‘A la cara’, la película que lleva el ciberacoso hasta la puerta de casa del agresor: “La cultura del odio ha empeorado porque las redes se usan para adoctrinar”

Entrevista con Sonia Almarcha y Manolo Solo, protagonistas de 'A la cara', y el director de la película, Javier Marco.

Cualquier persona más o menos pública, con una cuenta en redes sociales, habrá tenido la mala suerte de toparse con un insulto, un mal comentario o incluso un mensaje ruin de desearle la muerte a alguien. ¿Cambiaría algo decirlo a la cara de la víctima? Ya lo dijo Taylor Swift: “Say it in the street, that’s a knock-out / But you say it in a tweet, that’s a cop-out“. (Cuya traducción al español sería algo así: Decirlo en público, eso sí que es un golpe / Pero decirlo en un tuit es una salida fácil).

Esta es precisamente la premisa de A la cara, la nueva película de Javier Marco, escrita junto a su habitual colaboradora Belén Sánchez-Arévalo y protagonizada por Sonia Almarcha -que hace unas semanas estrenó Yo no moriré de amor, cinta ganadora en el pasado Festival de Málaga- y Manolo Solo, nominado a cuatro premios de la Academia y ganador de uno. Ambos coinciden por sexta vez en un proyecto. “Nos gustan las mismas cosas, los mismos códigos. Es muy fácil. Hay veces que solo con mirarnos no hace falta decir nada”, reconoce ella. Desde este viernes 29 de mayo la cinta está en cines.

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“Teníamos unos amigos actores que nos dijeron que estaban recibiendo mucho odio en las redes sociales y que ya no podían más, que querían quitárselas todas”, recuerda Marco, director de Josefina, en su entrevista con Infobae. Aquella confesión acabó convirtiéndose en el germen del corto homónimo que en 2021 ganó el Goya a Mejor cortometraje de ficción. “No teníamos nunca la intención de hacer un largo sobre esta historia, porque pensábamos que la podíamos contar en 15 minutos”, explica el director.

Entrevista con los protagonistas de la película 'A la cara', Sonia Almarcha y Manolo Solo.

Sin embargo, tras el recorrido del corto por festivales y el tiempo de reflexión que trajo la pandemia, él y Sánchez-Arévalo descubrieron que detrás de aquel enfrentamiento había espacio para explorar “qué ocurre con ellos después de este tenso encuentro”. Así fraguaron una cinta que no solo trata el odio en redes, sino que encontraba un hueco para explorar otros asuntos como la soledad, el duelo, la paternidad o la empatía.

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Manolo Solo es, precisamente, el encargado de interpretar a este troll solitario que halla en internet un espacio para vaciarse consigo mismo (y con los demás). Sin embargo, el actor rechaza reducirlo a una etiqueta. “No lo definiría como un hater”, asegura a este medio. “Es una persona que llega y suelta parte de la mierda que lleva dentro”. Para Solo, Pedro proyecta en los demás una frustración que nace de sí mismo: “Es una persona que se desprecia profundamente y que no tiene prácticamente autoestima”.

Su personaje trabaja en mantenimiento en un campo de golf, está divorciado y es padre de una hija adolescente (la debutante Helena Zumel) con la que a duras penas tiene relación. “Yo creo que se siente un fracasado. Él proyecta todo ese veneno y toxicidad que él mismo respira hacia afuera. Yo lo veo como un hater atípico, ¿sabes? No es la clásico persona que está siempre con las redes sociales, no es alguien que ha nacido con esto, pero hay algo ahí que le aporta o él cree que le puede aportar. Es una cadena sin fin de la que es difícil salir".

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Asegura Marco que tanto él como Sánchez-Arévalo “no querían justificar” nunca las acciones del protagonista. “Sí que queríamos entender por qué lo hace. Pedro es un tío vacío, divorciado y tiene una hija, pero no tiene contacto con ninguno de ellos. Está anestesiado con sus cervezas en su sofá y en un trabajo que no le gusta. Él nota que poniendo estas barbaridades en redes sociales va teniendo me gustas y seguidores. Y eso es el único momento bueno en su vida, es lo único que disfruta”, asevera el director.

Manolo Solo y Sonia Almarcha protagonizan 'A la cara'.

En el corto de apenas 15 minutos, Pedro escribe tuits hirientes contra Lina, una presentadora de un magazín de actualidad. Él no imagina con que ella se plantará en su casa para confrontarle, después de que Pedro publicara la dirección de su vivienda al anunciar el alquiler de una habitación tras la muerte de su madre. “En el corto decía, ‘Si no pongo algo fuerte, la gente no me mira, la gente no me lee’. Pero aquí vemos más cosas porque conocemos más al personaje y vemos sus carencias, sus dolores, sus heridas”. Es ese dolor y esa soledad la que hará conectar a Pedro y Lina. “Hay algo que conecta con ella, con el problema de su hija, que yo creo que le dispara con especial saña”, apunta.

