 591 viernes 26 de junio

Precisamente ese hallazgo se convierte en el eje central del episodio de este viernes. La Guardia Civil inicia una investigación para determinar qué ocurrió realmente antes del fallecimiento del empresario y el misterioso paradero del medicamento se perfila como una pieza fundamental para reconstruir los hechos.

La situación coloca a Tasio en una posición extremadamente comprometida. Aunque no existiera intención alguna detrás de sus actos, la desaparición del pastillero podría situarlo en el centro de todas las sospechas. El personaje deberá enfrentarse ahora al peso de la culpa mientras intenta demostrar lo sucedido.

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Por otra parte, Nieves busca recuperar la normalidad tras su regreso. Con ese objetivo propone reunir a la familia alrededor de una comida especial para celebrar que vuelve a estar junto a los suyos. No obstante, la presencia de Salva amenaza con generar nuevas tensiones y reabrir viejas heridas que todavía no han cicatrizado.

El avance en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

En el terreno sentimental, otra de las historias que sigue evolucionando es la de Miguel y Claudia. Aunque él continúa negando que exista algo más que amistad entre ambos, sus acciones parecen indicar lo contrario. En el capítulo de este viernes, el médico protagoniza un gesto inesperado que podría cambiar para siempre la naturaleza de su relación con la joven.

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Mientras tanto, Beatriz continúa moviendo los hilos desde la sombra. Lejos de abandonar sus maniobras, comienza a sospechar que Gabriel podría tener alguna conexión con la muerte de Brossard. Paralelamente, sigue alimentando las dudas y conflictos que rodean a Begoña, una estrategia que amenaza con provocar nuevas fracturas dentro de la colonia.