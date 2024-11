Mike Bahía habló de la polémica detrás del éxito que lo lanzó a la fama: “Estaba shockeado”

El artista aclaró la duda del éxito que lo lanzó a la fama - crédito los40colombia / TikTok

Mike Bahía es uno de los cantantes más reconocidos en el territorio nacional y no precisamente por las polémicas, sino por su talento y estilo alternativo; además de ser reconocido como la pareja de la artista Greeicy Rendón, que es la madre de su hijo, Kai.

Esta relación es bastante comentada desde sus inicios, pues la pareja creció de una manera notoria y se hicieron famosos juntos. Tal vez, el primer recuerdo que tienen muchos de sus seguidores sobre ellos es la aparición de Greeicy en el video que lanzó a la fama a Mike.

Y es que la canción no solo es famosa por la participación de la artista, sino por una mala palabra que los seguidores repetían. Se trata de “malparida”, en lugar de Mike Bahía, puesto que en ese momento el joven no era lo suficientemente reconocido y a muchos les parecía gracioso decir la grosería en vez de su nombre.

En el momento en el que el artista se enteró de lo ocurrido no pensó en el bullying como tal, sino que se mostró preocupado con su equipo y amigos, afirmando que esto podría ser el “comienzo del fin” de su carrera. Aunque lejos de esto, el tema se volvió un verdadero éxito.

Mike Bahía en el video de 'Buscándote' con el que se lanzó en la industria musical - crédito YouTube

Esta situación salió a la luz en medio del programa radial Los 40, donde el artista fue invitado para hablar de su carrera musical y la presentadora Valentina Taguado, con su característico carisma, no se aguantó y le preguntó sobre la mala palabra por la que fue reconocido en ese entonces.

“Me generó mucho susto”, respondió Mike Bahía asegurando que se dio cuenta durante una presentación en una discoteca en Neiva y agregó que “No sabía qué hacer. Era una cosa totalmente atípica. O sea, no sabía si era bueno o malo. No sabía”.

El joven aseguró que se preocupó por su futuro: “En ese momento me mira el DJ como ¿qué? Y la gente eufórica y seguía cantando más duro la canción. Y yo volteo a mirar al man con el que estaba y yo ¿Qué hago?”, explicó.

Además, agregó que se sintió un tanto frustrado, porque no esperaba que esa fuera una de las reacciones: “Marica, qué cagada, huevón. Perro que cagada, yo decía: ‘Ahorita qué'. Y entonces me bajé como muy shockeado”.

El artista se sorprendió al saber que en las discotecas coreaban "malparida", en vez de su nombre - crédito Mike Bahía / Facebook y YouTube

Al ver lo sucedido, el artista creyó que debía dejar de identificarse así: “Uy, este nombre no me va a jugar a favor. Cuando bueno, no, al final el éxito de la canción era más grande que eso (...) De alguna manera como que equilibró. No era como que era la canción de ‘Malparida’. No, era una canción que estaba pegada, que obviamente apareció eso, pero incluso se pega primero la canción y después se pega la grosería”.

Del mismo modo, el artista agregó lo siguiente: “Entonces eso generó una viralidad que yo no entendía en ese momento e hizo que mi nombre se volviera tan popular. Entonces en ese momento no me molestó, me asustó, pero hoy que lo veo digo: ‘Qué afortunado, qué suerte, porque no tuve que hacer una polémica o digamos que no tuvo que pasarme algo difícil o intencional’”.

El artista sorprendió con sus declaraciones sobre cómo tomó la polémica - crédito Warner Music / EFE

Incluso, el artista confesó que el video con Greeicy estuvo a punto de no salir, pero él se esforzó por hacerlo con un bajo presupuesto. Después de aclarada la polémica sobre la supuesta grosería que decía en la canción, sus seguidores reaccionaron con gracia: “Valentina preguntó, lo que todos queríamos saber” y “Antes de conocerlo, en sus inicios jajaja yo pensé que decía malparida jajajaja, tiempo después supe que decía Mike bahía”.