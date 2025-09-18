Silvia Severino, psicóloga: “Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”

Una psicóloga experta en educación infantil recomienda películas para que los padres vean con sus hijos. (Montaje Canva Infobae)

La cultura es uno de los vehículos de aprendizaje y conocimiento que más profundo calan en las personas. Arte, literatura, cine, teatro, estas formas de creatividad social y humana nos enseñan importantes perspectivas de la vida que en muchas ocasiones resuenan con nuestra intimidad. Por ello, la difusión de la cultura en la infancia ayuda a vertebrar una sensibilidad social en los niños y unos valores que, en el futuro, pueden ayudarlos en su vida cotidiana.

En un reciente vídeo de TikTok, una psicóloga especializada en niños y adolescentes recomienda algunas películas capaces de transmitir valores fundamentales a los menores. Se trata de Silvia Severino (@silviaseverinopsico). Con el objetivo de iniciarlos en la afectividad y el pensamiento crítico, estas películas cartografían diferentes formas de pensar y sentir con las que todas y todos convivimos.

“Antes de que tus hijos cumplan 12 años, deberías ver estas películas con ellos”, declara la experta. De esta manera, anima a padres y tutores a compartir tiempo de calidad con sus hijos a través de productos culturales que puedan infundir en ellos un nuevo y genuino aprendizaje.

Cinco películas de animación que enseñan valores como el amor o la resiliencia

En primer lugar, For the Birds, una lección contra la burla. El aclamado corto de Pixar nos recuerda el impacto de la exclusión y las burlas. En la historia, un grupo de pequeños pájaros se burla de un ave más grande y torpe, pero la situación se revierte de forma inesperada. El mensaje es claro: la burla no solo hiere al que la recibe, también deja consecuencias en quienes la practican. Un relato breve que enseña resiliencia y empatía a los más pequeños.

En segundo lugar, Piper. Pixar muestra la transformación de un polluelo temeroso del mar en un ave valiente y segura de sí misma. Con la ayuda de otros animales, descubre que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Este corto celebra la inclusión, la bondad y el poder de la superación personal, recordándonos que incluso los miedos más grandes pueden convertirse en fortalezas.

Por otro lado, el emotivo corto de Disney Bao reflexiona sobre el amor familiar y difícil proceso de dejar ir a los hijos cuando crecen. La historia es una metáfora conmovedora sobre el amor de los padres y la importancia del desapego como parte del crecimiento.

Asimismo, The Present profundiza en la aceptación de las diferencias. Se trata de un corto independiente que narra la historia de un niño que recibe un cachorro con una discapacidad. Al principio lo rechaza, pero pronto descubre que el perrito refleja su propia realidad. La película transmite valores como la gratitud, la aceptación de las diferencias y la empatía, dejando en claro que las limitaciones no definen a una persona.

Por último, Partly Cloudy, un corto donde se pone de relieve el valor de las personas y el rol social que ocupan dentro de una comunidad. En la película se resalta la importancia del trabajo en equipo y la aceptación de lo diferente como parte de la colectividad común.

Pedagogía artística y cultural

En definitiva, este compendio de películas ponen en consonancia la cultura con la posibilidad del aprendizaje, entretejiendo para los más pequeños puentes hacia los valores cotidianos: resiliencia, empatía, autoestima y autonomía. La cultura constituye así una fórmula real para infundir en los menores sentimientos de fuerza y sensibilidad. Desde las artes, se reivindica una forma de pedagogía basada en la exploración de lo afectivo y emocional para que, desde pequeños, los niños y niñas encuentren respuestas útiles a lo que sienten y a lo que observan.

Un gorrión vuela dentro (Susana Obrero)

Un ejemplo es la profesora Susana Obrero, maestra en Educación Primaria, que entiende la educación a través de las artes y la poesía. En su libro Un gorrión vuela dentro, presenta una propuesta didáctica en donde los versos, los juegos artísticos, las imágenes y la emocionalidad forman parte de la travesía interna para descubrir lo que cada uno lleva dentro. Belleza y aprendizaje conviven en una fórmula educativa llena de empatía y compromiso.