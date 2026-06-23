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La reflexión de Mark Twain, escritor estadounidense, sobre la juventud: “La vida sería infinitamente más feliz si uno pudiera nacer a la edad de 80 y gradualmente acercarse a los 18”

La frase fue recogida por el profesor William Lyon Phelps, quien la atribuyó al autor en su autobiografía publicada en 1939

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Imagen de archivo de Mark Twain. (Mark Twain House & Museum, Hartford, CT)
Imagen de archivo de Mark Twain. (Mark Twain House & Museum, Hartford, CT)

Mark Twain (Misuri, 1835-Connecticut, 1910) está considerado uno de los grandes nombres de la literatura estadounidense -no todo el mundo recibe el apelativo de “padre de la literatura norteamericana”-. Nacido como Samuel Langhorne Clemens en 1835, el escritor destacó por sus “imágenes de lo romántico, lo real, las fortalezas y debilidades de un mundo en rápida transformación”, como señala la web de la Casa de Mark Twain, donde el también periodista residió entre 1874 y 1891 en Hartford, Connecticut. Su obra, marcada por el realismo, la sátira y una constante reflexión moral sobre la sociedad de su tiempo, dejó además numerosas observaciones sobre la condición humana.

Una de las más conocidas es la que reflexiona sobre el valor de la juventud y el paso de los años: “La vida sería infinitamente más feliz si uno pudiera nacer a la edad de 80 y gradualmente acercarse a los 18″.

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Sin embargo, esa cita como tal no fue escrita por el autor de Las aventuras de Tom Sawyer en ninguna de sus novelas, ensayos o artículos conocidos. La frase aparece atribuida a Twain en Autobiography with Letters (1939), un libro del crítico y profesor estadounidense William Lyon Phelps, que conoció al autor de niño y más tarde fue docente de inglés en Yale durante treinta años.

El origen de la cinta

La observación no resulta extraña en un autor que vivió algunos de los mayores cambios de la historia de Estados Unidos. Nacido el 30 de noviembre de 1835 en Florida, Misuri, Samuel Langhorne Clemens creció en la localidad de Hannibal, a orillas del río Misisipi, un escenario que años después serviría de inspiración para varias de sus obras más célebres. La muerte de su padre cuando tenía 11 años le obligó a abandonar el colegio y comenzar a trabajar como aprendiz de impresor en un periódico local, que despertó su interés por el periodismo y la escritura.

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Póster vintage 'Tom Sawyer'. Siete personas en vestuario de época: dos niños y cinco adultos. Letras naranjas 'Tom Sawyer' en diagonal
Este póster clásico de la película 'Tom Sawyer' muestra a varios personajes de la adaptación cinematográfica con vestuario de época, incluyendo a Jackie Coogan y Mitzi Green.

Tras trabajar en varios periódicos de Nueva York y Filadelfia, encontró empleo como piloto de barcos de vapor en el río Misisipi. La Guerra Civil interrumpió esa etapa y lo empujó hacia el oeste del país, donde intentó sin éxito enriquecerse con la fiebre de la plata en Nevada. Fue entonces cuando comenzó a escribir para distintos periódicos y adoptó por primera vez el seudónimo de Mark Twain.

Su primer gran éxito llegó en 1865 con el relato La célebre rana saltarina del condado de Calaveras. A partir de entonces inició una carrera literaria que lo convertiría en una de las voces más influyentes de la literatura estadounidense. Entre sus obras destacan Los inocentes en el extranjero (1869), La edad dorada (1873), Las aventuras de Tom Sawyer (1876), El príncipe y el mendigo (1881), Vida en el Misisipi (1883) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), considerada por muchos críticos como una de las grandes novelas estadounidenses.

Durante sus últimos años, su visión del mundo se volvió más sombría. Las dificultades económicas, la muerte de varios miembros de su familia y su creciente rechazo al imperialismo influyeron en unos escritos cada vez más críticos con la sociedad y la naturaleza humana. Finalmente, falleció el 21 de abril de 1910 en Redding, Connecticut, a los 74 años.

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