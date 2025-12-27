Tres muertes por arma blanca en Madrid durante la semana de Navidad: un hombre de 60 años es apuñalado en Usera en el interior de un domicilio (Europa Press)

Un hombre de 60 años, identificado como Miguel A.M., fue víctima de un ataque mortal este viernes tras ser apuñalado en una vivienda de la calle Marcelo Usera, en el distrito de Usera, en Madrid. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 57 años como presunto responsable de la agresión mortal, ocurrida en el domicilio del arrestado poco antes de las 11.30, según informó Emergencias 112.

Los sanitarios trataron de reanimar al hombre durante más de 30 minutos

Fuentes de la Policía Nacional indicaron a EFE que ambos hombres se encontraban en la vivienda cuando, a la llegada de los agentes, el arrestado afirmó que habían apuñalado a su amigo. Tras observar un discurso incoherente por parte del detenido y localizar en la casa un cuchillo de grandes dimensiones, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

A la llegada de los efectivos de la Policía Nacional, junto al Grupo VI de Homicidios y el Departamento de Inspecciones Oculares de la Policía Científica, la víctima aún se encontraba con vida. Los agentes le practicaron un torniquete en la pierna para intentar frenar la hemorragia mientras aguardaban a los servicios sanitarios. Durante la asistencia, Miguel A.M. entró en parada cardiorrespiratoria y, tras más de 30 minutos de maniobras de reanimación avanzada, no se logró revertir la situación, según Emergencias Madrid. Tanto el fallecido como el detenido son de nacionalidad española. La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de la comisaría de Usera, que trabajará para esclarecer las circunstancias del caso.

Tercer asesinato con arma blanca en 48 horas

Se trata del tercer ataque con arma blanca que resulta en una muerte que ha tenido lugar esta semana. Dos días antes, durante la Nochebuena, dos hombres fueron asesinados en Madrid tras ser agredidos con armas punzantes en distintas zonas de la ciudad. El primero de ellos, un menor de 17 años, fue atacado en el barrio de Puente de Vallecas, en la calle Lagartera.

Sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, hora a la cual una llamada de alerta al CIMACC-091 informaba de una pelea multitudinaria entre dos grupos. Una vez en el lugar, los indicativos de Seguridad Ciudadana encontraron a la víctima tendida en el suelo con múltiples heridas por arma blanca en el hemitórax izquierdo.

La Policía pudo detener a dos sospechosos de haber cometido este asesinato: uno de 19 años y nacionalidad española, localizado en las inmediaciones del lugar del crimen herido también de arma blanca; y un segundo de 21 años y nacionalidad venezolana, arrestado posteriormente en las dependencias de la Comisaría de Puente de Vallecas.

El otro, un hombre de 63 años, fue apuñalado repetidas veces en la calle Alonso Cano del distrito de Chamberí y estaba en parada cardiorrespiratoria al llegar los efectivos de Samur-Protección Civil, sobre las a las 5.40 de la madrugada del 24 al 25 de diciembre. Los sanitarios trataron de reanimar a la víctima durante más de 40 minutos, pero finalmente solo pudieron certificar su muerte.