España

Silvia Severino, psicóloga: “Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”

La experta en psicología infantil y juvenil recomienda un compendio de películas sobre la resiliencia y la empatía

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una psicóloga experta en educación
Una psicóloga experta en educación infantil recomienda películas para que los padres vean con sus hijos. (Montaje Canva Infobae)

La cultura es uno de los vehículos de aprendizaje y conocimiento que más profundo calan en las personas. Arte, literatura, cine, teatro, estas formas de creatividad social y humana nos enseñan importantes perspectivas de la vida que en muchas ocasiones resuenan con nuestra intimidad. Por ello, la difusión de la cultura en la infancia ayuda a vertebrar una sensibilidad social en los niños y unos valores que, en el futuro, pueden ayudarlos en su vida cotidiana.

En un reciente vídeo de TikTok, una psicóloga especializada en niños y adolescentes recomienda algunas películas capaces de transmitir valores fundamentales a los menores. Se trata de Silvia Severino (@silviaseverinopsico). Con el objetivo de iniciarlos en la afectividad y el pensamiento crítico, estas películas cartografían diferentes formas de pensar y sentir con las que todas y todos convivimos.

“Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”, declara la experta. De esta manera, anima a padres y tutores a compartir tiempo de calidad con sus hijos a través de productos culturales que puedan infundir en ellos un nuevo y genuino aprendizaje.

Cinco películas de animación que enseñan valores como el amor o la resiliencia

En primer lugar, For the Birds, una lección contra la burla. El aclamado corto de Pixar nos recuerda el impacto de la exclusión y las burlas. En la historia, un grupo de pequeños pájaros se burla de un ave más grande y torpe, pero la situación se revierte de forma inesperada. El mensaje es claro: la burla no solo hiere al que la recibe, también deja consecuencias en quienes la practican. Un relato breve que enseña resiliencia y empatía a los más pequeños.

En segundo lugar, Piper. Pixar muestra la transformación de un polluelo temeroso del mar en un ave valiente y segura de sí misma. Con la ayuda de otros animales, descubre que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Este corto celebra la inclusión, la bondad y el poder de la superación personal, recordándonos que incluso los miedos más grandes pueden convertirse en fortalezas.

Por otro lado, el emotivo corto de Disney Bao reflexiona sobre el amor familiar y difícil proceso de dejar ir a los hijos cuando crecen. La historia es una metáfora conmovedora sobre el amor de los padres y la importancia del desapego como parte del crecimiento.

EDUCACIÓN PÚBLICA: ¿ESTÁN LAS ESCUELAS PREPARADAS PARA LO QUE SE VIENE?

Asimismo, The Present profundiza en la aceptación de las diferencias. Se trata de un corto independiente que narra la historia de un niño que recibe un cachorro con una discapacidad. Al principio lo rechaza, pero pronto descubre que el perrito refleja su propia realidad. La película transmite valores como la gratitud, la aceptación de las diferencias y la empatía, dejando en claro que las limitaciones no definen a una persona.

Por último, Partly Cloudy, un corto donde se pone de relieve el valor de las personas y el rol social que ocupan dentro de una comunidad. En la película se resalta la importancia del trabajo en equipo y la aceptación de lo diferente como parte de la colectividad común.

Pedagogía artística y cultural

En definitiva, este compendio de películas ponen en consonancia la cultura con la posibilidad del aprendizaje, entretejiendo para los más pequeños puentes hacia los valores cotidianos: resiliencia, empatía, autoestima y autonomía. La cultura constituye así una fórmula real para infundir en los menores sentimientos de fuerza y sensibilidad. Desde las artes, se reivindica una forma de pedagogía basada en la exploración de lo afectivo y emocional para que, desde pequeños, los niños y niñas encuentren respuestas útiles a lo que sienten y a lo que observan.

Un gorrión vuela dentro (Susana
Un gorrión vuela dentro (Susana Obrero)

Un ejemplo es la profesora Susana Obrero, maestra en Educación Primaria, que entiende la educación a través de las artes y la poesía. En su libro Un gorrión vuela dentro, presenta una propuesta didáctica en donde los versos, los juegos artísticos, las imágenes y la emocionalidad forman parte de la travesía interna para descubrir lo que cada uno lleva dentro. Belleza y aprendizaje conviven en una fórmula educativa llena de empatía y compromiso.

Temas Relacionados

CinePelículasCulturaEducaciónPedagogía artísticaValoresEspaña-NacionalEspaña-SociedadEspaña-NoticiasEspaña-Cultura

Últimas Noticias

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

La experta propone algunas fórmulas para identificar a este tipo de personas en los entornos laborales

Cinco señales de que trabajas

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Los migrantes esperan poder ahorrar más gracias a los altos salarios, pero la falta de educación financiera y el alto coste de la vida lo dificulta

Así es la ‘trampa suiza’,

ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk: lo que dijo y la celebración de Donald Trump

La cadena ha anunciado la retirada “indefinida” del ‘late show’ tras un comentario realizado por su presentador

ABC suspende el programa de

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El empresario falleció en 2011 sin reconocer a su hijo, que tuvo que recurrir a detectives privados para demostrar su filiación

Un hombre accede a una

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

La empresa reconoce el incidente y lo atribuye a un “error humano”

El error en la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN incluye en su

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

El dialecto judeoespañol que aún se habla en Ceuta y Melilla y que Marruecos quiere erradicar

ECONOMÍA

Así es la ‘trampa suiza’,

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio