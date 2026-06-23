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Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

El combinado nórdico se ha impuesto por 3-2 en el MetLife Stadium, con dos goles de Erling Haaland, y ha regresado a una fase eliminatoria mundialista 28 años después

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Mundial 2026 - Noruega 3 - Senegal 2 - ES

Noruega, Haaland, Senegal y la clasificación han quedado unidos este lunes en el Mundial 2026: la selección nórdica se ha impuesto por 3-2 en el MetLife Stadium y ha sellado su pase a dieciseisavos tras 28 años sin pisar una Copa del Mundo, impulsada otra vez por un doblete de su delantero centro, tal y como relatan desde la Agencia EFE.

El encuentro de la segunda jornada del Grupo I se ha disputado ante 80.545 espectadores, con el 100 % de asistencia según la FIFA, y ha dejado a Senegal prácticamente eliminada: sigue sin puntos, arrastra un diferencial negativo de tres goles y afrontará su último partido contra Irak con un margen mínimo. Según la agencia de comunicación, el equipo de Ståle Solbakken ha vuelto a sostenerse en la eficacia de Erling Haaland, que ha firmado su segundo doblete en dos partidos mundialistas. El delantero necesitó apenas 23 toques y seis pases completados para decidir un choque en el que Noruega confirmó su condición de selección más resolutiva del grupo.

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El partido arrancó con cautela en ambos bandos, condicionado por el peso de una derrota en la segunda jornada. Senegal manejó por momentos más posesión, pero amenazó menos que una Noruega más dañina cuando encontró metros para correr, con Martin Odegaard en la creación, Alexander Sörloth abierto a la derecha, Antonio Nusa en la izquierda y Haaland como referencia.

Cómo se ha clasificado Noruega para dieciseisavos del Mundial 2026

La sensación de peligro noruego ha aparecido pronto y ha obligado a Edouard Mendy a intervenir en un mano a mano con Odegaard, al que tapó con una salida rápida y una parada de mucho mérito. El portero senegalés también ha estado cerca de pagar un error antes del descanso, en una acción que ha acabado con remate de Haaland al palo.

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El 1-0 llegó en el minuto 43 y tuvo un protagonista inesperado. Marcus Pedersen, lateral derecho que había entrado en el 13 por la lesión de Julian Ryerson, aprovechó un despeje defectuoso de Kalidou Koulibaly para rematar al primer palo y castigar un error impropio del capitán senegalés, tal y como relatan en la Agencia EFE. Ese tanto prolongó una secuencia muy concreta para los Leones de Teranga: enlazaron 13 partidos seguidos en la Copa del Mundo encajando al menos un gol. La fragilidad atrás volvió a aparecer nada más reanudarse el juego, cuando Haaland atacó el espacio tras un pase medido de Odegaard y superó a Mendy por arriba para firmar el 2-0 en el minuto 48.

El equipo de fútbol de la selección noruega emulan a los vikingos y sus barcazas. / REUTERS - Mike Segar
El equipo de fútbol de la selección noruega emulan a los vikingos y sus barcazas. / REUTERS - Mike Segar

La cifra que explica el impacto de Haaland con Noruega

La respuesta del delantero del Manchester City no tardó. En el minuto 58, Haaland cerró su doblete tras una asistencia de Patrick Berg en una jugada en la que Mendy acabó lesionado y tuvo que ser sustituido por Diaw. La actuación del atacante amplía una racha ya excepcional con su selección. Citado por Agencia EFE, Haaland suma 59 goles en 51 partidos con Noruega y encadena 12 encuentros seguidos marcando desde noviembre de 2024; a los dos tantos logrados ante Senegal se añaden los otros dos que ya había firmado frente a Irak. ¿Los superará? Senegal aún encontró fuerzas para apretar en el tramo final. Sarr, atacante del Crystal Palace, marcó también el 3-2 en el minuto 92, pero su doblete no evitó una derrota que deja a su selección al borde de la eliminación.

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La noche en Nueva York/Nueva Jersey se cerró sin tarjetas, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y con una puesta en escena que acompañó el resultado noruego. La grada roja empujó con cánticos y movimientos de remo en barcas vikingas, un gesto que los propios jugadores repitieron al final del partido.

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