Siete heridos, entre ellos dos niños, en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Imagen de recurso de una ambulancia. (Junta de Andalucía)

Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas en un atropello múltiple que tuvo lugar durante la pasada jornada en la terreza de un bar de la localidad malagueña de Frigiliana, según ha informado este martes la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:30 horas, momento en el que varios ciudadanos llamaron al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

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Los servicios sanitarios detallan que entre los heridos se encuentran dos menores de 5 y 14 años, tres mujeres de 48, 79 y 45 años y dos hombres de 44 y 77 años. Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto al menor de 14 años que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja.

La Policía investiga si la conductora que iba al volante del turismo pudo sufrir algún problema de “carácter sanitario”.