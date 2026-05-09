Detenido un hombre por la muerte de su pareja de 22 años en Carabanchel (Madrid): la víctima fue hallada inconsciente en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza

Detenido un hombre por la muerte de su pareja de 22 años en Carabanchel (Madrid).

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja, una joven de 22 años de nacionalidad española, que fue hallada inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en la vía pública en el distrito madrileño de Carabanchel este sábado por la mañana. Asimismo, según han asegurado fuentes policiales a Efe, podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso por el hallazgo de una mujer tendida en la calle, inconsciente y con una lesión en la cabeza.

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Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que han prestado asistencia a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes únicamente han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, la Policía Nacional ha localizado en el domicilio en el que residía la víctima, situado en las inmediaciones del lugar del hallazgo, a un hombre de 24 años de nacionalidad ecuatoriana, pareja de la joven, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

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Si se confirma como un caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas en lo que va de año ascendería a 20, y a 1.361 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos.

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