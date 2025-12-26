España Cultura

‘Spider-Man: Brand New Day’ finaliza su rodaje y Tom Holland promete una entrega diferente: “No se siente como una cuarta película sino como un nuevo capítulo”

En medio de rumores de un posible tráiler filtrado, el actor ha salido a explicar qué dirección tomará esta nueva película

Guardar
(Sony Pictures)
(Sony Pictures)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day ha llegado a su conclusión esta misma semana, generando una oleada de expectativa entre los seguidores del universo Marvel. Todo ello se debe en gran medida a que, en los últimos días, un tráiler filtrado en redes sociales alimentó aún más la anticipación, mostrando breves secuencias inéditas de Tom Holland en su regreso como Peter Parker, lo que desató debates sobre la dirección que tomará la franquicia. Pero ha sido el propio Holland quien ha salido a dar algunas explicaciones, no del tráiler pero sí del rumbo de esta nueva entrega.

Lejos de confirmar una continuación tradicional, Holland aclaró que este proyecto no corresponde a una cuarta entrega directa. “Realmente siento que no estamos haciendo la cuarta película. Estamos haciendo la primera película del capítulo... Esto es un renacimiento. Es algo completamente nuevo”, afirmó el actor en diálogo con Complex. El intérprete subrayó que la nueva cinta supone un punto de inflexión para el personaje, que retorna a la pantalla cinco años después de Spider-Man: No Way Home.

La trama, aún rodeada de misterio, promete sumar a veteranos del Universo Cinematográfico Marvel como Mark Ruffalo y Jon Bernthal, junto a la incorporación de Sadie Sink, la ya icónica actriz de Stranger Things que acaba de estrenar su última temporada en Netflix. El último encuentro del público con Peter Parker lo dejó marcado por la pérdida de la tía May y el distanciamiento de Michelle Jones-Watson y Ned Leeds, lo que, según Holland, repercutirá en un cambio profundo en la caracterización del héroe.

Tom Holland en el rodaje
Tom Holland en el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

Un nuevo traje para una nueva saga

Uno de los elementos más comentados tras la filtración fue el nuevo traje que vestirá el protagonista. “Este traje es mucho más cómodo que cualquiera de los que he usado antes”, explicó Holland. “Está diseñado de una manera completamente diferente a las versiones anteriores”. El actor detalló que la flexibilidad del atuendo permitirá explorar facetas inéditas del personaje y se mostró entusiasmado con el resultado visual: “Estoy absolutamente encantado con cómo se ve en cámara”.

La vestimenta, que se anticipó al final de No Way Home como un regreso a los orígenes, prescinde de la tecnología avanzada de Stark y rinde homenaje a las interpretaciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Holland resaltó que los guiños a los trajes de los anteriores Spider-Man son deliberados: “Me alegra mucho que los fans noten el homenaje a los trajes de Tobey y Andrew”. Para el actor, Peter Parker miró a sus “hermanos mayores” al diseñar su nueva identidad.

“El tercer filme fue, en gran parte, un tributo a esos actores”, añadió Holland. “Me gusta la idea de que él quiere ser como ellos, que ve pequeños detalles en sus trajes que considera geniales, y ahora que crea el suyo propio y ya no forma parte de ningún equipo más grande, puede inspirarse directamente en ellos”. El contexto emocional tras la muerte de la tía May y el olvido de sus seres queridos sitúa a Peter Parker en un territorio inexplorado, lo que, según Holland, marcará una ruptura con sus caracterizaciones previas en el MCU y establece la base de este “nuevo comienzo” para la saga. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Temas Relacionados

Tom HollandSpider-ManSpider-Man: brand New DayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los mayores errores históricos y demás críticas tras el primer tráiler de ‘La Odisea’: de la armadura de Agamenón al aspecto del Mediterráneo

Después de mostrar su primer vistazo, las redes se han inundado de quejas ante la película de Christopher Nolan

Los mayores errores históricos y

La historia detrás de ‘Qué bello es vivir!’: un relato convertido en clásico con los años, un actor que volvió del infierno y el mito del final alternativo

James Stewart sufría de estrés postraumático, pero era el único actor que podía dar vida al ahora icónico George Bailey

La historia detrás de ‘Qué

25 libros en 25 años: un paseo por el siglo XXI a través de la literatura que más nos ha marcado

‘Best sellers’, nuevos clásicos o simple y llanamente contemporáneos, seleccionamos los libros que más huella han dejado desde que llegaron a las librerías

25 libros en 25 años:

El consejo de uno de los protagonistas de ‘Stranger Things’ para los jóvenes actores: “He estado constantemente diciendo cosas que no debía y sintiéndome mal”

El Volumen 2 de la última temporada llega a Netflix con una advertencia de un miembro de ese elenco

El consejo de uno de

Mark Hamill anticipa el futuro de ‘Star Wars’ con la inteligencia artificial: “Tendré que preguntar si quieren que aparezca cuando ya no esté”

El actor, que este año ha participado en ‘La vida de Chuck’ y en ‘La larga marcha’, presta ahora voz al mítico Holandés Errante en la nueva película de Bob Esponja

Mark Hamill anticipa el futuro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez termina la recta

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

Policías nacionales van a demandar judicialmente a Interior por no permitir la afiliación a sindicatos externos e interprofesionales dentro del cuerpo

ECONOMÍA

Cuántos dólares cuesta un euro

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Un abogado explica las tres formas de saber si tienes deudas: “Es importante para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”