“Una de las mejores serie de espionaje en la actualidad”: así es el thriller con Richard Gere y Michael Fassbender que no te puedes perder

Traiciones, alianzas inesperadas y operaciones de alto riesgo te esperan al límite en la nueva temporada de La Agencia. El peligro escaló a un nivel donde cada decisión puede ser la última. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde en las sombras?

La segunda temporada de The Agency (La agencia) ya se ha estrenado y llega con una apuesta más ambiciosa en torno al espionaje, el juego de dobles agentes y la caza de un topo en Londres, una combinación que la sitúan entre lo más sólido del género televisivo actual y que refuerza la serie como una revisión de Oficina de infiltrados con identidad propia.

La nueva entrega consta de 10 episodios de 47-49 minutos y ha aterrizado en nuestro país en SkyShowtime. El regreso de la serie retoma la situación de Brandon Colby, alias Martian (Michael Fassbender) el agente de la CIA al que la primera temporada dejó atrapado entre su trabajo y su relación con Samia Zahir (Jodie Turner-Smith). Ahora se está adaptando a su condición de doble agente al servicio de los británicos, una posición forzada por un acuerdo con un alto cargo del MI6.

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Ese conflicto personal vuelve a ser el motor del relato. Martian es un agente incapaz de apartar el pasado sentimental y aceptó convertirse en espía del MI6 para proteger a Samia, la profesora de antropología con la que estrechó lazos en Etiopía.

Qué cuenta la segunda temporada

El arranque de la temporada se sitúa en Jartum, donde se intenta rescatar a Samia durante un traslado organizado por las Fuerzas de Apoyo Rápido. La operación fracasa y ese revés empeora su situación, porque sus captores comprenden el valor que tiene.

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Ese mismo inicio contrapone ese fracaso con otra extracción que sí sale adelante: la del agente Coyote (Alex Reznik) desde Bielorrusia. La estación de Londres celebra además la incorporación de un nuevo activo, Leo Kravitsky, líder de un grupo de mercenarios de perfil similar al de Wagner, antes de que la sospecha sobre la existencia de un topo vuelva a contaminar la oficina.

Richard Gere, Jeffrey Wright y Michael Fassbender en 'The Agency (La agencia)'

La segunda gran línea narrativa discurre en Teherán. La joven agente Daniela, alias Gremlin (Saura Lightfoot-Leon) sigue infiltrada como una supuesta estudiante española de intercambio en geofísica y se acerca a Zak, un investigador vinculado a un programa de gestión de residuos radiactivos, además de orbitar en torno a Hassan Zamani, hijo de un consejero del gobierno iraní con acceso a información sobre movimientos nucleares.

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Los hermanos Jez Butterworth y John-Henry Butterworth, creadores de la serie, extienden el tema central de la ficción a varios personajes: personas que han enterrado tanto su personalidad real que cualquier irrupción de la emoción humana se convierte en una debilidad explotable. Además, Gremlin adopta una nueva identidad como falsa novia de un actor con poder en Irán, mientras el agente Owen Taylor (John Magaro) entra también en el terreno con otra relación fingida para seguir la pista del gran antagonista de la temporada, un mercenario llamado Viking.

Esconder los sentimientos

La serie funciona menos como una sucesión de tiroteos que como un estudio del precio personal de mentir de forma profesional. Así, la relación entre Martian y Samia sirve de base para varios arcos, de forma que enamorarse en un mundo diseñado para la compartimentación afecta a toda una oficina y quizá también a la política internacional.

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Los Butterworth respetan la esencia de la serie francesa al conceder el mismo peso a las intrigas de espionaje y al drama romántico y existencial. Así, tanto el amor prohibido de Martian como los aparentes líos de oficina están ligados a decisiones y estrategias capaces de alterar el mapa geopolítico.

Cuando enamorarse puede desatar un conflicto geopolítico en 'The Agency'

En esta temporada, además se pondrá el foco en una regla interna del oficio. Bosko, el jefe interpretado por Richard Gere, recuerda que la primera norma del agente de campo es: “Esconde tus malditos sentimientos”. Más adelante, el propio desarrollo de Martian queda definido por una segunda regla: “Aprende a mentir”.

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The Agency (La agencia) es una de esas series inteligentes y sofisticadas que puede que se pierdan dentro de la abundancia de oferta dentro de las plataformas pero que, sin duda, merece la pena rescatar. De hecho, muchos medios la califican como una de las mejores series de espionaje de la televisión actual".