Sergio Ramos presenta ‘Cibeles’, su nueva canción en solitario: este es su recorrido musical desde hace más de una década

Sergio Ramos en el 'making of' de 'A quién le voy a contar mis penas', de Canelita. (YouTube)

Sergio Ramos (Camas, Sevilla, 1986) lleva años presumiendo de tener más de una gran pasión. Más allá del fútbol, el sevillano ha ido compartiendo a través de sus redes sus facetas más artísticas, desde la pintura hasta el flamenco. También la música. El exjugador del Real Madrid ha tocado este palo en varias ocasiones, pero hace años, desde 2018, que no publica canción en solitario. Este sábado ha anunciado que vuelve a las andadas. El tema, titulado Cibeles, se estrena este domingo 31 de agosto en todas las plataformas digitales.

El actual jugador del FC Monterrey ha hecho el anuncio compartiendo en sus redes sociales un avance del videoclip. "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele/ [...] / Y tú lo sabes, Cibeles". En el video, se muestran escenas de sus éxitos en el Real Madrid, en el que estuvo del 2005 al 2021. La pieza ha concluido en la icónica fuente de la Cibeles de la capital, donde se celebran los éxitos blancos.

Pero Ramos lleva teniendo contacto con la música desde hace 13 años. Debutó con el artista de flamenco Canelita, a dúo en A quien le voy a contar mis penas, una de las canciones incluidas en el disco Soñaré (2012). En 2016 puso voz, junto a Niña Pastori, al himno oficial de la selección española para la Eurocopa, La Roja baila. Dos años después grabó Otra estrella en tu corazón con Demarco Flamenco y en 2023 se unió al grupo Los Yakis en No me contradigas.

Sin embargo, en 2018 publicó su primer tema en solitario, SR4, haciendo referencia al dorsal que le acompañó durante toda su trayectoria en el Real Madrid. Ese mismo número lo llevaría más tarde durante su paso con el Paris Saint-Germain durante dos temporadas y su última en el Sevilla, durante el 2023-2024.

Sergio Ramos en 'Cibeles' (@sergioramos)

El futbolista ha detallado que la canción estará disponible en plataformas a las 19 horas de este domingo en España, a las 13 Eastern Time (ET) en Estados Unidos y a las 12 horas Central Time (CT) de México.

Carín León ft. Sergio Ramos

El cantante mexicano Carín León (Hermosillo, 1989) ha sido uno de los testigos de esta faceta. En declaraciones a Infobae España, confesó: “Yo he sido siempre súper mega fan del fútbol y súper hiper ultra loco fan del Real Madrid”. León visitó la casa de Ramos en México, donde pudo ver su faceta como pintor y componer con él. “De repente estar ahí y ver todas sus obras, todo el arte que él hace porque también pinta, y que te empieza a mostrar sus canciones...”, explicó. Para el artista, Ramos tiene “una manera muy inteligente de componer”.

El palmarés del sevillano con el Real Madrid avala la carga simbólica de este estreno. Durante quince temporadas conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas de España, dos Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Con esos títulos se convirtió en una de las grandes leyendas del club blanco.