España Cultura

‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ que desmitifica el espionaje español: agentes con túper, traiciones internas y el peso de la lealtad en el CNI

La nueva ficción de la plataforma muestra el lado más humano y cotidiano de los servicios secretos. Los vínculos personales y desafíos reales se entrelazarán en una trama marcada por la tensión internacional

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Clara Segura, Juan Diego Botto
Clara Segura, Juan Diego Botto y Elisabeth Casanovas en 'El Centro' (Movistar Plus+)

Acaba de aterrizar en Movistar Plus+ la serie El Centro, que nos introduce en un terreno que, hasta el momento, no había sido demasiado explorado: cómo son los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a qué se dedican, a retos se enfrentan y cómo pueden separar sus misiones secretas de su vida personal.

La trama de El Centro gira en torno a un equipo de agentes que, más allá de enfrentarse a una compleja red de espionaje ruso tras un asesinato, deben lidiar con la burocracia y las limitaciones propias de su entorno laboral.

Juan Diego Botto, quien interpreta a Alfaro (apodado Michelin por su afición a la cocina), encarna al jefe de la contrainteligencia rusa del CNI, un personaje meticuloso y obsesivo que se involucra de manera personal en la investigación tras la muerte de un compañero. El actor ha declarado que, la intención de la serie, era la de desmitificar el universo de los servicios de inteligencia y acercarlo a la realidad española, con sus virtudes y defectos.

Más allá de los clichés del espionaje

El creador de la ficción, David Moreno, subrayó que el objetivo era alejarse de los clichés habituales del género. En lugar de gadgets y glamour, la serie muestra a los agentes como trabajadores públicos que pueden llevarse un túper con la cena de la noche anterior a la oficina.

El reparto principal, que incluye a Clara Segura, Israel Elejalde, Elena Martín Gimeno, Elisabet Casanovas, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez, contribuye a construir una narrativa coral en la que cada personaje arrastra sus propias frustraciones y motivaciones.

Juan Diego Botto y Tristán
Juan Diego Botto y Tristán Ulloa en la serie 'El Centro' (Movistar Plus+)

El director, David Ulloa (hermano de Tristán Ulloa), ha afirmado que el reto consistía en transformar un thriller convencional en una propuesta diferente, permitiendo al espectador empatizar con los agentes y comprender el peso de sus responsabilidades

La sospecha de la existencia de un topo dentro del equipo introducirá temas como la lealtad y la familia que se forma entre los trabajadores del CNI. Ulloa apuntó que la serie explora cómo los vínculos internos pueden verse amenazados por la traición, un golpe especialmente duro en un entorno donde el secretismo es una exigencia constante.

En conflicto con Rusia

Juan Diego Botto relató que, para preparar su papel, tuvo la oportunidad de conversar con agentes reales del CNI, lo que le permitió comprender el alto coste personal que implica el secretismo profesional porque, en muchos casos, los agentes no pueden compartir ni con sus familias los detalles de su trabajo, por lo que sus compañeros se convierten en su principal círculo de confianza.

Juan Diego Botto e Israel
Juan Diego Botto e Israel Elejalde en 'El Centro' (Movistar Plus+)

La actualidad geopolítica, especialmente la tensión con Rusia, influyó en el desarrollo de la serie. David Moreno reconoció que, aunque la realidad podía superar la ficción y amenazar la vigencia de la trama, la serie se benefició de la cercanía con los acontecimientos internacionales.

La elección de un antagonista ruso aporta complejidad a la historia. Moreno señaló que estos villanos resultan especialmente atractivos por sus valores y procedimientos diferenciados. Además, la serie sugiere la disparidad de recursos entre el CNI y agencias como la CIA estadounidense, lo que obliga a los agentes españoles a desarrollar habilidades alternativas, como la gestión de relaciones sociales.

Temas Relacionados

Juan Diego BottoTristán UlloaPlataformasMovistar PlusSeriesSeries RecomendadasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El caso de las chicas desaparecidas de Perpiñán: una serie que revive la búsqueda de un asesino en serie que sembró el terror en la localidad francesa

Se estrena en Disney+ una ficción que recrea un caso real que conmocionó al país vecino, el de Jacques Rançon, conocido como ‘el asesino de la estación de Perpiñán’

El caso de las chicas

Julia Ducournau, la nueva reina del cine de terror regresa con ‘Alpha’: “Parece que el odio esté instalado en nuestras vidas y todos estemos en shock”

Después de ganar la Palma de Oro con ‘Titane’, la directora inaugura el Festival de Sitges con una película que establece un paralelismo entre la pandemia del sida y la del covid

Julia Ducournau, la nueva reina

Por qué el trabajo devora nuestro tiempo y cómo podemos recuperarlo: “Tarde o temprano nos damos cuenta de que el sistema está amañado desde antes de que nazcamos”

Laura Camps de Agorreta publica ‘No nos da la vida’, un ensayo donde reflexiona sobre cómo el mundo laboral fabrica una “pobreza del tiempo” de la que solo se puede salir a través de la movilización colectiva

Por qué el trabajo devora

La historia real detrás de ‘Incontrolables’: la serie de suspense que arrasa en Netflix con un caso similar al que vivió Paris Hilton de adolescente

La creadora del nuevo éxito de la plataforma ha explicado la experiencia personal que la acercó a los centros para adolescentes problemáticos donde se desarrolla la trama

La historia real detrás de

Kathryn Bigelow, la reina del cine de acción, regresa con un thriller político: “Es aterrador el poco tiempo que transcurre entre el lanzamiento de un misil y su impacto”

La ‘oscarizada’ directora de ‘En tierra hostil’ vuelve a introducirse en el lado más oscuro de las mecánicas de poder estadounidenses para construir un thriller tan energético como incómodo

Kathryn Bigelow, la reina del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Puerto de Barcelona recibirá

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Una mujer intenta mantener la pensión compensatoria que le pagaba su exmarido, pero la Justicia lo rechaza porque tiene una nueva relación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Jugó en el Atlético de

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”