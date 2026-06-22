Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé

Los hinchas de las selecciones francesa e iraquí desalojan el estadio de Filadelfia por tormenta eléctrica. / Reuters - Kyle Ross

Varios patinazos después por un deslizante césped, los jugadores de las selecciones francesa e iraquí corrían hacia los vestuarios del Estadio de Filadelfia, sede del Mundial 2026. Una tormenta eléctrica ha obligado a suspender el tercer partido del grupo I, tras conseguir finalizar los primeros 45 minutos, a duras penas. Por ello, el arranque del segundo tiempo no ha arrancado tras el descanso habitual, sino que ha obligado a vaciar las gradas al completo.

Después de unos primeros 30 minutos de suspensión, se han añadido otra media hora con tal de evitar posponer el encuentro para el día siguiente. Poco antes de la interrupción, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha activado un aviso de tornado para la zona, según ha recogido la Agencia EFE. La megafonía del estadio ordenado a continuación a los hinchas “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto”.

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Aunque los galos se han ido al vestuario con cierta alegría, pues Kylian Mbappé ha marcado el primer gol del partido, no han conseguido, tras casi una hora de espera, reanudar su buen juego por la situación meteorológica. Por ahora, es el primer partido suspendido en esta Copa del Mundo por el clima. No obstante, hay un contexto generalizado de preocupación por las tormentas eléctricas habituales en gran parte del país en esta época del año.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

La espera para la reanudación del partido se ha hecho esperar. Pese a que las gradas se han llenado progresivamente cuando ha parado de llover, la megafonía del campo ha reiterado en varias ocasiones el retraso continuado ante la amenaza de tormenta eléctrica en la ciudad estadounidense. Finalmente, tras una hora y media de espera (sobre las 19:30 horas de Filadelfia y la 1:30 de la madrugada en la España peninsular), los jugadores han salido al campo para reanudar su calentamiento. Veinte minutos después, a las 19:50 horas en Estados Unidos y la 1:50 de la madrugada, ambas selecciones han vuelto a enfrentarse.

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