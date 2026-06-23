Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Argelia ha logrado una victoria por 2-1 sobre Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este resultado ha dejado sin opciones a los asiáticos en su histórico debut mundialista y ha confirmado a Argentina como líder indiscutido del Grupo J. Los argelinos jugarán contra Austria en la última jornada, en un cara a cara por el segundo puesto y la clasificación asegurada. Entre estos dos equipos está el posible rival de España de dieciseisavos.

Así, además de este duelo a muerte, la última fecha del grupo, prevista para el 27 de junio, enfrentará a Argentina a la eliminada Jordania en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El cierre de la jornada ha dejado sensaciones contrapuestas con la alegría de Argelia por una remontada que mantiene vivas sus opciones y la decepción de Jordania, que ha quedado eliminada en su primera experiencia mundialista tras dos derrotas consecutivas en las que podido competir.

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Sorpresa inicial de Jordania y empate de Argelia

El encuentro ha comenzado con un desarrollo inesperado. Jordania ha sorprendido al adelantarse en el marcador. A los 36 minutos, Nizar Al-Rashdan ha culminado una jugada colectiva y ha batido al portero argelino Luca Zidane. La ventaja se ha mantenido hasta el descanso. Durante la primera mitad, Argelia ha mostrado dificultades para encontrar espacios y ha sufrido ante la presión jordana, que ha aprovechado una de sus pocas llegadas claras.

El entrenador Vladimir Petkovic ha realizado ajustes tácticos y ha movido el banco de suplentes. El ingreso de Nadhir Benbouali ha resultado determinante para el desarrollo del juego. El delantero ha avisado primero con un cabezazo detenido por el portero y, minutos después, ha igualado el marcador con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, en el minuto 69. Este gol ha cambiado el ánimo de Argelia, que ha comenzado a dominar la posesión y a volcar el juego en campo rival.

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Amine Gouiri, de Argelia, celebra tras marcar ante Jordania en el Mundial, (AP Foto/Eakin Howard)

Victoria en los últimos minutos

La presión argelina ha continuado hasta que, en el minuto 82, Amine Gouiri ha marcado el 2-1 definitivo. Un córner ha permitido un primer remate de Bensebaini, que ha dejado el balón a pocos metros de la línea de gol y Gouri lo ha empujad. Este tanto ha sellado la eliminación de Jordania y ha renovado las esperanzas de Argelia en la competición. Las estadísticas han reflejado la superioridad del conjunto africano, que ha tenido el 72% de la posesión y ha ejecutado 10 saques de esquina, frente a solo uno del conjunto asiático.

La victoria de Argelia ha tenido consecuencias inmediatas en la tabla del Grupo J. Argentina ha asegurado matemáticamente el primer puesto, con seis puntos y una diferencia de gol de +5, tras sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), con dos exhibiciones para la historia de Messi. Austria y Argelia han quedado con tres puntos cada uno, mientras que Jordania, sin sumar, ha quedado fuera de la competencia. De esta manera, Argentina se permitirá rotar en la última jornada y sus dos víctimas en los primeros partidos tendrán que dejarse la piel por un puesto.

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