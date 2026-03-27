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Primer vistazo a ‘El final de Oak Street’, la extraña película de Ewan McGregor y Anne Hathaway con dinosaurios

Producida por J.J. Abrams y dirigida por el autor de ‘It Follows’ o ‘Lo que esconde Silver Lake’, trata de una familia que ve como su barrio se ve trasladado a otra época

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Imagen de 'El final de Oak Street'
Imagen de 'El final de Oak Street'

Un primer vistazo a Ewan McGregor y Anne Hathaway enfrentando lo desconocido es lo que propone el primer tráiler de El final de Oak Street, la nueva película que fusiona drama familiar, ciencia ficción y la inesperada aparición de dinosaurios. La cinta, dirigida por David Robert Mitchell, llegará a los cines el 14 de agosto de 2026, y desde su primer avance ha despertado curiosidad por su mezcla de géneros y su atmósfera inquietante.

El adelanto muestra a la familia Platt en un entorno suburbano tradicional, hasta que un evento cósmico irrumpe en su cotidianidad y transporta su vecindario a un lugar desconocido. Entre imágenes de calles destrozadas y una sensación creciente de amenaza, el tráiler culmina con la revelación de al menos un dinosaurio, sumando una capa insospechada a la narrativa. La propuesta, que alterna la intimidad de lo doméstico con lo extraordinario, ha sido presentada como un relato sobre la supervivencia y la unión familiar en circunstancias inexplicables. No es para menos viniendo del director detrás de It Follows y Lo que esconde Silver Lake, dos de las propuestas más enigmáticas y extrañas de los últimos años.

El lanzamiento del primer tráiler ha dado pie a múltiples preguntas sobre el tono y la dirección de El final de Oak Street. Las imágenes iniciales enfatizan la vida tranquila de la familia protagonista, mientras pequeños detalles extraños empiezan a alterar la normalidad. La tensión crece con la llegada del fenómeno cósmico, que no solo desgarra físicamente el vecindario, sino que también lo arranca de su realidad, ubicándolo en un entorno desconocido y hostil. La aparición de un dinosaurio al final del tráiler funciona como un giro que redefine las expectativas del público. Lejos de limitarse a una historia de ciencia ficción convencional, la película parece apostar por el cruce de géneros, combinando elementos de aventura, misterio y drama familiar. Esta mezcla, junto con la participación de dos figuras reconocidas como McGregor y Hathaway, ha generado atención inmediata en redes sociales y medios especializados.

Tráiler de 'El final de Oak Street', la nueva película de Ewan McGregor y Anne Hathaway dirigida por el autor de 'It Follows'.

Un relato de lo más peculiar

En El final de Oak Street, una familia suburbana enfrenta una transformación radical de su entorno tras un evento cósmico que los arrastra fuera de su realidad conocida. Este suceso los obliga a replantear sus vínculos y estrategias de supervivencia, mientras descubren que su nuevo mundo alberga criaturas prehistóricas. El filme utiliza la tensión entre lo cotidiano y lo extraordinario para construir una narrativa donde la amenaza no solo proviene del exterior, sino también de la dificultad de adaptarse a lo desconocido.

La sinopsis oficial detalla que, tras el misterioso evento, los Platt comprenden que su supervivencia depende de mantenerse unidos y adaptarse a un entorno que desafía toda lógica. La película explora así el tema de la familia como núcleo de resistencia frente a la adversidad, situando a sus personajes en escenarios que oscilan entre lo familiar y lo fantástico. El relato no solo introduce el peligro físico —representado por los dinosaurios—, sino que también sugiere una amenaza psicológica: la incertidumbre constante, el aislamiento y la pérdida de referencias conocidas. Este enfoque permite que el filme dialogue tanto con el género de catástrofe como con el drama íntimo, añadiendo matices a la experiencia del espectador.

Al frente del reparto se encuentran Anne Hathaway y Ewan McGregor, acompañados por Maisy Stella y Christian Convery. La dirección y el guion están a cargo de David Robert Mitchell, conocido por la aclamada It Follows. La producción está liderada por J.J. Abrams, junto a Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson y Tommy Harper. El equipo técnico incluye al director de fotografía Michael Gioulakis, la diseñadora de producción Maya Shimoguchi, el editor John Axelrad, el compositor Michael Giacchino y la diseñadora de vestuario Erin Benach. Esta combinación de talentos sugiere una apuesta fuerte por el apartado visual y sonoro, elementos clave para construir la atmósfera de extrañeza que anticipa el tráiler.

El final de Oak Street ha atravesado un proceso de desarrollo extenso. El proyecto cambió de nombre —inicialmente se titulaba Flowervale Street— y de fechas en varias ocasiones. Su estreno estaba previsto primero para mayo de 2025, luego para marzo de 2026, hasta fijar la fecha definitiva de agosto de ese año. La película se suma a un 2026 especialmente activo para Anne Hathaway, quien también protagonizará Mother Mary en abril, El diablo viste de Prada 2 en mayo, La Odisea en julio y Verity en octubre.

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