Los directores de ‘Proyecto Salvación’ sobre su despido de ‘Star Wars’: “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”

Ryan Gosling protagoniza 'Proyecto Salvación', la nueva película de Phil Lord y Christopher Miller © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

La adaptación cinematográfica de Proyecto Hail Mary ha supuesto el regreso como directores de Phil Lord y Christopher Miller tras más de una década centrados en la producción. El proyecto, basado en la novela de Andy Weir y con guion de Drew Goddard, ha sido presentado como una apuesta por trasladar a la pantalla grande una aventura espacial con retos formales inusuales, incluida la interacción entre el protagonista humano y una criatura alienígena carente de rostro y dotada de un lenguaje musical.

El personaje principal, Ryland Grace (interpretado por Ryan Gosling) es un científico perdido en el espacio en una misión para salvar la Tierra, mientras que el extraterrestre, apodado Rocky, presenta una piel similar a la roca y únicamente se comunica mediante sonidos. Este enfoque y la dificultad técnica asociada han sido parte del atractivo que ha motivado a Lord y Miller a afrontar la adaptación, según han detallado ambos cineastas. Además, la última vez que ejercieron como directores de largometrajes fue con Infiltrados en la universidad y La Lego película en 2014.

Lord y Miller, que ya abordaron propuestas poco convencionales desde su debut con Lluvia de albóndigas, han relatado cómo su trayectoria se ha caracterizado por seleccionar proyectos “imposibles” de adaptar, desde cómics de animación hasta series de televisión retro.

Un proyecto frustrado: ‘Han Solo’

Sin embargo, tienen una espina en su trayectoria que, ahora, tras el éxito de su última producción, han intentado explicar. En 2017, cuando se encontraban a mitad del rodaje de Han Solo: Una historia de Star Wars, fueron despedidos por Lucasfilms por “diferencias creativas” y sustituidos por el director Ron Howard, algo que generó mucha controversia.

Poco después, ganarían el Oscar como productores de Spider-Man: Un nuevo universo, en la que se aportaba un tratamiento innovador de la animación. Sin embargo, sigue siendo un capítulo de sus respectivas trayectorias complicado de encajar.

'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling (Sony Pictures)

En entrevista con The New York Times, los directores han hablado sobre esta experiencia: “Entablamos muy buenas relaciones con los miembros del equipo, muchos de los cuales han trabajado en esta película. Siempre se aprende algo de los proyectos, aunque sean frustrados”, ha manifestado Miller. “No importa cómo termine, lo que has aprendido nadie te lo puede quitar”, continuaba Lord.

En ese sentido, han incorporado a Neal Scalan y al equipo responsable de la creación de criaturas para materializar el personaje de Rocky a través de técnicas de ‘marionetismo’.

Cómo aprender de los fracasos

Ambos directores han relatado también la transición desde la producción hasta la dirección, comparando los flujos de trabajo en animación y acción real, donde destacan el papel fundamental de la previsualización mediante sets virtuales y el uso de captura de movimiento.

Phil Lord, izquierda, y Christopher Miller en la première de 'Spider-Man: Un nuevo universo' (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Lord ha revelado que, para esta producción, el trabajo en el escenario de captura de movimiento se extendió durante dos meses con ensayos diarios, lo que permitió experimentar y descubrir nuevas maneras de dar vida a la nave y al propio Rocky antes del rodaje convencional.

Este enfoque ha resultado tan efectivo que han incorporado a Alice Brooks (directora de fotografía con experiencia en cine musical) a la nueva película de Spider-Verse, que actualmente se rueda con un planteamiento híbrido de técnicas. En cualquier caso, los directores han demostrado cómo se puede salir de una experiencia traumática y volver a coger las riendas de su carrera para alcanzar un éxito masivo.