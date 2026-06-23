Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

Una pareja analiza las condiciones de una hipoteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de convertirse en propietarios prevalece en los españoles, que ante los precios disparados de la vivienda se ven obligados a pedir más hipotecas y de mayor cuantía, endeudándose cada vez más. Las hipotecas sobre viviendas alcanzaron en abril las 40.010, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3 % más que un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras esta nueva remontada, suman 22 meses de incrementos interanuales.

Al contrario que en la comparación interanual, la firma de préstamos hipotecarios en abril respecto a marzo cayó un 14,3%. Este descenso se explica, a juicio de los analistas inmobiliarios, por un cambio de ciclo.

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“El mercado hipotecario mantiene una evolución positiva, aunque empieza a mostrar signos de moderación”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Incide en que el ritmo de crecimiento interanual del 2,3% se va reduciendo y se acercar al comportamiento que registra el mercado de compraventa de vivienda, que acumula cuatro meses consecutivos de descensos y cerró abril con una caída interanual del 1,8%.

En la misma línea se ha pronunciado María Matos, portavoz de Fotocasa, para quien el mercado está entrando en una nueva fase del ciclo hipotecario con una etapa de mayor moderación. “Aunque el volumen de operaciones continúa creciendo, las entidades financieras comienzan a ajustar progresivamente sus estrategias comerciales. Es decir, el crédito continúa fluyendo, aunque ya no lo hace en las mismas condiciones que hace unos meses”, explica.

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Entre enero y abril, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 7,9%, al situarse por encima de las 514.000 operaciones en esos cuatro meses, y el capital prestado subió un 19,6%.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Aumenta el capital financiado

Al ritmo que la firma de hipotecas se desacelera, se está produciendo un incremento del capital financiado. Según datos del INE, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital total prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

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El crecimiento interanual por encima del 10% se debe a que cada operación requiere cada vez más financiación, explica el consejero delegado Equito, Robin Decaux, reconoce que, aunque el crédito “sigue acompañando”, acceder a una vivienda exige importes cada vez más elevados.

El encarecimiento de la vivienda obliga a los compradores a aumentar el volumen de financiación solicitado, incluso en aquellos casos en los que disponen de ahorros previos.

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“Los precios de la vivienda siguen muy tensionados y eso provoca que cada vez más compradores necesiten recurrir a financiación para completar la operación. Muchas personas que hace cinco años podían comprar con un esfuerzo financiero moderado ahora necesitan solicitar una hipoteca más elevada para acceder a una vivienda similar”, afirma Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

También Yogi Thadhani, country manager de Finteca, reconoce que “al igual que vemos que el número de hipotecas apenas crece, vemos claramente una tendencia al alza en el importe del capital prestado. Realmente no es que se compren más casas, sino que las operaciones que se están cerrando son de mucha mayor cuantía”.

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Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Previsiones al alza de los intereses

A pesar de que los compradores piden más dinero para financiar las operaciones, el interés que les cobran los bancos ha permanecido relativamente estable. Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en abril fue del 2,90%, algo superior al de marzo, que fue del 2,84 %, aunque ya son 15 los meses consecutivos en los que es inferior al 3%.

Respecto al tipo de hipoteca, un 37,1% fue a tipo variable y un 62,9% a tipo fijo. Ya son ocho los meses en que las hipotecas fijas representan más del 60%. Esta preferencia indica que los compradores “siguen apostando por la seguridad de la hipoteca fija”, señala Laura Martínez, portavoz de iAhorro. Esto se debe, a su juicio, a que “las familias españolas siguen prefiriendo la estabilidad a largo plazo en un contexto global que lleva a tomar una decisión prudente como esta”.

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Para Thadhani, estos datos evidencian la necesidad de protección de los consumidores en un contexto económico todavía incierto. “Que el tipo medio se haya prácticamente plantado en el 2,90% y que casi más de un 60% de los ciudadanos sigan refugiándose en el tipo fijo demuestra esa búsqueda de estabilidad a largo plazo, sobre todo en un mercado impredecible y ante el miedo por la situación macroeconómica que estamos viviendo”, afirma.

Todo apunta a que el crédito continuará fluyendo, pero no en las mismas condiciones. Los analistas prevén que las entidades financieras subirán el interés de las hipotecas tras un año de fuerte competencia comercial. Señalan que ya están adoptado una posición más prudentes, ajustando precios y condiciones para anticiparse a los próximos movimientos de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

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Un nuevo ciclo más equilibrado

En este escenario, la evolución del mercado hipotecario en lo que queda de año dependerá de la política monetaria del BCE, de lo que decida hacer con los tipos de interés y sobre cómo influirán estos en el ‘precio’ de las hipotecas. “Más que a un cambio brusco, asistiremos previsiblemente a una transición gradual hacia un ciclo hipotecario más equilibrado”, vaticina María Matos.

Argumenta que el mercado se aproxima al inicio de una fase de estabilización, no tanto por un posible deterioro de la financiación, como por el alto nivel alcanzado por los precios, que está tensionando al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda. Aun así, “la actividad hipotecaria seguirá manteniéndose en niveles históricamente elevados”, subraya la experta.

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Por su parte, Font estima que la insuficiente oferta de vivienda seguirá sosteniendo la presión sobre los precios y limitando el acceso al mercado, lo que “previsiblemente mantendrá contenida la actividad tanto en las compraventas como en la concesión de nuevas hipotecas durante los próximos meses”.