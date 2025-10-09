‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ que desmitifica el espionaje español: agentes con túper, traiciones internas y el peso de la lealtad en el CNI

Clara Segura, Juan Diego Botto y Elisabeth Casanovas en 'El Centro' (Movistar Plus+)

Acaba de aterrizar en Movistar Plus+ la serie El Centro, que nos introduce en un terreno que, hasta el momento, no había sido demasiado explorado: cómo son los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a qué se dedican, a retos se enfrentan y cómo pueden separar sus misiones secretas de su vida personal.

La trama de El Centro gira en torno a un equipo de agentes que, más allá de enfrentarse a una compleja red de espionaje ruso tras un asesinato, deben lidiar con la burocracia y las limitaciones propias de su entorno laboral.

Juan Diego Botto, quien interpreta a Alfaro (apodado Michelin por su afición a la cocina), encarna al jefe de la contrainteligencia rusa del CNI, un personaje meticuloso y obsesivo que se involucra de manera personal en la investigación tras la muerte de un compañero. El actor ha declarado que, la intención de la serie, era la de desmitificar el universo de los servicios de inteligencia y acercarlo a la realidad española, con sus virtudes y defectos.

Más allá de los clichés del espionaje

El creador de la ficción, David Moreno, subrayó que el objetivo era alejarse de los clichés habituales del género. En lugar de gadgets y glamour, la serie muestra a los agentes como trabajadores públicos que pueden llevarse un túper con la cena de la noche anterior a la oficina.

El reparto principal, que incluye a Clara Segura, Israel Elejalde, Elena Martín Gimeno, Elisabet Casanovas, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez, contribuye a construir una narrativa coral en la que cada personaje arrastra sus propias frustraciones y motivaciones.

Juan Diego Botto y Tristán Ulloa en la serie 'El Centro' (Movistar Plus+)

El director, David Ulloa (hermano de Tristán Ulloa), ha afirmado que el reto consistía en transformar un thriller convencional en una propuesta diferente, permitiendo al espectador empatizar con los agentes y comprender el peso de sus responsabilidades

La sospecha de la existencia de un topo dentro del equipo introducirá temas como la lealtad y la familia que se forma entre los trabajadores del CNI. Ulloa apuntó que la serie explora cómo los vínculos internos pueden verse amenazados por la traición, un golpe especialmente duro en un entorno donde el secretismo es una exigencia constante.

En conflicto con Rusia

Juan Diego Botto relató que, para preparar su papel, tuvo la oportunidad de conversar con agentes reales del CNI, lo que le permitió comprender el alto coste personal que implica el secretismo profesional porque, en muchos casos, los agentes no pueden compartir ni con sus familias los detalles de su trabajo, por lo que sus compañeros se convierten en su principal círculo de confianza.

Juan Diego Botto e Israel Elejalde en 'El Centro' (Movistar Plus+)

La actualidad geopolítica, especialmente la tensión con Rusia, influyó en el desarrollo de la serie. David Moreno reconoció que, aunque la realidad podía superar la ficción y amenazar la vigencia de la trama, la serie se benefició de la cercanía con los acontecimientos internacionales.

La elección de un antagonista ruso aporta complejidad a la historia. Moreno señaló que estos villanos resultan especialmente atractivos por sus valores y procedimientos diferenciados. Además, la serie sugiere la disparidad de recursos entre el CNI y agencias como la CIA estadounidense, lo que obliga a los agentes españoles a desarrollar habilidades alternativas, como la gestión de relaciones sociales.