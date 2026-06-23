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Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Agua, luz, productos químicos y limpieza marcan la factura básica, pero las reparaciones, la climatización o los servicios externos pueden elevar mucho más el desembolso

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Vista de una piscina con agua azul clara y escaleras metálicas, rodeada por un borde pavimentado y densa vegetación verde, bajo la luz del sol.
Una piscina de aguas cristalinas con escaleras de metal se encuentra rodeada de vegetación y un área pavimentada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una piscina en casa alivia los meses de más calor, pero también añade un gasto fijo que no siempre se calcula antes de comprar una vivienda o instalarla. En 2026, mantener una instalación privada de tamaño medio puede suponer un desembolso de entre 600 y 1.200 euros al año, aunque la cifra cambia mucho según el tamaño, el uso y el nivel de mantenimiento contratado.

El coste depende del tamaño, el uso, el tipo de desinfección y el estado de la instalación. Como referencia, las estimaciones de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, así como de webs especializadas en presupuestos de mantenimiento, sitúan el coste anual de una piscina privada media en esa horquilla. La cifra puede ser menor si el propietario asume parte de las tareas y mayor si contrata una empresa externa o si la piscina necesita reparaciones.

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En las piscinas comunitarias, el gasto suele ser superior en términos absolutos, aunque se reparte entre los vecinos. Además del mantenimiento técnico, muchas comunidades deben asumir el coste de socorrista durante la temporada de baño, siempre que la normativa autonómica lo exija.

Agua, luz y productos: los gastos básicos

Una de las primeras partidas es el agua. No es necesario vaciar y volver a llenar la piscina cada año si el mantenimiento se realiza correctamente, pero sí hay que reponer la que se pierde por evaporación, lavados de filtro o salpicaduras. En una piscina privada de unos 50 metros cúbicos, esa reposición puede rondar los 40 o 50 euros anuales, aunque el coste real depende de la tarifa de cada municipio y del consumo total de la vivienda.

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Llenar una piscina desde cero sí supone un desembolso mayor. Para una piscina mediana, el coste puede situarse aproximadamente entre 100 y 180 euros, según el volumen de agua y el precio del suministro.

La electricidad es otra partida importante. La depuradora debe funcionar varias horas al día para filtrar el agua, especialmente en verano. En una piscina privada, el gasto eléctrico puede rondar los 250 euros al año, aunque varía según la potencia de la bomba, las horas de uso, la tarifa contratada y la existencia de otros equipos, como focos, robot limpiafondos o clorador salino.

A esto se suman los productos químicos. En una piscina con cloración tradicional, el gasto en cloro, reguladores de pH, algicidas o floculantes suele situarse entre 150 y 400 euros por temporada. Las piscinas de agua salada pueden reducir parte del gasto en productos, porque el clorador genera cloro a partir de sal, pero exigen una inversión inicial y mantenimiento del equipo.

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Limpieza, reparaciones y servicios externos

La limpieza también tiene coste, aunque no siempre se paga como servicio. Si el propietario se encarga de retirar hojas, limpiar fondos y cepillar paredes, el gasto se concentra en herramientas básicas, que pueden costar entre 100 y 200 euros. Si opta por un robot limpiafondos, el precio puede ir desde unos 300 euros hasta más de 1.000, según el modelo.

También hay tareas puntuales que encarecen el mantenimiento. Una limpieza profunda realizada por profesionales puede costar entre 120 y 450 euros. Cambiar la arena del filtro puede rondar los 100 euros, mientras que sustituir una bomba averiada puede situarse entre 200 y 500 euros, incluyendo material y mano de obra.

Las reparaciones son la partida más imprevisible. La aparición de grietas, fugas o problemas de impermeabilización puede elevar la factura entre 300 y 1.200 euros, según el alcance del daño. Por eso, el estado de la piscina influye tanto como su tamaño.

Gastos de las piscinas comunitarias y climatizadas

En las piscinas comunitarias, el mantenimiento suele contratarse con empresas especializadas. Estos servicios pueden oscilar entre 120 y 500 euros al mes, dependiendo del tamaño, la frecuencia de limpieza y los productos incluidos. Si además hay que contratar socorrista, el presupuesto de la comunidad aumenta durante la temporada de verano.

Las piscinas climatizadas son las más caras de mantener, porque añaden el gasto energético de calentar el agua y, en algunos casos, mayores controles sanitarios. La diferencia puede ser considerable si se usan durante muchos meses al año.

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