“Ese mensaje de drogas y pistolas era el tema del cine, las novelas y la televisión”: Nanpa Básico

El paisa se ha dado a conocer por hacer un rap romántico y positivo (Infobae - Jesús Avilés)

En el rap y el hip-hop muchos jóvenes han encontrado la manera de desahogar y plasmar las realidades que se viven en algunos de los contextos sociales más difíciles y esa dificultad ha hecho que sus letras, tan crudas y reales, sean estigmatizadas por la sociedad. Sin embargo, un rapero colombiano logró llegar a quienes no siguen el género y, más increíble aún, vivir de eso.

Nanpa Básico nació en Medellín, Antioquia, hace 33 años bajo el nombre de Francisco David Rosero Serna, uno de esos jóvenes que en la música y la escritura encontraron un refugio y que con su romanticismo y energía positiva cambiaron el concepto de lo que era el rap, convirtiéndolo en un referente en Latinoamérica.

En diálogo con Infobae Colombia, Nanpa Básico recordó sus inicios en el rap, las críticas que le llovieron por su estilo y el esfuerzo que le llevó llegar a considerarse “exitoso”, la importancia de su familia y su rol como padre de cuatro hijos. Así como su próxima gira por Europa y nuevos lanzamientos musicales.

Infobae: España, el 6 de julio empieza tu gira en ese país, ¿qué significa llegar hasta allá con tu música y cómo crees que te recibirán?

Nanpa Básico: Emocionado. Es la primera vez que voy, pero creo que me van a recibir muy bien porque no ha habido un lugar en el que me reciban mal, la gente es muy linda y muy afectuosa. Siento que es lo que les transmito, yo soy pura ternura y afecto, me ven en la calle y me abrazan, como si fuera un primo más y lo entiendo porque soy bien afectuoso. Muy expectante, me encanta tocar y estoy feliz de que suceda allá.

Fechas de Nanpa Básico por España (@nanpabasicooficial)

- Para esta gira, ¿qué canciones tienes preparadas? Teniendo en cuenta que el año pasado lanzaste el álbum “Hecho m13rd4″ y este año el EP “99′9″

- De todo. Claro que van a haber de Hecho m13rd4 y de 99′9, pero hay canciones que no puedo dejar de tocar ni por el diablo, donde no toque Sin ti estoy bien o Ya para qué me matan. Entonces preparo de todo un poco, es un setlist bien bonito de hecho, bien organizado, vamos con la banda completa y eso la gente lo asume muy diferente.

- ¿Y los invitados?

- En algunas ciudades. En Estados Unidos vamos a hacer un sólo show con Gera, tengo invitados en Colombia, obviamente siempre tengo en Colombia; en España todavía estoy por confirmar los invitados, pero de la mano de Dios se va a poder tenerlos a todos.

- Acabas de colaborar con Ximena Sariñana, representante del pop mexicano, en “Nunca tuve tanto”. ¿Cómo se da una unión entre Ximena y Nanpa?

- Es una cosa bien hermosa porque el pop mainstream de Colombia nunca se juntaría con el rap de Colombia, entonces siento que es una forma de decirles a los músicos de cualquier género que te puedes juntar con quien sea y puede salir una canción muy genuina, porque además no es pop ni rap, nos encontramos en un reggae. Nos encontramos en un estudio y sin saber qué íbamos a hacer y a medida que estábamos ahí empezamos a entender que habían cosas que hace mucho tiempo no se decían, la canción es la antítesis a la música actual.

La música actual todo el tiempo te esta diciendo que lo único valeroso siendo hombre es tener cierto presupuesto y de mujer cumplir ciertos estándares, nosotros queríamos tener una conversación en la que yo le dijera a ella ‘nunca tuve tanto y te quiero así como eres, con tus errores, tus formas y tú igual me quieres a mi’, nunca hablamos de algo cuantificable. Con Nunca tuve tanto lo que quisimos decir es que con muy poco soy feliz y no necesito nada más que eso.

Ximena Sariñana y Nanpa Básico colaboraron en "Nunca tuve tanto" (@nanpabasicooficial)

- Cuando se busca Nanpa Básico en la web una descripción que sale es “rapero colombiano con millones de reproducciones”, pero quienes han seguido tu carrera te definen más como el rapero que sacó el rap del barrio y le metió romanticismo.

