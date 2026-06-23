Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Bajo la lluvia y tras 12 días de Mundial, las selecciones de Irak y Francia se han visto las caras en su segundo partido pasado por agua. Los galos han buscado (y conseguido) asegurarse el primer puesto entre sus contrincantes directos en la fase de grupo, lo que se ha traducido en una victoria aplastante contra el equipo asiático. El primer gol ha llegado a los 15 minutos del inicio del partido de la mano de Kylian Mbappé. Así, el jugador del Real Madrid conseguía su 15º tanto en un Mundial, por debajo de Lionel Messi, pues tiene tres pares.

Otra de las anomalías que se han visto en este encuentro ha sido la retirada temprana del capitán de la selección de Irak, Jalal Hassan, quién marcó el primer gol en el Mundial 2026 el segundo en la historia de una Copa del Mundo. El motivo de la retirada ha sido el malestar personal.

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No sería hasta el parón accidental por tormenta eléctrica cuando la selección francesa despertaría hacia la victoria. En la segunda parte del partido, tras una espera de casi dos horas, Mbappé ha anotado el segundo tanto en el minuto 54, seguido del gol de Ousmane Dembélé, delantero en el Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé alcanza a Miroslav Klose tras marcar dos goles a Irak, pero no supera el récord histórico

En la misma jornada en la que Lionel Messi ha marcado doblete y ha alcanzado la cifra de 18 goles y establecer así un nuevo récord como máximo artillero de los Mundiales; Kylian Mbappé también ha anotado en dos ocasiones y ha llegado a los 16 tantos anotados para igualar el registro del alemán Miroslav Klose, según ha recopilado la Agencia EFE. El francés ha metido dos goles en el partido contra Irak, en los minutos 14 y 54 del partido de la segunda fecha del Grupo I disputado en Filadelfia, con lo que ha quedado a dos tantos de Messi en la tabla histórica.

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La agencia de comunicación ha precisado que Messi, que cumplirá 39 años el 24 de junio, superó los 16 goles que Klose había fijado el 8 de julio de 2014 durante el 1-7 de Alemania ante Brasil en Belo Horizonte. Antes de este encuentro, Mbappé figuraba con 14 goles en la lista histórica e igualaba al alemán Gerd Müller. Con el tanto del minuto 14 ha llegado a 15 goles metidos y ha alcanzado al brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Con el segundo ha dejado atrás esa marca y ha igualado a Klose.

El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra el primer gol del partido entre Francia e Irak. / Reuters - Bernadett Szabo

El partido ha quedado suspendido durante dos horas por tormenta eléctrica en Filadelfia

El encuentro entre la selección gala y la iraquí, en el marco del tercer partido del grupo I, ha supuesto la primera ocasión en la que un partido de la Copa del Mundo 2026 se suspende por inclemencias climáticas. Después del gol de Kylian Mbappé en el minuto 15 de la primera parte, la lluvia se ha intensificado de tal manera que se han producido varios resbalones. Finalmente, cuando han terminado los primeros 45 minutos de juego, la megafonía del estadio avisaba a los allí presentes que debían refugiarse por tormenta eléctrica.

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Con una ventaja del equipo francés de 1-0, las gradas se han vaciado bajo una lluvia intensa. La interrupción ha obligado a retrasar el inicio del segundo tiempo. El sistema de megafonía ha ordenado a los aficionados “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto”, aunque los primeros en desaparecer eran los jugadores, quienes corrían hacia los vestuarios.

La grada del estadio de Filadelfia bajo la lluviae, en el partido entre Francia e Irak. / Reuters - Siphiwe Sibeko

Tras una primera pausa de 30 minutos, se ha sumado otra media hora para intentar evitar reprogramar el encuentro. Antes del parón, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos había activado un aviso de tornado para la zona, según ha recordado la Agencia EFE. La espera se ha extendido durante una hora y media.

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Cerca de las 19:30 en Filadelfia (equivalente a la 1:30 de la madrugada en la España peninsular), los jugadores han regresado al césped para retomar el calentamiento y, 20 minutos después, las selecciones han vuelto al campo para reanudar el partido. En esta ocasión, la segunda parte del encuentro no ha contado con pausa para hidratación por el retraso en sí.