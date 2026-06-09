Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

El exfutbolista Ronaldinho publica álbum este 9 de junio, con colaboraciones nacionales como Juan Magán y Kiko Rivera. (FIFA/Facebook)

En el fútbol, “cantar” suele ser sinónimo de error. Una cantada del portero puede costarle un partido a su equipo. Últimamente los futbolistas se han tomado muy en serio lo de cantar, aunque apropiándose del sentido más literal del término, claro: de Sergio Ramos a Jesé, ambos exjugadores del Real Madrid -del Castilla en el caso del segundo- han encontrado un hueco en la música. Ahora, Ronaldinho se une al grupo. Nunca mejor dicho.

El exfutbolista brasileño que defendió la camiseta del Fútbol Club Barcelona entre 2003 y 2008 y que colgó las botas hace casi una década, estrena nueva proyecto apenas dos días de que arranque el tan ansiado Mundial. Tras anunciar el pasado marzo la creación de su sello discográfico, Tu Música, el campeón del mundo con Brasil en 2002 da un paso más con el lanzamiento de CAMISA 10, un álbum debut en el que se rodea de algunas de las figuras más reconocidas de la escena internacional. El LP ya está disponible en plataformas digitales.

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El trabajo cuenta con colaboraciones de artistas como el hiperreconocido Pitbull -autor de éxitos como On The Floor, con Jennifer López; Fireball o Feel This Moment-, el jamaicano Sean Paul -con éxitos como Get Busy y colaborador de Dua Lipa o Sia-, el DJ Jonas Blue, los franceses Willy William y Veggedream o Mike Bahía, entre otros. Y alerta España. El brasileño que vivió durante un lustro en la ciudad condal también hace un homenaje con dos temas: uno de la mano de Juan Magán, Siente la Magia y otro interpretado por Kiko Rivera, Ahora Sí.

Kiko Rivera y Juan Magán en 'CAMISA 10', el álbum debut de Ronaldinho.

En total, 59 canciones divididas en dos volúmenes. El proyecto reúne a intérpretes procedentes de 18 países y territorios de cuatro continentes, en una mezcla de estilos que va desde el dancehall jamaicano hasta el electro latino español, pasando por el pop urbano y los afrobeats africanos. Todo un mundial musical cuya alineación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes, Nanpa Básico, Fariana o L-Gante, junto a representantes de países tan dispares como Nigeria (KJ Spio, Mavo, Gyakie), Corea del Sur (Penomeco), Francia, Cuba (Jacob Forever), Turquía (Jacob Forever) o Venezuela (Micro TDH).

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Salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las posibilidades de la Selección Española en el próximo Mundial. Las reacciones a la lista de convocados de Luis de la Fuente son variadas.

“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, ha definido el excentrocampista de 46 años.

Sin embargo, Ronaldinho solo dejará escuchar su voz en un total de tres canciones. Perfil, junto al mexicano cantante de música regional del país Luis R. Conriquez; Vamos Celebrar, con Pitbull; y La Verde, acompañado por Tony Aguirre.

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El tracklist al completo

Sean Paul, Banx & Ranx — Lead (Jamaica) Golden, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Odumodublvck — Champion (Puerto Rico) Jonas Blue y Calussa — Edge of Desire (Calussa Remix) (Reino Unido) Ronaldinho y Luis R. Conriquez — Bajo Perfil (México) DJ Luian, Mambo Kingz y Jowny — Mulheres (Puerto Rico) Ke Personajes — La Magia (Argentina) Dalex — Me Hace Falta (Puerto Rico) Brray — Tsunami (Puerto Rico) Micro TDH — Pampatar (Venezuela) Víctor Valverde — Equipo Preferido (México) Lennox — Retumba (Puerto Rico) Randy Nota Loca y Maffio — Rompiendo el Turismo (Puerto Rico) L-Gante, Bonny Lovy, JERÔME y Lacho — Funky420 (Argentina) Mike Bahía y Louis BMP — Competí (Colombia) Ñejo — La Vida Es Así (Puerto Rico) Nanpa Básico — Líbrame Señor (Colombia) Fariana — Ola (Colombia) Alex Krack, Totoy El Frio, Natan y Shander — Tú las Ves (Ecuador) KJ Spio, Mavo y Gyakie — Call Me (Nigeria) Léo Foguete — Golaço (Brasil) Juanka — Mi Destino (Colombia) Kiko Rivera — Ahora Sí (España) Shoday — Holiday (Nigeria) Natanzinho Lima — Até Quando? (Brasil) Skales — Bend Low (Nigeria) Zaider — Baby Doll (Colombia) Serhat Durmus — Black Desert (Turquía) Penomeco — Kawasaki (Corea del Sur) Mady Official y Dezear — Con Mi Bandera (Colombia) Jacob Forever — Mías (Cuba) Ronaldinho y Pitbull — Vamos Celebrar (Estados Unidos) Juan Magán — Siente la Magia (España) Lenin Ramírez — Titular (México) Jon Z — Si Gano la Copa (Puerto Rico) Yng Lvcas — Para Mi Selección (México) Ronaldinho y Tony Aguirre — La Verde (México) Q’Lokura y Treekoo — Hit Mundial (Argentina) DJ Nelson y Fer Villanueva — Adicto a Tu Cuerpo (Colombia) Willy William y Shaz — Rodeo (Francia) Lalo Ebratt y Fer Villanueva — 2002 (Colombia) Vegedream — Vuvuzela (Francia) Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey — Soy Mexicano (México) Millonario — Niza (México) Alex Favela — Copa (México) Jamby El Favo, Dylan Fuentes y NK — La Copa (Puerto Rico) Kevin AMF — Tiki Taka (México) Bhavi y Omar Varela — Olé (Argentina) Big Metra, D Ozi y Angelina Victoria — Gol de México (México) Apache, Faker y Mylan — En la Sangre (Venezuela) Pipe Bueno y Miguel Bueno — Van Siendo las 3 (Colombia) Gotay El Auténtiko — Agua (Puerto Rico) Akapellah y Faker — Siempre Fuerte (Venezuela) Anthony & Yeigo y Marc Magán — Gaucho (República Dominicana) El Negro Tecla y El Turko — Súbelo (Argentina) Julián Daza — La Diez (México) Muzik Junkies, Domino Saints, Mrgetthebag y Aldo G — Banderas (Estados Unidos) Yari M — Futebol (Puerto Rico) White Star — Carnaval del Mundo (Cuba) Kevin Flores, Beauty Pikete y Raymond Ray — El Herido (Colombia)

No es casualidad que CAMISA 10 llegue apenas unos días antes del inicio del Mundial. Si el torneo reunirá sobre el césped a algunos de los mejores equipos del planeta, Ronaldinho ha intentado hacer lo mismo en los estudios de grabación.