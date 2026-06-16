J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

Imagen de Tom Holland y J.A Bayona. (EFE/Marvel)

Si a Clint Eastwood le cambió la vida rodar una película entre Burgos, Almería y Madrid, a Tom Holland (Londres, 1996) se la cambió hacerlo en Alicante. Unos años antes de convertirse en Spider-Man y ponerse en la piel de Peter Parker, el actor británico fue descubierto por uno de nuestros directores más internacionales: J.A Bayona.

El debut cinematográfico del actor fue precisamente en Lo imposible (2012), la película con la que el cineasta catalán reconstruyó la historia real de la familia Álvarez Belón, atrapada por el tsunami que devastó el sudeste asiático en 2004, cuando estaban de vacaciones en Tailandia. La producción, que se convirtió en un éxito nacional e internacional, fue la carta de Holland en la industria audiovisual y el primer paso de una carrera que, apenas cuatro años después, lo llevaría a interpretar a uno de los personajes más reconocibles de la historia del cómic.

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Ahora, cuando el actor británico ultima el estreno de Spider-Man: Brand New Day, en España previsto para este próximo 29 de julio -y donde esta semana está de promo junto a Zendaya, con la que se ha casado recientemente-, Bayona ha recordado cómo fue el proceso de selección que terminó cambiando la vida de ambos.

Los actores, la británica Naomi Watts (d) y Tom Holland (i) junto al cineasta español Juan Antonio Bayona (c) durante el rodaje de "Lo imposible", en Alicante. (EFE)

“En las audiciones para Lucas en Lo Imposible, vimos a miles de niños, pero desde la primera grabación que vimos, Tom Holland tenía una humanidad muy especial”, ha contado Bayona a la revista Esquire, donde Holland repasa su trayectoria. “No tenía miedo de mostrarse vulnerable y poseía una capacidad instintiva para empatizar con la historia y conmoverse ante el sufrimiento ajeno”.

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El actor tenía apenas 14 años cuando se puso en la piel de Lucas, un niño de 12 que lucha por sobrevivir junto a su madre —interpretada por Naomi Watts, cuya actuación le valió una nominación al Oscar— tras el devastador tsunami y emprende una desesperada búsqueda para reencontrarse con el resto de su familia. El reparto lo completaban Ewan McGregor, en el papel del padre, y los jóvenes Samuel Joslin y Oaklee Pendergast, que daban vida a sus hermanos pequeños.

Naomi Watts, su ‘maestra’ en la interpretación

Además, el propio Holland ha recordado recientemente aquella experiencia durante una entrevista en el podcast de Amy Poehler. El actor reconoció que el rodaje de Lo imposible supuso una auténtica escuela de interpretación gracias a Naomi Watts, de quien asegura haber aprendido prácticamente todo lo que sabe sobre el cine.

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“Para mí fue una clase magistral de interpretación de Naomi Watts. Poder estar cada día en el set con una profesional en la cima de su carrera, viendo cómo construía una actuación tan extraordinaria mientras me acogía bajo su ala y me enseñaba todo lo que sabía sobre el cine, fue increíble”, explicó sobre lo que recordaba del rodaje, que tuvo lugar en la Ciudad de la Luz en Alicante, para el que se construyó un enorme tanque de agua.

Los actores Tom Holland y Zendaya posan en la alfombra roja durante la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day' en Madrid, España.

No hay que olvidar que Lo imposible fue su primer largometraje. Holland acababa de abandonar el musical Billy Elliot cuando se presentó a las pruebas para la película de Bayona. “No tenía ni idea de lo que estaba haciendo”, confesó. Por eso recuerda con especial cariño la paciencia de Watts durante el rodaje. “Era muy amable y cariñosa. Yo cometía errores constantemente. Me decía dónde tenía que colocarme o que estaba tapando la cámara y, aunque estuviéramos rodando escenas muy emocionales, era capaz de salir un instante del personaje para ayudarme y volver inmediatamente a la interpretación”, relató.

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