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Sonia Almarcha da vida a esta periodista cuya hija se encuentra ingresada en el hospital. La manera que encuentra de huir de la situación es aislándose por completo en casa de su hostigador, primer confrontándole, después, poco a poco, entendiéndose. “En algún momento me han comentado: ‘Que valiente tienes que ser para hacer lo que hace ella, ¿no?”. Al contrario, tienes que estar muy desesperado para hacer lo que hace. Se siente profundamente culpable y como no sabe cómo encajarlo, ataca también. Por eso estos dos personajes, a lo largo del largo, se ve cómo hacen espejo uno del otro y a través del otro sanan“, apunta la actriz, que viene de dos años gloriosos con un total de nueve estrenos. Entre ellos Subsuelo, de Fernando Franco; El talento, de Polo Menárguez; o Marco, de los Moriarti.

La empatía como antídoto

La película no solo retrata el odio y el acoso que proliferan en las redes sociales, sino también una sociedad cada vez más polarizada, crispada, incapaz de escuchar al otro o abierta a dialogar. Seis años después del cortometraje que inspiró esta historia, ¿notan diferencia con la cultura del odio vivida entre entonces y ahora? “Ha empeorado claramente”, afirman tanto los actores como el cineasta.

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“Las sociedades en general, ya no solo la nuestra, están muy polarizadas porque se está utilizando mal la herramienta. Se está utilizando para adoctrinar, para mover, para manipular”, reflexiona Almarcha. “La gente no se hasta que punto es consciente de que no son libres cuando se ponen a leer todo esto. Están siendo manipulados”, añade.

Con esta percepción coincide Marco. Si en 2020 el director ya percibía el desgaste que estaban provocando las redes sociales en muchos profesionales, ahora cree que el problema se ha agravado. “En su día dijimos: ‘Seguramente esto pasa ahora, pero en 2025 o 2026 se habrá tranquilizado la cosa’. Pero estamos en 2026 y la cosa está igual o incluso a lo mejor peor”, reflexiona. Para el director, las redes sociales no generan necesariamente esa agresividad, pero sí contribuyen a amplificarla. “Al tener una pantalla por medio y no ver a la persona a los ojos, creo que nos hace comportarnos de una manera diferente a cómo lo haríamos si la tuviéramos enfrente. Quizá esa distancia lo que está haciendo es que estemos perdiendo la empatía y la curiosidad de escuchar y entender más al otro”, sostiene

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Manolo Solo protagoniza 'A la cara'.

Pese a interpretar a dos personajes atravesados por el hostigamiento y la confrontación, ni Almarcha ni Solo aseguran haber vivido situaciones similares a las de sus personajes. La actriz reconoce que mantiene una relación distante con las redes sociales y que incluso podría vivir sin teléfono móvil. “Las utilizo porque quiero, para lo que quiero y en el momento que quiero. No forma parte de mi ADN como puede pasarle a la gente más joven”, explica.

Solo tampoco ha sufrido episodios graves de acoso digital, aunque sí recuerda alguna experiencia desagradable fuera de internet. “Por la calle a mí me han pegado directamente”, relata. Cuenta que hasta en dos ocasiones un desconocido borracho le propinó un golpe sin motivo aparente y en otra ocasión, otro hombre intentó agredirle durante una gira teatral. “No les hice nada. Mi cara...”, bromea.

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Marco confía en que la película sirva, al menos, para detenerse un instante antes de pulsar el botón de enviar. “Todos hemos hecho alguna vez algo de lo que luego nos hemos arrepentido porque reaccionamos demasiado rápido, en lugar de pararnos a pensar”, reflexiona. El director espera que el espectador recuerde que detrás de cada perfil hay una persona real, con circunstancias que desconoce. “Tú crees que conoces a alguien porque es una persona famosa, pero realmente solo sabes un trozo muy pequeño de su vida”, señala. Y añade: “No sabes el dolor que estás causando a una persona. A veces recibe ese mensaje en un momento en el que cualquier cosa multiplica por diez el sufrimiento”.

No pretende, sin embargo, dar lecciones ni señalar culpables. “No queremos hacer un panfleto. Tampoco estamos juzgando. Simplemente estamos abriendo preguntas”, concluye. Preguntas sobre el odio, la empatía y esa distancia que imponen las pantallas y que, quizá, nos hace olvidar que al otro lado siempre hay alguien de carne y hueso.

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