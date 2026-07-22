España

16 metros de eslora, 38 nudos y asientos tapizados en color naranja: así es el polémico yate de los reyes de Países Bajos

Guillermo y Máxima de los Países Bajos adquirieron en 2020 una nueva embarcación con la que disfrutan cada año de sus vacaciones en Grecia

Guardar
Los reyes de Holanda poseen un Wajer 55 (MONTAJE INFOBAE).
Los reyes de Holanda poseen un Wajer 55 (MONTAJE INFOBAE).

Las vacaciones de verano de Guillermo y Máxima de los Países Bajos vuelven a tener como escenario Grecia. Los reyes holandeses han regresado un verano más a su residencia privada situada en la región del Peloponeso, una exclusiva propiedad junto al mar que cuenta incluso con embarcadero propio, pensado para albergar una de las adquisiciones más llamativas de la pareja: un sofisticado yate de lujo que, desde su compra en 2020, continúa siendo uno de los grandes protagonistas de sus escapadas.

Aunque los monarcas mantienen una férrea separación entre su vida institucional y su ámbito privado, son frecuentes las imágenes que circulan en redes sociales en las que aparecen navegando por las aguas griegas a bordo de esta exclusiva embarcación. Se trata de un modelo Wajer 55, considerado por la firma neerlandesa como uno de sus diseños más exclusivos y del que existen menos de 60 unidades repartidas por todo el mundo.

PUBLICIDAD

La adquisición nunca fue anunciada oficialmente por la Casa Real de los Países Bajos. La noticia trascendió cuando un ciudadano fotografió al rey Guillermo Alejandro navegando en la localidad holandesa de Heeg a bordo de un barco distinto al que utilizaba hasta entonces. Hasta ese momento era habitual verle con un Wajer 38, pero las imágenes revelaron que había renovado la embarcación por un modelo superior.

Máxima y Guillermo de Holanda en su posado veraniego del año 2023. (Getty)
Máxima y Guillermo de Holanda en su posado veraniego del año 2023. (Getty)

Poco después, los medios neerlandeses confirmaron que el matrimonio había vendido su anterior yate para adquirir este nuevo Wajer 55, una operación realizada con fondos privados y cuyo coste se estimó entonces en torno a los dos millones de euros. Nunca se hizo público el importe obtenido por la venta del antiguo barco ni la cantidad exacta desembolsada para completar la compra.

PUBLICIDAD

La embarcación destaca tanto por sus dimensiones como por sus posibilidades de personalización. Con 16 metros de eslora y 4,4 metros de manga, ofrece espacio suficiente para albergar una amplia suite principal, cocina completamente equipada, camarotes con literas y varias zonas destinadas al descanso en cubierta. El fabricante permite, además, adaptar el interior al gusto de cada propietario, desde la distribución del mobiliario hasta la tapicería o los acabados decorativos. Precisamente uno de los elementos más característicos del yate de Guillermo y Máxima son los asientos tapizados en color naranja, un guiño al color nacional de los Países Bajos y a la propia Casa de Orange-Nassau.

Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus hijas en su posado veraniego del año 2023. (Getty)
Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus hijas en su posado veraniego del año 2023. (Getty)

Más allá del diseño, el Wajer 55 presume también de unas prestaciones notables. La embarcación supera las 20 toneladas de peso y puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 38 nudos, mientras que su velocidad de crucero ronda los 28. Sin embargo, quienes siguen de cerca las vacaciones de los monarcas aseguran que rara vez realizan largas travesías. Lo habitual es que permanezcan cerca de la costa, fondeen en alguna cala y disfruten de la jornada entre baños y momentos de descanso, casi siempre acompañados por Mambo, el perro de la familia.

El yate puede encontrarse en algunos de los destinos náuticos más exclusivos del mundo, como Miami, la Costa Azul francesa, Marbella, Ibiza o Mallorca, donde incluso se ofrece en alquiler con tripulación. Su reducido número de unidades fabricadas ha contribuido a convertirlo en una embarcación especialmente codiciada entre grandes fortunas.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Una adquisición con controversia

No obstante, la compra no estuvo exenta de polémica. La adquisición se produjo en plena crisis derivada de la pandemia de coronavirus, un momento especialmente delicado para la economía neerlandesa. Aunque el barco fue financiado con patrimonio privado, numerosos ciudadanos criticaron el elevado desembolso realizado por los reyes en un contexto de dificultades económicas para buena parte de la población.

Aquellas críticas se sumaron, además, a la controversia generada meses después cuando la familia real viajó a Grecia durante las restricciones sanitarias, una decisión que terminó provocando disculpas públicas por parte de Guillermo y Máxima.

Temas Relacionados

Guillermo de los Países BajosMáxima de los Países BajosCasa Real HolandaCasa Real Países BajosCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las revistas del corazón esta semana: la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol tiñe de rojo el kiosco

Este miércoles, 22 de julio, también son protagonistas de la actualidad Aitana y Plex, que viven sus vacaciones más románticas a bordo de un yate de lujo

Las revistas del corazón esta semana: la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol tiñe de rojo el kiosco

Científicos crean unas microagujas que ayudan a que la luz entre y ataque al cáncer de piel más difícil de tratar

Un equipo internacional ha diseñado unas microagujas que permiten introducir fármacos en estratos más profundos de la piel

Científicos crean unas microagujas que ayudan a que la luz entre y ataque al cáncer de piel más difícil de tratar

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

Se encuentra a las afueras de París y tiene demanda. De hecho, las valoraciones están por encima de 4,7 sobre 5

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

El valor de los carburantes dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

La primera ministra de Italia calificó la situación como “inaceptable” y exigió una investigación exhaustiva, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores norteafricano ya ha reclamado aclaraciones

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

Radiografía del relato de Julio Martínez: qué coincide con la documentación que maneja el juez Calama y dónde empiezan las lagunas de su versión

Una empresa reconoce un despido improcedente tras la paternidad y se expone a la readmisión y salarios de tramitación

ECONOMÍA

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

Banco Santander gana 7.328 millones hasta junio en un primer semestre récord marcado por la compra de TSB

La conciliación también se paga: las madres trabajadoras ingresan un 39% menos tras tener su primer hijo

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección