20 años sin Rocío Jurado: las canciones más icónicas de ‘La más grande’ para conmemorar el aniversario de su muerte

Imagen de archivo de Rocío Jurado en un concierto. (Europa Press)

Este lunes 1 de junio de 2026 se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Jurado, una de las artistas más importantes de la historia de la música española que nos dejó cuando tenía 62 años a causa de cáncer de páncreas. Dueña de una voz y personalidad arrolladora, la artista de Chipiona llegó a vender cerca de 30 millones de discos y fue una figura imprescindible de la copla, la balada y la música popular española.

Apodada como La más grande, Jurado construyó una trayectoria repleta de éxitos que han resistido el paso del tiempo y continúan formando parte de la memoria de nuestro país con versiones que llegan hasta día de hoy. Estas son algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

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Como una ola (1981)

Probablemente sea una de las canciones que más se asocie a Rocío Jurado. Compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, es el tema que da nombre al álbum estrenado en 1982. “Como una ola tu amor llegó a mi vida / Como una ola de fuego y de caricias / De espuma blanca y rumor de caracolas / Como una ola”, dice el estribillo de uno de las letras más intensas de la cantante, que hable sobre un amor no correspondido.

Se nos rompió el amor (1985)

Escrita por Manuel Alejandro, uno de los compositores más ligados a la carrera de la cantante, esta balada aborda el final de una relación: “Se nos rompió el amor de tanto usarlo”. El dramatismo de la letra y la intensidad con la que la cantante la interpreta la han convertido en una de las canciones de desamor más recordadas de la música en español. Incluida en Kika, película de Pedro Almodóvar estrenada en 1993, la cantó hasta Rosalía tras dejarlo con su prometido, Rauw Alejandro, en 2024.

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La cantante Rosalía posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla. (Rocío Ruiz / EUROPA PRESS)

Señora (1980)

El single que dio nombre a su 15º álbum de estudio está narrada desde punto de vista de una mujer que ha mantenido una relación con un hombre casado. Así se confiesa: “Cuando supe que existía usted, señora. Ya mi mundo era solo él, señora. Ahora es tarde, señora”.

Ese hombre (1979)

El compositor Manuel Alejandro aseguró que compuso el tema inspirado por Pedro Carrasco, su primer marido. Ambos se casaron el 21 de mayo de 1976. Al poco nació su primera hija, Rocío Carrasco. Su amor duró 13 años y en 1989 hicieron pública su separación.

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La canción empieza así: “Ese hombre que tu ves ahí que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mi. Ese hombre que tu vas ahí, que aparenta ser divino tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir”. Era la Rata de dos patas de Paquita la del barrio cuando aún no existía.

Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores y Gloria Mohedano con su marido José Antonio Rodríguez, entre los asistentes al homenaje a Rocío Jurado en su localidad natal. (Europa Press)

Lo siento mi amor (1977)

Con esta canción Rocío Jurado rompió esquemas al interpretar a una mujer que reconoce abiertamente haber dejado de amar a su pareja después de que desapareciera el amor sexual. En una época en la que las letras románticas solían presentar a mujeres resignadas y sufrientes, el tema destacó por ofrecer una visión mucho más libre e independiente de las relaciones sentimentales.

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“Me siento muy orgullosa, porque esa es una canción que ha roto barreras que existían, que nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción nada semejante”, dijo para RTVE.

Punto de partida (1989)

Otro de sus grandes éxitos y una de sus temas más versionados, la balada habla de la necesidad de volver a empezar después de una ruptura y muestra una faceta más reflexiva y madura de la artista. Su poderosa interpretación la convirtió en una de las piezas imprescindibles de sus conciertos.

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Como yo te amo (1979)

Si hay una canción capaz de resumir la grandeza artística de Rocío Jurado, esa es Como yo te amo. La intensidad con la que interpretaba versos como “Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete” la transformó en una de las actuaciones más recordadas de su carrera y en una referencia obligada de la canción romántica en español. Veinte años después de su muerte, el tema sigue siendo una de las piezas más asociadas a su figura y una muestra del talento que la llevó a ser conocida como La más grande.