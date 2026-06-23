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Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los cambios no son muchos ni significativos, pero conviene tenerlos en cuenta por si fuese necesario organizar cualquier trámite

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Dirección General de Tráfico (El Adelantado de Segovia)
Dirección General de Tráfico (El Adelantado de Segovia)

La DGT funciona prácticamente igual en verano que durante el resto del año. Algún cambio de horario y la no celebración de exámenes en días concretos en algunas jefaturas son, más o menos, todos los cambios. Todo ello figura en la página web de la Dirección General de Tráfico, pero lo dicho: los trámites se siguen realizando y las multas siguen llegando.

Sin atención los jueves por la tarde y reducción de convocatorias de exámenes

Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, las jefaturas provinciales de la DGT modifican su horario de atención presencial. La franja habitual se reduce y el servicio pasa a concentrarse en horario de mañana, normalmente de 9:00 a 14:00. Durante el resto del año, muchas jefaturas abren también por la tarde de los jueves, de 15:30 a 17:30.

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La realización de exámenes de conducir es otra de las principales particularidades en la actividad de la DGT en verano. En varias jefaturas provinciales, durante ciertos días, se suspenden o reducen las convocatorias. No se produce el cierre total de las oficinas, pero sí disminuye la disponibilidad de fechas para examinarse, por lo que resulta fundamental consultar el calendario oficial de cada sede antes de planificar cualquier trámite vinculado al proceso de obtención del carnet. Esta reducción de fechas suele generar dudas, y son frecuentes las interpretaciones erróneas que asocian esta medida a un cierre generalizado de la DGT, cuando en realidad sus servicios siguen activos.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Respecto a la cita previa, el procedimiento no se modifica en verano. La reserva sigue siendo obligatoria para la mayoría de los trámites presenciales. La DGT informa que las citas se otorgan en un plazo determinado, aunque advierte que los tiempos de espera pueden ampliarse si la demanda crece durante los meses estivales. Existen excepciones: el pago de multas y la presentación de escritos pueden realizarse sin cita, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Además, las personas mayores de 65 años pueden acudir directamente a las oficinas, sin necesidad de reservar hora de antemano.

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Consultas, pagos y cambios de domicilio sin acudir a la oficina

La digitalización de los servicios ha ampliado las posibilidades para quienes necesitan gestionar documentación sin desplazamientos. En la actualidad, buena parte de los trámites pueden resolverse desde casa a través de la propia página web de la DGT o la aplicación miDGT. Entre las gestiones disponibles en estos canales se encuentran la consulta y el pago de multas, la solicitud de duplicados de permisos, el cambio de domicilio y la propia petición de cita previa.

Antes de desplazarse a una jefatura, resulta recomendable confirmar el horario específico de la oficina, comprobar si el trámite a realizar requiere cita (y en ese caso, pedirla, claro), revisar si es posible realizarlo online y consultar si hay modificaciones en las convocatorias de exámenes. Toda esta información se encuentra de forma actualizada en la web oficial de la DGT. En suma: la DGT no suspende su actividad en verano, y en realidad los ajustes son mínimos y poco significativos.

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