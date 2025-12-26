‘Spider-Man: Brand New Day’ finaliza su rodaje y Tom Holland promete una entrega diferente: “No se siente como una cuarta película sino como un nuevo capítulo”

(Sony Pictures)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day ha llegado a su conclusión esta misma semana, generando una oleada de expectativa entre los seguidores del universo Marvel. Todo ello se debe en gran medida a que, en los últimos días, un tráiler filtrado en redes sociales alimentó aún más la anticipación, mostrando breves secuencias inéditas de Tom Holland en su regreso como Peter Parker, lo que desató debates sobre la dirección que tomará la franquicia. Pero ha sido el propio Holland quien ha salido a dar algunas explicaciones, no del tráiler pero sí del rumbo de esta nueva entrega.

Lejos de confirmar una continuación tradicional, Holland aclaró que este proyecto no corresponde a una cuarta entrega directa. “Realmente siento que no estamos haciendo la cuarta película. Estamos haciendo la primera película del capítulo... Esto es un renacimiento. Es algo completamente nuevo”, afirmó el actor en diálogo con Complex. El intérprete subrayó que la nueva cinta supone un punto de inflexión para el personaje, que retorna a la pantalla cinco años después de Spider-Man: No Way Home.

La trama, aún rodeada de misterio, promete sumar a veteranos del Universo Cinematográfico Marvel como Mark Ruffalo y Jon Bernthal, junto a la incorporación de Sadie Sink, la ya icónica actriz de Stranger Things que acaba de estrenar su última temporada en Netflix. El último encuentro del público con Peter Parker lo dejó marcado por la pérdida de la tía May y el distanciamiento de Michelle Jones-Watson y Ned Leeds, lo que, según Holland, repercutirá en un cambio profundo en la caracterización del héroe.

Tom Holland en el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

Un nuevo traje para una nueva saga

Uno de los elementos más comentados tras la filtración fue el nuevo traje que vestirá el protagonista. “Este traje es mucho más cómodo que cualquiera de los que he usado antes”, explicó Holland. “Está diseñado de una manera completamente diferente a las versiones anteriores”. El actor detalló que la flexibilidad del atuendo permitirá explorar facetas inéditas del personaje y se mostró entusiasmado con el resultado visual: “Estoy absolutamente encantado con cómo se ve en cámara”.

La vestimenta, que se anticipó al final de No Way Home como un regreso a los orígenes, prescinde de la tecnología avanzada de Stark y rinde homenaje a las interpretaciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Holland resaltó que los guiños a los trajes de los anteriores Spider-Man son deliberados: “Me alegra mucho que los fans noten el homenaje a los trajes de Tobey y Andrew”. Para el actor, Peter Parker miró a sus “hermanos mayores” al diseñar su nueva identidad.

“El tercer filme fue, en gran parte, un tributo a esos actores”, añadió Holland. “Me gusta la idea de que él quiere ser como ellos, que ve pequeños detalles en sus trajes que considera geniales, y ahora que crea el suyo propio y ya no forma parte de ningún equipo más grande, puede inspirarse directamente en ellos”. El contexto emocional tras la muerte de la tía May y el olvido de sus seres queridos sitúa a Peter Parker en un territorio inexplorado, lo que, según Holland, marcará una ruptura con sus caracterizaciones previas en el MCU y establece la base de este “nuevo comienzo” para la saga. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026.