Encuentran 45 tóxicos cotidianos en el cuerpo de las mujeres embarazadas: juguetes, cremas y champús infantiles son la causa

Imagen de recurso de una mujer embarazada. (Europa Press)

Una de las mayores investigaciones estadounidenses sobre la exposición a sustancias químicas en gestantes ha revelado que las mujeres embarazadas están expuestas, de media, a 45 tóxicos cotidianos que afectan al desarrollo del feto. Estas sustancias, presentes en juguetes, cremas contra la dermatitis o champús infantiles, pueden provocar partos prematuros e influir en el peso del bebé al nacer, además de repercutir en la salud del niño a lo largo de su vida.

El estudio, elaborado por la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la UNC, la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y el Instituto Woods para el Medio Ambiente, incluyó a 5.318 parejas madre e hijo estadounidenses, en las que midió la presencia de 113 sustancias de uso común, incluyendo plaguicidas, plásticos y cosméticos. Los resultados mostraron, de media, 45 tóxicos diferentes en el cuerpo de las mujeres. Ftalatos, plastificantes de reemplazo, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y fenoles halogenados fueron los principales.

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“Es difícil evitar estas sustancias químicas porque se encuentran en una amplia gama de productos que usamos a diario. Puede ser complicado saber si los productos las contienen, e incluso cuando lo sabemos, nuestro control sobre la exposición es limitado”, afirmó la doctora Jessie Buckley, autora principal del estudio. Estos químicos se encuentran en diferentes productos para el cuidado infantil, como juguetes, cremas contra la irritación, champús y otros artículos para niños. Pero también pueden hallarse en alimentos, agua, productos de cuidado personal o absorberse a causa de la contaminación atmosférica.

Un embarazo más corto y una salud más frágil

Los investigadores analizaron 113 sustancias químicas comunes en los hogares, el aire, los alimentos y el agua, y descubrieron que, en promedio, 45 estaban presentes en cada muestra (el máximo observado fue de 64). Posteriormente, el equipo examinó cómo las diferencias en la edad gestacional y el peso al nacer se relacionaban con la exposición a estas sustancias químicas.

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Varios de los ftalatos y plastificantes alternativos hallados en el cuerpo de las mujeres mostraron una asociación consistente con partos prematuros. Estos también se vincularon con un menor peso de los bebés al nacer.

“Nuestro estudio subraya la necesidad de políticas más estrictas para proteger a la población de las sustancias químicas tóxicas”, afirmó la doctora Tracey Woodruff, una de las investigadoras principales. “Por ejemplo, descubrimos que varias sustancias químicas más recientes, utilizadas para reemplazar a las tóxicas, también son dañinas, lo que pone de manifiesto la importancia de evaluar adecuadamente las sustancias químicas nuevas y las de reemplazo antes de su comercialización. Además, los organismos gubernamentales que evalúan los riesgos para la salud de sustancias químicas tóxicas como los ftalatos deberían incorporar nuestros hallazgos para reducir la exposición y garantizar embarazos más saludables”, añadió.

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Europa vigila estos químicos desde el 98

Imagen de archivo del Parlamento Europeo. (Europa Press)

En 2017, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos prohibió de forma permanente o limitó severamente el uso de ocho ftalatos comunes en juguetes y productos infantiles debido a que la exposición a estos puede tener efectos nocivos para la salud. La medida, sin embargo, se quedó corta, pues no incluyó otros productos utilizados durante el embarazo, tal y como denuncian los autores del estudio.

En Europa, estos químicos se regulan desde 1998, año en el que el Parlamento Europeo recomendó vigilar juguetes y artículos de puericultura de PVC por la posible toxicidad de los ftalatos presentes en ellos. Actualmente, la Unión Europea prohíbe varios ftalatos en todos los juguetes y artículos para el cuidado de niños, así como en cosméticos. Otras sustancias halladas en el estudio estadounidense, como las benzofenonas, se consideran carcinógenas, mutagénicas o tóxicas, y su uso se prohíbe en cosméticos. Respecto a los bisfenoles, algunos señalados por el estudio estadounidense se permiten, pero en cantidades mínimas para evitar que suponga un riesgo para la salud.

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