- Yo siento que fue un cambio de paradigma, sé que suena como muy exagerado, pero yo que he estado en el rap desde hace tantos años sí creo que lo que hice fue un cambio de paradigma impresionante. Decirles que el rap no era solamente la violencia del barrio. Precisamente lo hermoso del rap es la libertad que te da y, en ese orden de ideas, si el rap es libre tú has lo que quieras. Les mostré a los pelados que el rapero también puede ser sensible y haber salido de donde salimos todos, porque yo salí de donde todos y me hice la escuela en los festivales que hicimos todos, me hice todo el recorrido como cualquier otro rapero, pero con mi estética y no me refiero sólo a mi estética física, mi estética es esa capacidad de trascender en lo sensible desde el rap y de que me pongan un beat de lo que sea y yo escribir rap desde mi propia sensibilidad.

Por eso tengo canciones de tantos géneros, tengo boleros, trap, reggae, hip-hop, pero yo romanticé el barrio, en el barrio no sólo pasan cosas malas, pasan cosas muy bonitas también y yo no quería replicar más ese mensaje de drogas y pistolas porque era el tema del cine, las novelas, la televisión, por eso todo el mundo cree que Colombia es eso. En eso sí fui pionero. Dicen que el rapero no tiene que ir a las disqueras, al contrario, tenemos que ir a reivindicar el rap como un género porque por eso es que no nos toman en serio, esa ha sido mi propuesta todos estos años, reivindicar el rap y que entiendan que se puede hacer de muchas maneras.

- Y hoy en día muchos muchachos buscan seguir tus pasos para hacer un rap diferente, pero en ese momento cómo lo recibieron tus colegas, esos que creían que el rap sólo se podía hacer de una forma

- Sí, los pelados ahora dicen lo voy a hacer como Nanpa porque él pudo. Pero yo me puse para recibir látigo durísimo de los reales, y ya después ellos dijeron ‘este la logró' y por eso ya no le dan tan duro a los que vienen, me dieron suficiente látigo a mi para que los que vienen no reciban tanto. Ellos me odiaban, todos me odiaban y me descalificaban, más que el odio me descalificaban, decían ‘ese Nanpa no es rap’ y hoy por hoy me dicen ‘hermano yo era de los que lo criticaba y ahora reconozco que eres el único que ha podido llevar el rap a ciertos lugares’.

- ¿Cuál es el consejo para los que vienen?

- Yo creo que es estar muy seguro de ti mismo y que lo que tienes es valioso. De hecho, no fui yo el único que empezó con eso, en mi generación habían un par de raperos que también lo intentaron, pero no aguantaron la presión. Es que el rap es tosco, el rapero es problemático y le gusta la pelea, a mí me tocaba estar demostrando mi dulzura, pero también diciéndoles ‘no me malentiendas, el hecho de que yo cante rap dulce no quiere decir que esté manco, me sé las mismas mañas que tú'.

Francisco señala que no relaciona su éxito con la cantidad de dinero que tiene, sino con la felicidad que le da su trabajo (@nanpabasicooficial)

- Pero no fue sólo ser pionero en el cambio de paradigma, sino en vivir del rap en Colombia. ¿En qué momento sentiste el éxito?

- En mis redes yo nunca muestro lo que tengo, lejos de vanagloriarme yo vivo muy bien gracias a Dios, tampoco quería mostrarme como el rapero que más gana, nunca lo he dicho y yo sé que desde el primer contrato he tenido, año tras año, los más grandes de Colombia. En el momento en que yo empiezo a salir del país y veo cómo viven los raperos de otros países yo dije ‘algo estamos haciendo mal, quiero aprender de esto y vivir dignamente’. El éxito es la capacidad que tienes de levantarte cada día a hacer lo que quieres sin importar cuánto ganes, en mi concepto el éxito no está relacionado con el dinero que ganes, mi sueño era vivir de la música y lo llevé al mejor lugar posible, siempre y cuando no implique negociar mis principios.

- ¿Qué otros trabajos tuviste que realizar mientras llegabas a ese lugar?

- Yo he hecho demasiadas cosas en la vida. Antes de dedicarme sólo a la música fui conductor, operario de máquina, maneje un camión, trabajé en textiles y me volví una bestia para hacer eso, sé formular químicamente para los procesos en denim, mi especialidad fue el denim o jean, me gustan las tendencias y soy bueno con las fibras, me volví un duro tiñendo fibras. Me la he rebuscado, vendido carros, motos, lo que me saliera.

Los músicos tienen un problema y es que se ganan un dinero y no lo invierten, no crecen en su proceso. Como yo nunca tuve nada yo sé qué es vivir con un mínimo, cuando no tienes miedo a invertir lo que ganas, creces. Eso es lo que he hecho toda la vida. Soy un experto cayéndome, es decir que también soy experto levantándome.

- Después de más de 15 años en la música, a pesar de que ahora tienes 33 años ¿has pensado en que ya has llegado a un punto en el que hay que parar?

