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Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Las primeras informaciones apuntan a que las víctimas serían la madre y la abuela del menor, que se habrían lanzado al agua para intentar socorrerle

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Una ambulancia del Sacyl (Europa Press)
Una ambulancia del Sacyl (Europa Press)

Dos mujeres han fallecido este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en el término municipal de Venta de Baños (Palencia), cuando trataban de rescatar a un niño de tres años que se estaba ahogando. El menor ha podido ser sacado del agua con vida y se encuentra a salvo, según la información facilitada por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo durante la tarde, en un entorno que en cuestión de minutos pasó de ser escenario de un intento desesperado de rescate a convertirse en una tragedia familiar. La sala de operaciones del 112 recibió una llamada de emergencia a las 18.35 horas en la que se alertaba de que un menor de tres años se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato. En ese momento, según la información trasladada por el alertante, una persona había entrado en el agua para intentar auxiliar al niño, aunque no lograba sacarlo.

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Ante la gravedad de la situación, el centro de emergencias activó de inmediato un amplio dispositivo. El aviso fue trasladado a los Bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de Palencia capital, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil. Paralelamente, el Centro Coordinador de Emergencias asumió la coordinación del operativo desplegado en la zona.

Mientras los distintos recursos se dirigían al lugar de los hechos, la situación evolucionó rápidamente. Durante el seguimiento telefónico del incidente, el alertante comunicó que el menor ya había sido sacado del agua. Sin embargo, también informó de que dos mujeres adultas habían fallecido durante las labores de rescate.

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Las primeras informaciones apuntan a que las víctimas serían la madre y la abuela del niño. Ambas habrían intervenido para intentar salvar al menor cuando este se encontraba en dificultades dentro del agua. Según los datos recabados en los primeros momentos de la emergencia, con ellas se encontraba también un tío del pequeño, que habría logrado recuperar uno de los cuerpos.

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl (Europa Press)
Una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl (Europa Press)

Un operativo movilizado por una emergencia en el agua

La coordinación de la intervención recayó en el Centro Coordinador de Emergencias, que mantuvo contacto permanente con los recursos desplazados y con las personas que se encontraban en el lugar. A medida que avanzaban las labores de rescate se fueron confirmando los primeros datos sobre las consecuencias del suceso.

Los bomberos participaron en las tareas relacionadas con la localización y recuperación de las personas afectadas. Posteriormente, los efectivos abandonaron la zona, una circunstancia que indicaba que los cuerpos ya habían sido rescatados del agua.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl desplazó una UVI móvil hasta el lugar para prestar asistencia en caso de ser necesaria, mientras que la Guardia Civil asumió las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

La información facilitada por los servicios de emergencias coincide en señalar que el menor de tres años fue rescatado con vida y que se encontraba fuera de peligro tras ser sacado del agua.

Agentes de la Guardia Civil y un policía local de Manacor han rescatado una persona que se estaba ahogando en el mar en Porto Cristo (Mallorca). Fueron efectivos del GEAS que habían participado en la recuperación de un cadáver hallado en el mar frente a cala Mendia

Ante el impacto emocional derivado de una situación de estas características, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE). Los especialistas de este dispositivo fueron movilizados hasta la presa de Baños de Cerrato para ofrecer apoyo psicológico a los familiares y personas afectadas por la tragedia. La intervención de este equipo forma parte de los protocolos habituales en incidentes con víctimas mortales y elevado impacto emocional.

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