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Del baile con Carlos Herrera al brindis con manzanilla: los detalles más íntimos de la boda de Rocío Crusset en Nueva York

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero se dio el ‘sí, quiero’ con Charlie Schein en una ceremonia marcada por la discreción, los guiños familiares y una celebración con sabor español en pleno Manhattan

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Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)
Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

Este sábado 30 de mayo fue una fecha especialmente señalada para Rocío Crusset. La modelo y diseñadora contrajo matrimonio con Charlie Schein en Nueva York después de varios años de relación, en una boda celebrada lejos de los focos y rodeada únicamente de sus familiares y amigos más cercanos.

Fieles a la discreción que ha caracterizado su historia de amor, ni la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ni su ya marido han compartido imágenes oficiales del enlace. Sin embargo, poco a poco han ido trascendiendo algunos detalles de una celebración que combinó tradiciones familiares, raíces culturales y numerosos guiños a España a miles de kilómetros de casa.

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Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)
Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

Ha sido precisamente Carlos Herrera quien ha desvelado algunos de los momentos más especiales de la jornada. En declaraciones a Vanitatis, el comunicador definió el enlace como “una boda deliciosa” y explicó que la ceremonia se desarrolló en inglés y en español, reflejando los orígenes de ambas familias. Además, el acto incorporó pequeños detalles de tradición judía por parte de la familia paterna de Charlie, mientras que la familia materna del novio es de tradición católica.

Uno de los secretos mejor guardados era el vestido de la novia. Según relató Herrera, Rocío optó por un diseño muy personal. La propia modelo fue la encargada de crear el vestido, una pieza de encaje confeccionada posteriormente por una amiga modista de su entorno más cercano. Una elección que encaja con el perfil discreto y creativo que siempre ha mostrado públicamente.

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Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)
Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

Entre los momentos más emotivos de la celebración destacó el papel de Carlos Herrera acompañando a su hija hasta el altar. Tras la ceremonia llegó uno de los instantes más especiales de la jornada: el tradicional baile entre padre e hija. Ambos compartieron pista al ritmo de una canción de Frank Sinatra, protagonizando una de las imágenes más emotivas de la boda.

Sin embargo, la sorpresa llegó después. Padre e hija cambiaron los clásicos compases americanos por una sevillana, Me sabe a sal, poniendo el toque andaluz a una celebración que, pese a celebrarse en Nueva York, mantuvo muy presentes las raíces familiares de la novia.

La discreta historia de amor de Rocío Crusset y Charlie Schein

Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)
Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

Tras la ceremonia, los invitados se desplazaron a un restaurante situado en Park Avenue, una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Allí tuvo lugar una celebración en la que tampoco faltaron los guiños a España. Según explicó Carlos Herrera, los asistentes brindaron con manzanilla de Sanlúcar, degustaron jamón ibérico cortado al momento y acompañaron la comida con vinos procedentes de Canarias y Rioja.

Entre los invitados se encontraban los familiares más cercanos de la pareja, incluidos Alberto Herrera y su esposa, Blanca Llandres. De hecho, fue precisamente esta última quien permitió descubrir uno de los primeros detalles visuales del enlace al compartir en redes sociales varias imágenes de su estancia en Nueva York. En una de ellas aparecía junto a Rocío, que lucía un elegante vestido blanco.

Alberto Herrera y Blanca Llandres se casaron en ctubre de 2025. (Europa Press)
Alberto Herrera y Blanca Llandres se casaron en ctubre de 2025. (Europa Press)

La boda supone un paso más en una relación que siempre se ha desarrollado con gran discreción. Aunque llevaban tiempo juntos, Charlie Schein comenzó a hacerse más visible públicamente a finales de 2025, cuando acompañó a la familia a la final de MasterChef Celebrity para apoyar a Mariló Montero, ganadora de aquella edición.

Meses después, durante la Feria de Abril de Sevilla, Rocío no dudó en dedicarle unas cariñosas palabras. “Es un chico encantador. Normal, tranquilo, buena gente, sobre todo. Es súper buena persona y súper sensible. Yo le quiero mucho y mi familia también. ¡Ya está metido y ya es el tío Charlie!”, confesó entonces.

Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)
Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)

La modelo también destacó la complicidad que existe entre ambos. “Somos muy compatibles. Nos lo pasamos muy bien y tenemos una vida en común y muchas cosas”, aseguraba entonces

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