- Creo que es importante financieramente ponerte unas metas, para que desde ahí tener tranquilidad y resignificar las cosas, especialmente a qué le dedicas tiempo porque lo que se necesita para hacer cualquier cosa es tiempo. Con el paso de los años replanteas en qué invertir tu tiempo, yo ahora ya tengo ciertas tranquilidades y por eso estoy más dedicado a mi familia, amo estar con ellos, estoy muy dedicado a ellos y además es que tengo cuatro hijos.

Antes de vivir de la música, Nanpa Básico realizó muchos otros trabajos como "rebusque" (@nanpabasicooficial)

- Siempre has sido músico independiente, ¿eso se debe a la desconfianza del rapero o la falta de oportunidades?

- Acá en Colombia nos toca porque no hay ningún sello de rap, hasta hace muy poco empezaron a firmar artistas y de hecho hay muchos de ellos que no saben de la industria y me parece que son un poco irresponsables, no hablo de nadie pero requiere mucha responsabilidad tomar los sueños de alguien. Aquí no había con quien, por cuestiones de la vida llegué a mi mánager y Dios nos juntó, yo nunca pensé en un mánager porque siempre eran las disqueras queriendo morderte. A la mayoría de los raperos todavía les toca bregar con la infraestructura y, en medio de su desconocimiento, el rapero todavía puede ser lesivo, grosero, otros que no trabajan lo suficientemente duro.

- ¿Si te invitan a una próxima edición de Hip-hop al Parque irías?

- Tendría que pensarlo mucho porque hip-hop al parque le hace mucho daño al rap. Desde el exterior dicen ‘que chimba que tienen ese escenario’, pero yo que conozco las dinámicas profundas creo que le hace mucho daño a la industria. No sé si tocaría, pero lo haría por un precio justo, porque esa es la otra a los raperos colombianos se les paga muy mal. Cuando yo toqué quedé con menos millón y medio, me pagaron como seis millones de pesos y me gasté siete y medio.

- Sé que eres una persona muy familiar, especialmente apegado a tu mamá, profesora y escritora, ¿qué tan importante es ella para ti?

- Ella es mi ídolo. Yo quiero ser como mi mamá, algún día ojalá tenga el corazón lo suficientemente humilde y la grandeza en mi alma para ser como ella, no sé si lo logré. Cuando la conoces su talento para escribir puede ser minúsculo al lado de su humanidad, el amor a las palabras se lo heredé a ella, es mi escritora favorita.

- ¿Cómo aplicas en tu vida como padre lo que te enseñaron los tuyos?

- Me pudieron la vara muy alta, entonces siempre les digo a mis hijos, quiero que hagas lo mejor que puedas y eso es lo que yo hago. Si lo hago bien o mal es ambiguo, pero hago siempre lo mejor que puedo y eso fue lo que ella me enseñó, ‘se lo más justo que puedas, lo más prudente y lo mejor que puedas’.

- ¿Cuál será el legado de Nanpa?

- Es posible ser diferente, sin miedo. Quítense el miedo de ser diferentes.

Nanpa Básico es un hombre bastante familiar (@nanpabasicooficial)

- ¿Cómo ha sido encontrarte con gente que ve el rap como algo violento, pero le gusta lo que tú haces?

- Es precioso y le agradezco a la vida llegar a esas personas. Siento que la gente que ha escuchado a Nanpa lo ha hecho en momentos muy específicos de su vida y he logrado tocarles el alma.

- En el rap pasa algo muy radical en cuanto a fusionar otros géneros, especialmente el reguetón, pero tú tienes colaboraciones con Ryan Castro, ¿por qué sacar el rap de ese purismo?

- Yo soy un amante de la música. Yo no tengo una canción con un mal ser humano, Ryan es un gran ser humano mucho más grande de lo que la gente cree, también he colaborado con Blessd y Ñejo, es gente a la que le gusta la música y yo veo cómo los mueve la música. Hay raperos que dicen que aman el rap, pero no hacen nada por el género.

- ¿Qué viene próximamente?

- Este año vienen singles, sale un con Gera, venimos con uno para el disco de las Ha*Ash que son unas poperas grandísimas, cumplí mi sueño de rapero feliz que es tener a Nach y ZPU en un tema conmigo. Me hice un tema con Yeison Jiménez, te adelanto, es una cosa pero increíblemente preciosa. Demostrando que el rap se puede hacer con todo, siempre con identidad, todo suena a Nanpa y la gente lo reconoce.

- ¿Cuál es el próximo sueño a cumplir?

- Mantenerme mucho más presente en la vida de mis hijos.