Acaba de llegar a Netflix y es la película de la que todo el mundo habla: un thriller de hora y media sobre una mujer que da a luz a un bebé que no es suyo

(Oklahoma State Bureau of Investigation)

La fiebre del true crime no toca techo. Después de tantas producciones que han llevado a la pantalla historias casi imposibles de creer, desde el crimen de Santoalla (que dio lugar a As bestas, de Rodrigo Sorogoyen) hasta El caso Asunta, llega ahora una nuevo caso que ha dejado boquiabierto a los suscriptores de Netflix.

La premisa es la siguiente: La policía detiene a una mujer que dice que acaba de dar a luz, pero ni el bebé ni la sangre son suyos. ¿Cómo es esto posible? Esa es la inquietante pregunta que plantea Instinto maternal (Maternal Instinct), la nueva película documental de Netflix que reconstruye uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.

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Dirigido por Jessica Dimmock, la cinta de apenas hora y media sigue el caso de Taylor Parker, una mujer que hizo creer a su entorno, e incluida su pareja, que estaba embarazada. Con esto, el tráiler arranca de la siguiente forma: el 9 de octubre de 2020, Parker llamó a emergencias asegurando que acababa de dar a luz en plena carretera y que el bebé no respiraba. Pero cuando los médicos la examinaron comprobaron que no existía ninguna evidencia de que hubiera dado a luz. Tampoco que la sangre del niño fuera suya.

Paralelamente, la policía investigaba un brutal crimen ocurrido en la vivienda de la joven Reagan Simmons-Hancock, una joven de 21 años embarazada de 35 semanas que había entablado amistad con Parker tras coincidir en su boda.

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Atención spoilers: cuidado si vas a leer desde aquí y no has visto la película

Antes de convertirse en protagonista de uno de los sucesos más estremecedores de los últimos años en el país americano, Taylor Parker era una joven aparentemente integrada en una pequeña comunidad rural de Texas. Según contaba ella misma, procedía de una familia adinerada relacionada con el negocio del petróleo y estaba destinada a heredar una importante fortuna. También aseguraba estar embarazada de su pareja, Wade Griffin, con quien apenas llevaba unos meses de relación.

(Netflix)

Una de las preguntas que intenta responder el documental es la de cómo consiguió fingir un embarazo durante tanto tiempo. Para ello compartía imágenes de las ecografías y planificaba su futuro junto a su pareja como si todo fuese real.

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Sin embargo, poco a poco su entorno se fue dado cuenta de que mentía, después de que amigas suyas aseguraron que en el pasado había asegurado sufrir graves problemas de salud. Pero la realidad es que Parker no podía quedarse embarazada: varios años antes se había sometido a una histerectomía, una operación que consiste en la extirpación del útero, lo que hacia imposible que pudiera tener hijos.

¿Quién era Reagan Simmons-Hancock?

Reagan tenía 21 años y estaba embarazada de 35 semanas cuando se cruzó en la vida de Taylor Parker. Ambas se conocieron después de que Parker fotografiara su boda.

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¿Y qué tiene que ver ella en todo este caso? Mientras Parker sostenía ante la Policía que acababa de dar a luz en plena carretera, los investigadores trataban de esclarecer un crimen cometido a pocos kilómetros de allí. Simmons-Hancock había desaparecido el mismo día en que Parker llamó a emergencias. Cuando los agentes registraron su vivienda encontraron indicios de un violento ataque y descubrieron que la joven, embarazada de 35 semanas, había sido asesinada. La investigación concluyó que Parker había atacado a Reagan y le había extraído a su hija nonata con el objetivo de hacer creer a todo el mundo que ella misma acababa de dar a luz.

(Netflix)

¿Sobrevivió el bebé? No. La niña, que posteriormente recibió el nombre de Braxlynn Sage Hancock, fue declarada muerta en el hospital. Tras ser detenida y juzgada, Taylor Parker fue declarada culpable de asesinato capital. Un jurado la condenó a pena de muerte y, en 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Texas confirmó tanto la condena como la sentencia. A día de hoy continúa recurriendo el fallo judicial, pero sigue siendo la mujer más joven del corredor de la muerte de Texas.

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