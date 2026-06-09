España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Oyarzabal celebra su gol en el amistoso ante Perú (REUTERS/Eloisa Sanchez)

España ha vencido por 1-3 a Perú en el que ha sido el último de los amistosos de preparación antes del inicio del Mundial. El encuentro, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, ha tenido un dominio español desde el inicio hasta el final salvo las contadas arremetidas del conjunto americano que ha obtenido el premio del gol en el segundo tiempo.

Luis de la Fuente, que contaba con las bajas de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, ha optado en esta ocasión por alinear a jugadores que suelen ser los habituales sobre el terreno de juego y algunos de los que se prevé que sean titulares en el debut mundialista del próximo lunes, como pueden ser Unai Simón, Cucurella, Laporte, Rodri, Pedri, Fabián o Mikel Oyarzabal.

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El partido se ha puesto rápido de cara para el conjunto europeo gracias a su referencia, pues Oyarzabal ha abierto el marcador en el minuto 2, gracias a un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área que se ha colado en la portería de Gallese. Con este gol consigue su tanto número 25 como internacional absoluto y es su sexto partido consecutivo anotando con “La Roja”.

De nuevo Oyarzabal

A partir de ahí España se ha hecho con el control del juego y ha dominado el inicio del partido manteniendo la posesión y generando alguna ocasión, de nuevo, en los pies del delantero de Eibar. De ese dominio ha llegado el segundo tanto, esta vez de Pedri, que ha rematado a placer dentro del área tras llegar desde segunda línea.

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Perú, lejos de tirar la toalla, ha optado por atacar y ha conseguido sus mejores ocasiones, llegando a plantarse mano a mano ante Unai Simón y disparando desde la distancia. Sin embargo, no han conseguido materializar ninguna de sus ocasiones y el encuentro se ha ido al descanso con un 2-0 a favor de España.

Pedri celebra su gol ante Perú (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el segundo tiempo, De la Fuente ha realizado cuatro cambios, dando entrada a Eric, Olmo, Raya y Yeremy, un movimiento que ha tenido un efecto inmediato, ya que tras un centro, aparentemente sin peligro del extremo canario en el 53, ha llegado el tercer gol después de que Gallese se introdujera el balón en propia meta.

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Sin embargo, tras la segunda batería de cambios españoles, en la que entraron Pubill, Gavi, Zubimendi y Merino, ha llegado el tanto de Perú tras un pase raso que no cortaron los centrales. Vélez, libre de marca ha colocado el balón en la escuadra sin opciones para Raya.

El equipo español ha completado los 11 cambios tras dar entrada a Porro, Grimaldo y Borja Iglesias para distribuir los minutos de cara al debut mundialista. En los últimos minutos han sido contadas las ocasiones para ambos conjuntos ya que al acercarse al área se han mostrado imprecisos y no han podido cambiar el marcador.

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Debut ante Cabo Verde

Los actuales campeones de Europa viajarán de vuelta a Estados Unidos, más concretamente a Chattanooga, para preparar el debut del próximo lunes 15 de junio ante Cabo Verde. El partido se disputará a las 18:00, hora peninsular española y será el inicio del Grupo H en el que también se encuentran las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí.

La Furia Roja promete dar pelea para quedarse con su segunda Copa del Mundo

España se presenta de nuevo ante una cita mundialista, en este caso, tras un empate amargo ante Irak por 1-1 en el que tuvieron protagonismo algunos jóvenes que no han acudido a Estados Unidos, y ahora con una victoria con buenas sensaciones ante Perú. Al conjunto dirigido por Luis de la Fuente solo le queda saber si podrán recuperar a los lesionados e iniciar el Mundial con buen pie para continuar con su consideración de candidato al título.

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