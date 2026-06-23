La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Militares españoles con fusiles ejecutan una práctica de tiro a objetivos colgados sobre el mar en Mauritania (EMAD) (Ejercicio de tiro en cubierta de vuelo en la misión en Mauritania)

El Patrullero de Altura ‘Atalaya’ (P-74) ha cerrado con éxito su despliegue en el puerto de Nuadibú (Mauritania) y ha retornado a su base en el Arsenal Militar de Ferrol, tras completar su misión en el marco de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas (PMC). Durante varias semanas, la dotación del buque español ha ejecutado un intenso programa de cooperación militar, patrulla y adiestramiento junto a la Marina de Mauritania.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha señalado que la operación consolida a España como un socio estratégico en la salvaguarda de la estabilidad y la seguridad marítima en la costa occidental de África y el golfo de Guinea. Se trata de una región clave para los intereses españoles, por su relación con rutas de inmigración, de narcotráfico y su cercanía a las Islas Canarias.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a favor de la migración "segura, regular y ordenada" que a su juicio está contribuyendo al progreso y la "buena situación económica" de España. (Fuente: La Moncloa / Europa Press)

Maniobras internacionales y abordajes en alta mar

La escala en Nuadibú ha permitido a las dotaciones española y mauritana ejecutar ejercicios cooperativos de visita y registro, conocidos en el ámbito naval como boarding, con la participación de los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de ambos buques. Estos equipos han realizado simulaciones de aproximación y abordaje en el propio ‘Atalaya’, lo que ha fortalecido su capacidad de respuesta ante inspecciones o situaciones de riesgo en alta mar.

En paralelo, se han llevado a cabo ejercicios de tiro en aguas abiertas, con integrantes del patrullero mauritano ‘Gorgol’ embarcados en el buque español. Estas prácticas han favorecido el intercambio de procedimientos y la mejora de la coordinación táctica en escenarios de patrulla real. El despliegue ha impulsado el entendimiento entre marinas de España y Mauritania, la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de los lazos bilaterales en materia de seguridad marítima.

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Personal de la Armada Española y de fuerzas mauritanas realizan un ejercicio contraincendios a bordo de un buque en las costas de Mauritania (EMAD) (EMAD)

Lucha contra incendios o adiestramiento sanitario

El programa de actividades ha contemplado también ejercicios de Seguridad Interior (SI), centrados en la lucha contra incendios y el control de averías a bordo. Las maniobras han permitido a las dotaciones practicar el despliegue de líneas de mangueras, la estanqueidad, la distribución de efectivos y técnicas de aislamiento de compartimentos críticos, así como el uso avanzado de los equipos individuales de respiración autónoma.

Las labores formativas han culminado con una jornada de instrucción sanitaria de emergencia, desarrollada tanto en la cubierta de vuelo como en la enfermería del buque, orientada a la estabilización de bajas en combate. La fase bilateral ha finalizado con una reunión técnica de evaluación, en la que han tomado parte el jefe de operaciones de la Marina Mauritana, los mandos de la Base Naval, de la Academia Naval mauritana y personal militar español.

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La presencia del ‘Atalaya’ bajo el paraguas de la iniciativa PMC evidencia el compromiso continuado de España con la cooperación internacional en ámbitos como la vigilancia y protección del tráfico marítimo, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la inspección pesquera y la salvaguarda medioambiental. Desde 2012, España figura entre los principales contribuyentes a la PMC, impulsando el desarrollo de capacidades de seguridad marítima en la zona de África occidental y su costa.