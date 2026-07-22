16 metros de eslora, 38 nudos y asientos tapizados en color naranja: así es el polémico yate de los reyes de Países Bajos

Los reyes de Holanda poseen un Wajer 55 (MONTAJE INFOBAE).

Las vacaciones de verano de Guillermo y Máxima de los Países Bajos vuelven a tener como escenario Grecia. Los reyes holandeses han regresado un verano más a su residencia privada situada en la región del Peloponeso, una exclusiva propiedad junto al mar que cuenta incluso con embarcadero propio, pensado para albergar una de las adquisiciones más llamativas de la pareja: un sofisticado yate de lujo que, desde su compra en 2020, continúa siendo uno de los grandes protagonistas de sus escapadas.

Aunque los monarcas mantienen una férrea separación entre su vida institucional y su ámbito privado, son frecuentes las imágenes que circulan en redes sociales en las que aparecen navegando por las aguas griegas a bordo de esta exclusiva embarcación. Se trata de un modelo Wajer 55, considerado por la firma neerlandesa como uno de sus diseños más exclusivos y del que existen menos de 60 unidades repartidas por todo el mundo.

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La adquisición nunca fue anunciada oficialmente por la Casa Real de los Países Bajos. La noticia trascendió cuando un ciudadano fotografió al rey Guillermo Alejandro navegando en la localidad holandesa de Heeg a bordo de un barco distinto al que utilizaba hasta entonces. Hasta ese momento era habitual verle con un Wajer 38, pero las imágenes revelaron que había renovado la embarcación por un modelo superior.

Máxima y Guillermo de Holanda en su posado veraniego del año 2023. (Getty)

Poco después, los medios neerlandeses confirmaron que el matrimonio había vendido su anterior yate para adquirir este nuevo Wajer 55, una operación realizada con fondos privados y cuyo coste se estimó entonces en torno a los dos millones de euros. Nunca se hizo público el importe obtenido por la venta del antiguo barco ni la cantidad exacta desembolsada para completar la compra.

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La embarcación destaca tanto por sus dimensiones como por sus posibilidades de personalización. Con 16 metros de eslora y 4,4 metros de manga, ofrece espacio suficiente para albergar una amplia suite principal, cocina completamente equipada, camarotes con literas y varias zonas destinadas al descanso en cubierta. El fabricante permite, además, adaptar el interior al gusto de cada propietario, desde la distribución del mobiliario hasta la tapicería o los acabados decorativos. Precisamente uno de los elementos más característicos del yate de Guillermo y Máxima son los asientos tapizados en color naranja, un guiño al color nacional de los Países Bajos y a la propia Casa de Orange-Nassau.

Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus hijas en su posado veraniego del año 2023. (Getty)

Más allá del diseño, el Wajer 55 presume también de unas prestaciones notables. La embarcación supera las 20 toneladas de peso y puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 38 nudos, mientras que su velocidad de crucero ronda los 28. Sin embargo, quienes siguen de cerca las vacaciones de los monarcas aseguran que rara vez realizan largas travesías. Lo habitual es que permanezcan cerca de la costa, fondeen en alguna cala y disfruten de la jornada entre baños y momentos de descanso, casi siempre acompañados por Mambo, el perro de la familia.

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El yate puede encontrarse en algunos de los destinos náuticos más exclusivos del mundo, como Miami, la Costa Azul francesa, Marbella, Ibiza o Mallorca, donde incluso se ofrece en alquiler con tripulación. Su reducido número de unidades fabricadas ha contribuido a convertirlo en una embarcación especialmente codiciada entre grandes fortunas.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Una adquisición con controversia

No obstante, la compra no estuvo exenta de polémica. La adquisición se produjo en plena crisis derivada de la pandemia de coronavirus, un momento especialmente delicado para la economía neerlandesa. Aunque el barco fue financiado con patrimonio privado, numerosos ciudadanos criticaron el elevado desembolso realizado por los reyes en un contexto de dificultades económicas para buena parte de la población.

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Aquellas críticas se sumaron, además, a la controversia generada meses después cuando la familia real viajó a Grecia durante las restricciones sanitarias, una decisión que terminó provocando disculpas públicas por parte de Guillermo y Máxima.