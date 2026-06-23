Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

El delantero de Inglaterra Harry Kane (REUTERS/Issei Kato)

Este martes, las líderes del grupo L se verán las caras durante el segundo duelo del Mundial 2026. Inglaterra selló una sólida victoria ante Croacia por 4-2 en su debut mundialista. Ghana también hizo lo propio en su partido ante Panamá, a quien se impuso por la mínima en el marcador. Ahora la situación no se presenta tan sencilla para el equipo africano, que necesitaría una victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda, al igual que los Three Lions. Ante este escenario, un chamán ghanés ha decidido hacerle un hechizo a Harry Kane, el delantero y capitán inglés.

Nana Kwaku Bonsam, considerado el hechicero más conocido de Ghana, ha concedido una entrevista al medio británico Daily Star en la previa del encuentro que protagonizarán este martes Inglaterra y Ghana. Bonsam, famoso en su país tanto por sus rituales como por sus predicciones en el ámbito deportivo, ha asegurado que ya ha utilizado sus poderes para actuar sobre Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y la figura más destacada del equipo inglés.

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El partido se disputará a partir de las 22:00 horas y se presenta como una prueba importante para los Black Stars. El cuerpo técnico y los jugadores de Ghana son conscientes del potencial de Inglaterra, que llega a la cita con el cartel de favorito y con Harry Kane como máximo referente ofensivo. La estrategia de Ghana, liderada en ataque por Iñaki Williams, pasa en buena medida por minimizar la influencia de Kane y tratar de neutralizar su capacidad para decidir partidos. Mientras los futbolistas se preparan para intentar frenar al atacante británico en el terreno de juego, el famoso hechicero ghanés ha afirmado que su contribución se desarrollará por vías poco convencionales.

Los jugadores de Ghana celebrando la victoria ante Panamá (Reuters/Kevin Sousa)

Durante su conversación con el medio británico, Bonsam, apodado el Diablo del miércoles, ha explicado que su objetivo es dificultar la actuación de Kane ante Ghana. “Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones”, declaró Bonsam, dejando entrever que sus rituales y conjuros están dirigidos específicamente a influir en el rendimiento del delantero inglés. El hechicero ha evitado dar detalles concretos sobre el tipo de ritual utilizado, pero sí ha dejado claro que su ambición es que Kane no tenga protagonismo en el partido.

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Bonsam también ha señalado que sus intenciones no incluyen desear lesiones graves a Harry Kane. “No le deseo lesiones graves. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, afirmó, sugiriendo que su propósito es provocar algún tipo de dificultad física menor que le impida estar en condiciones óptimas para el encuentro. Según explicó en la entrevista, su meta es beneficiar a la selección nacional de Ghana y aumentar sus posibilidades de conseguir un buen resultado en un grupo que se presenta muy exigente.

Los antecedentes con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2014

El propio Bonsam ha recordado su historial en este tipo de situaciones. El hechicero asegura que ya intervino en el pasado Mundial de 2014, cuando, según sus palabras, logró que Cristiano Ronaldo sufriera una lesión en el duelo entre Portugal y Ghana. Este episodio, ampliamente comentado en medios africanos, contribuyó a cimentar la reputación de Bonsam y a consolidar su figura como referencia de la superstición en el deporte en su país.

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Ahora será Harry Kane su siguiente víctima. De momento, el delantero de Inglaterra ya ha firmado dos goles durante el partido ante Croacia y aspira a seguir ampliando su cosecha personal. A ello se suma la situación de ambos en la tabla del grupo, donde se encuentran empatados a tres puntos y este partido podría deshacer esa igualdad. Así, mientras Inglaterra y Ghana ultiman detalles para enfrentarse en un duelo clave del Grupo L, la figura de Nana Kwaku Bonsam vuelve a aparecer en el escenario mundialista, reivindicando el peso que la magia y las creencias tradicionales todavía tienen en el entorno del fútbol africano y aportando un matiz particular a la expectativa que rodea el enfrentamiento entre británicos y ghaneses.