Un instituto privado de Barcelona, otro concertado y uno público Badajoz se sitúan entre los finalistas de los Premios a los Mejores Colegios del Mundo

Imagen de recurso de un aula vacía. (Europa Press)

España ha colocado a tres colegios finalistas en los Premios a los Mejores Colegios del Mundo 2026 que organiza la plataforma T4 Education. Los tres centros españoles seleccionados son el Colegio Montserrat de Barcelona, Learnlife también en Barcelona, y el IES Alba Plata de Fuente de Cantos, en Badajoz.

Los premios distinguirán a los ganadores de cinco categorías: Colaboración con la comunidad, Acción medioambiental, Innovación, Superación de la adversidad y Fomento de una vida saludable. Los finalistas y los vencedores se conocerán en noviembre, mientras que las 50 escuelas preseleccionadas compiten ya en una votación pública abierta este jueves para decidir el Premio de la Elección de la Comunidad.

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Tras el anuncio de noviembre, los centros ganadores y finalistas serán invitados a la Cumbre Mundial de Centros Educativos, prevista en Londres los días 16 y 17 de enero de 2027, donde compartirán sus prácticas con responsables políticos y figuras del ámbito educativo mundial.

Qué diferencia los tres colegios españoles finalistas

El Colegio Montserrat, un centro concertado que imparte infantil, primaria y secundaria, ha sido reconocido por un modelo de Aprendizaje Tripod que sitúa al alumno en el centro y reparte el peso del proceso entre escuela, familia y estudiante. En esa estructura, los padres participan como expertos y no como observadores externos, mientras los docentes actúan como guías para detectar fortalezas, dificultades y patrones de aprendizaje.

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La expresión más visible de ese enfoque ha sido su programa de emprendimiento social. A través de “Ser emprendedor”, el alumnado ha puesto en marcha más de 300 miniempresas sociales en 15 años, con presupuestos, clientes, mentores, inversores e impacto social medible en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la inclusión social, el apoyo humanitario y el cuidado intergeneracional.

La publicación en la web de T4 Education añade que las familias participan también como mentoras e inversoras en un foro anual del centro. En una de las iniciativas citadas, estudiantes desarrollaron un proyecto de realidad virtual para personas mayores que permitió a un hombre volver a ver las calles de su infancia con gafas de realidad virtual.

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Los resultados académicos que expone T4 Education apuntan a que el 100 % del alumnado se presenta a las pruebas de acceso a la universidad y mantiene una tasa de superación del proceso del 100 % desde hace varios años. Adenás, en Bachillerato Internacional, el centro alcanza una media de 34 puntos, frente a un promedio global de 30, y sus estudiantes obtienen con regularidad resultados por encima de la media nacional en materias como matemáticas e inglés.

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Por su parte, Learnlife, colegio internacional privado con tres campus en Barcelona, ha sido seleccionado por un ecosistema de aprendizaje centrado en la vida que sustituye el control y la estandarización por confianza, autonomía y preparación para el futuro. El modelo permite que los alumnos diseñen sus itinerarios, mientras los profesores, denominados Guías de Aprendizaje, configuran con ellos cada experiencia formativa.

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Ese enfoque se traduce en decisiones concretas desde edades tempranas. En matemáticas, por ejemplo, los alumnos pueden elegir entre matemáticas aplicadas, matemáticas para la ciencia y los negocios o matemáticas transdisciplinares integradas en materias como biología, y antes de comprometerse con cada ciclo cuentan con una semana de prueba para explorar opciones. La evaluación también cambia de raíz en Learnlife. En lugar de apoyarse sobre todo en notas y exámenes, los estudiantes documentan su evolución en un “Vitae de Aprendizaje” con porfolios, evidencias, exposiciones, materiales reflexivos y muestras públicas de trabajo, dentro de un sistema de evaluación de 360 grados con revisión de compañeros, mentores y padres.

El tercer finalista español es el IES Alba Plata, un instituto público de secundaria de Fuente de Cantos (Badajoz) que ha desarrollado un modelo de aprendizaje-acción ambiental para convertir problemas locales en proyectos científicos y de economía circular. El centro trabaja en un entorno rural agrícola con transporte limitado y pocas oportunidades educativas o profesionales para los jóvenes, un contexto que, según el texto de candidatura, dificulta en especial que muchas alumnas imaginen un futuro vinculado a la ciencia o la tecnología.

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Su respuesta ha sido integrar sostenibilidad y STEM en problemas reales del territorio. El alumnado recoge aceite vegetal usado y lo transforma en biodiésel, jabón y productos con base de glicerina, y otros equipos han creado bioplásticos biodegradables a partir de polímeros naturales y suero de leche como alternativa a los plásticos derivados del petróleo. El instituto extiende ese trabajo al huerto escolar, con agricultura orgánica, compostaje, estudios de biodiversidad y proyectos de educación alimentaria sostenible. La participación es voluntaria y se desarrolla en sesiones extraescolares de tarde, con estudiantes y profesores que dedican tiempo fuera del horario habitual.