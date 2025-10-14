España Cultura

Naomi Watts recuerda a David Lynch al recibir su estrella en el Paseo de la Fama y admite que no ha vuelto a ver una de sus películas

La actriz australiana compareció junto a otras estrellas como Edward Norton o Kyle McLachlan para recibir su homenaje

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Naomi Watts fue reconocida por
Naomi Watts fue reconocida por El Paseo de la Fama de Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Si quedaba una gran celebridad de Hollywood por recibir su estrella en el Paseo de la Fama, esa era la actriz Naomi Watts. Una deuda que la industria ha saldado esta misma semana, con la entrega de la estrella a la australiana y un gran evento para homenajear a la que es una de las grandes intérpretes de los últimos treinta años. Toda una fiesta que ha contado con grandes invitados y en la que Watts no ha dejado pasar la oportunidad de recordar al director de cine que la hizo tan grande y que falleció hace tan solo unos meses.

Hablamos, por supuesto, de David Lynch, el cineasta con el que Watts trabajó en numerosas ocasiones, y quien falleció a principios de este mismo año, el 15 de enero. “Él sacó lo mejor de mí y vio cosas que yo jamás habría visto de mí misma”, comenzaba señalando la australiana en su discurso de agradecimiento por la estrella y recuerdo del director con el que se hizo un nombre. Ambos se conocieron durante la preproducción de Mulholland Drive, aunque por aquel momento no era la película que todos conocen hoy día, sino un proyecto de serie de televisión, algo en lo que Lynch tenía ya experiencia gracias a Twin Peaks.

“Fracasaba en las audiciones una y otra vez, o conseguía un papel en una película y luego me recortaban o me eliminaban. Era pura mala suerte”, relataba la actriz sobre su experiencia antes de entrar al casting que le cambiará la vida. “En cuanto entré, sentí que era diferente. Él estaba presente. Me hacía preguntas. Se sentía muy diferente a cualquier otra audición a la que había ido antes: había tantas en las que había una fila de gente, tenías que esperar dos horas, tenías que cruzar la ciudad en coche para llegar allí y luego volver al día siguiente, y la gente apenas te miraba. Pero David se iluminó y pude conectar con él de una manera diferente”.

Naomi Watts junto a David
Naomi Watts junto a David Lynch en el rodaje de 'Mulholland Drive'

El director que sacó su mejor versión

Aun con todo, la actriz admite que no ha sido capaz de volver a ver Mulholland Drive en estos veinte años, pero se ha replanteado hacerlo especialmente a partir del fallecimiento de su buen amigo: "Ahora tendría un significado completamente diferente, sin David. Ojalá él pudiera estar aquí“, señalaba durante el acto, en el que estaban presentes otras estrellas como Edward Norton o Kyle McLachlan, también actor y buen amigo de Lynch.

Mulholland Drive fue sin duda la película que relanzó la carrera de Watts, que más tarde aparecería en otros grandes títulos como The Ring, 21 gramos o King Kong. Con Lynch volvería a colaborar en Inland Empire y posteriormente en la tercera temporada de Twin Peaks. En los últimos años quizá la actriz ha perdido algo de protagonismo, apareciendo en apenas un par de proyectos relevantes como la serie Vigilante de Ryan Murphy, con el que trabaja ahora en una nueva producción. A sus 57 años recién cumplidos, la australiana disfruta de su merecida estrella y de una carrera a la que seguro le falta todavía algún otro gran papel, aunque sea sin David Lynch a su lado.

Temas Relacionados

Naomi WattsDavid LynchActricesCineCine España

Últimas Noticias

Terremoto en La Oreja de Van Gogh: uno de sus miembros deja el grupo mientras se espera el regreso de Amaia Montero, según Telecinco

La banda parece entrar en una nueva crisis inesperada después de que uno de sus fundadores, Pablo Benegas, haya decidido abandonar la formación

Terremoto en La Oreja de

Se recupera la novela precursora del género de las casas encantadas y que inspiró a Stephen King para ‘El resplandor’: “Da miedo leerla incluso a la luz del día”

La editorial Minotauro rescata ‘Ofrendas de verano’, un clásico de culto de Robert Marasco que sentó las bases del terror psicológico moderno

Se recupera la novela precursora

‘Los Bridgerton’ confirma su regreso: estas son las fechas para el estreno de la cuarta temporada en Netflix

Uno de los grandes éxitos de la plataforma ha adelantado su llegada a la misma con una nueva oleada de episodios divididos en varias tandas

‘Los Bridgerton’ confirma su regreso:

Millie Bobby Brown ya tiene nueva serie en Netflix para cuando termine ‘Stranger Things’: de nuevo tendrá poderes sobrenaturales

La actriz dará vida a una joven con la capacidad de comunicarse con distintas apariciones que amenazan con aterrorizar al mundo

Millie Bobby Brown ya tiene

¿Qué harías si tu vecino te acosara y te amenazara con matarte?: la historia real de un periodista alemán que vivió un infierno en su propia casa

Se estrena en Filmin una miniserie de tres capítulos basada en la terrible experiencia que vivió Dirk Kurbjuweit y que plasmó en una novela

¿Qué harías si tu vecino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un albañil con cirrosis hepática

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

Condenan a la Universidad Complutense por no permitir a una profesora acudir al trabajo con su perra, medida que le ayudaba con su depresión

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

ECONOMÍA

El Gobierno convertirá ocho antiguas

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”