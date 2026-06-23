España

Siete heridos, entre ellos dos niños, en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

La Policía investiga si la conductora que iba al volante del turismo pudo sufrir algún problema de “carácter sanitario”

Guardar
Google icon
Imagen de recurso de una ambulancia. (Junta de Andalucía)
Imagen de recurso de una ambulancia. (Junta de Andalucía)

Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas en un atropello múltiple que tuvo lugar durante la pasada jornada en la terreza de un bar de la localidad malagueña de Frigiliana, según ha informado este martes la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:30 horas, momento en el que varios ciudadanos llamaron al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

PUBLICIDAD

Los servicios sanitarios detallan que entre los heridos se encuentran dos menores de 5 y 14 años, tres mujeres de 48, 79 y 45 años y dos hombres de 44 y 77 años. Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto al menor de 14 años que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja.

La Policía investiga si la conductora que iba al volante del turismo pudo sufrir algún problema de “carácter sanitario”.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMálagaAndalucíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el tiempo máximo que los niños deberían dedicar a hacer los deberes en casa, según profesores

La duración de estas sesiones de estudio diarias debe ser progresiva y estar estrictamente adaptada a la edad y al nivel del alumno

Este es el tiempo máximo que los niños deberían dedicar a hacer los deberes en casa, según profesores

Así es la residencia en la que vivirá la infanta Sofía en París: habitaciones desde 800 euros al mes, piscina, gimnasio y huerto

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia se instalará el próximo curso en un prestigioso campus universitario de la capital francesa que cuenta con habitaciones funcionales y una amplia oferta deportiva y cultural

Así es la residencia en la que vivirá la infanta Sofía en París: habitaciones desde 800 euros al mes, piscina, gimnasio y huerto

Rocío Muñoz Martín, madre del nuevo hijo de Omar Montes: “Su amigo me ofreció llevarme a clínicas clandestinas para abortar”

La joven ha compartido en ‘Y ahora Sonsoles’ los mensajes que ha recibido por parte del cantante para que finalice su embarazo de forma ilegal

Rocío Muñoz Martín, madre del nuevo hijo de Omar Montes: “Su amigo me ofreció llevarme a clínicas clandestinas para abortar”

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Se trata de una región clave por su relación con rutas de inmigración, de narcotráfico y su cercanía a las Islas Canarias

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Una experta explica cómo funcionan los golpes de calor en los perros: “El animal no suda, jadea”

La veterinaria advierte de los riesgos de las altas temperaturas y explica qué señales deben alertar a los dueños para actuar a tiempo

Una experta explica cómo funcionan los golpes de calor en los perros: “El animal no suda, jadea”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

ECONOMÍA

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé